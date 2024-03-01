Україна цієї зими залучала рекордний обсяг аварійної допомоги для енергосистеми, - "Укренерго"
В Україні зберігається питання достатності генерації в енергосистемі.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на зустрічі "Підсумки опалювального сезону 2023-2024: економіка під обстрілом", організованій Центром економічного відновлення, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Є два системних ризики, окрім воєнних ризиків. Перший стосується достатності генерації в системі. Попри те, що у цьому опалювальному сезоні споживач не відчув проблем із відключеннями, час від часу дефіцит генерації давався взнаки", - наголосив Кудрицький.
За його словами, Україна цієї зими залучала рекордний обсяг аварійної допомоги. Кудрицький також зазначив, що дефіцит виникає не лише взимку; його загроза зберігається і в період високих температур влітку, коли проходять планові ремонти на електростанціях.
"Надзвичайно важливо, щоб ми продовжували відновлювати ті енергоблоки, які були пошкоджені минулого року. А також нам потрібно системно думати над будівництвом нової генерації", - сказав Кудрицький.
Він вважає стратегічною задачею для енергосектору будівництво розподіленої генерації.
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