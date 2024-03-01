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Україна цієї зими залучала рекордний обсяг аварійної допомоги для енергосистеми, - "Укренерго"

Електромережі

В Україні зберігається питання достатності генерації в енергосистемі.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на зустрічі "Підсумки опалювального сезону 2023-2024: економіка під обстрілом", організованій Центром економічного відновлення, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є два системних ризики, окрім воєнних ризиків. Перший стосується достатності генерації в системі. Попри те, що у цьому опалювальному сезоні споживач не відчув проблем із відключеннями, час від часу дефіцит генерації давався взнаки", - наголосив Кудрицький.

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За його словами, Україна цієї зими залучала рекордний обсяг аварійної допомоги. Кудрицький також зазначив, що дефіцит виникає не лише взимку; його загроза зберігається і в період високих температур влітку, коли проходять планові ремонти на електростанціях.

"Надзвичайно важливо, щоб ми продовжували відновлювати ті енергоблоки, які були пошкоджені минулого року. А також нам потрібно системно думати над будівництвом нової генерації", - сказав Кудрицький.

Він вважає стратегічною задачею для енергосектору будівництво розподіленої генерації.

Автор: 

енергетика (2601) Укренерго (2699)


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Головний трансфрматор нині - наша влада. Аби не згорів. Молімося. Народе допоможе, як завши.
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01.03.2024 18:50 Відповісти
Еге ж. "220 отримує, 127 віддає, а на різницю - гуде"
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01.03.2024 18:53 Відповісти
Це у нас так виробництво за рік зросло, чи це Міненерго так "якісно" до зими підготувалось? Бо мені здалося, що минулої зими ударів по генерації було більше. Чи я помиляюсь?
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01.03.2024 18:52 Відповісти
ну якщо рижому пітуху ахметову продавать по 10 копійок кВт то скоро по світові підемо
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01.03.2024 18:59 Відповісти
 
 