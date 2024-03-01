Наразі Харків не так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для повноцінного захисту Харкова необхідно відтісняти російську армію на більшу дистанцію. На його думку, захищеність Харкова зараз не така, щоб можна було радити людям повертатися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, наскільки високі ризики, коли в тебе до хвилини за часом потрапляє в ціль ракета росіян. Ми розуміємо, що тут потрібен комплексний захист, і, мабуть, найголовніше – треба діяти, посилюючи не лише ППО Харкова, а й усього цього регіону", - сказав президент на пресконференції з прем'єром Нідерландів у Харкові.

Як зазначив Зеленський, "ми з вами розуміємо, що потрібно відтісняти росіян на довшу відстань, інакше повністю захистити Харків буде дуже складно – навіть якщо ми ще посилимося відповідними сучасними системами ППО".

Президент також заявив, що "є багато різних деталей щодо захисту Харкова та області, ми розуміємо всі виклики, ми розуміємо, чого не вистачає".

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"Головком ЗСУ та міністр оборони знають, над чим працювати. Посилюється цей захист. Я не говоритиму вам, яким чином, щоб не інформувати зайвих людей про кількість наших воїнів і техніки. Наші партнери знають, чому й чого нам не вистачає, щоб бути дуже потужними. Це стосується не лише, до речі, Харкова, а загалом стосується прикордонних міст чи міст, які розташовані вздовж контактної лінії", - сказав Зеленський.

Глава держави також заявив, що окремо обговорював із прем'єром Нідерландів під час його візиту до Харкова можливості щодо посилення ППО в місті.

"Що стосується повернення Харків'ян: розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так", - зазначив Зеленський.

Президент додав: "Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав, - а коли це станеться, обов'язково будуть харків'янам сигнали від мене і від наших військових".

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