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Наразі Харків не так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для повноцінного захисту Харкова необхідно відтісняти російську армію на більшу дистанцію. На його думку, захищеність Харкова зараз не така, щоб можна було радити людям повертатися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, наскільки високі ризики, коли в тебе до хвилини за часом потрапляє в ціль ракета росіян. Ми розуміємо, що тут потрібен комплексний захист, і, мабуть, найголовніше – треба діяти, посилюючи не лише ППО Харкова, а й усього цього регіону", - сказав президент на пресконференції з прем'єром Нідерландів у Харкові.

Як зазначив Зеленський, "ми з вами розуміємо, що потрібно відтісняти росіян на довшу відстань, інакше повністю захистити Харків буде дуже складно – навіть якщо ми ще посилимося відповідними сучасними системами ППО".

Президент також заявив, що "є багато різних деталей щодо захисту Харкова та області, ми розуміємо всі виклики, ми розуміємо, чого не вистачає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано посадовицю харківського вишу, яка допомогала рашистам шукати слабкі місця в обороні міста, - СБУ

"Головком ЗСУ та міністр оборони знають, над чим працювати. Посилюється цей захист. Я не говоритиму вам, яким чином, щоб не інформувати зайвих людей про кількість наших воїнів і техніки. Наші партнери знають, чому й чого нам не вистачає, щоб бути дуже потужними. Це стосується не лише, до речі, Харкова, а загалом стосується прикордонних міст чи міст, які розташовані вздовж контактної лінії", - сказав Зеленський.

Глава держави також заявив, що окремо обговорював із прем'єром Нідерландів під час його візиту до Харкова можливості щодо посилення ППО в місті.

"Що стосується повернення Харків'ян: розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так", - зазначив Зеленський.

Президент додав: "Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав, - а коли це станеться, обов'язково будуть харків'янам сигнали від мене і від наших військових".

Також дивіться: Затримано зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Харків (5632)


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Топ коментарі
+39
Ти на що, квартальна морда, натякаешь?
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01.03.2024 18:44
+29
А якже шашлики в травні? Забув вже?
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01.03.2024 18:47
+24
Вы это серьезно?
Он не может запомнить два вопроса от журналиста
Он мысль теряет через 15 секунд
У него каша в голове, полный хаос
Он ни бельмеса ни в украинской истории
Он,я уверена, даже Шевченко не читал
Про Конституцию я вообще молчу
Он живет под лозунгом
КАКАЯ РАЗНИЦА
Так какая разница - сколько там народа в Харькове
Ему до жопы, уж простите за грубость
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01.03.2024 19:38
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Ти на що, квартальна морда, натякаешь?
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01.03.2024 18:44 Відповісти
Так, натяк е.

Але на що?

Турбує що це е його невпевненість у те що Харків взагалі встоїть…(?)

Його відношення до Харківа- « нейтральне». Е так е. Ну, нема, так це ху&ло…

Коли він приїздив вперше після бомбувань Салтовки, то він казав-

Ну, жітло будете восстонавлювати самі з інвесторами « під гарантіі держави» ?
Що це означае ? Невідомо.

Але його це не турбує.
Харків не Київ.

Це дуже добре що Голандці привезли його до Харківа знову.
Бо Харків-місто Герой!
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01.03.2024 19:16 Відповісти
Ну вы даёте... Вы что не понимаете, что за 2 года невозможно построить полноценную линию обороны? Можно разве что только асфальт в Харькове положить...
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01.03.2024 19:25 Відповісти
И шашлыки на этом асфальте приготовить
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01.03.2024 19:30 Відповісти
Він ще в якому там 22 гому казав Харків не встоїть від навали кацапів,забули вже зевиборці.
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01.03.2024 19:47 Відповісти
поміняв командування...і знов те саме каже
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01.03.2024 20:04 Відповісти
Харків не Авдіївка.
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01.03.2024 21:32 Відповісти
Зе своїм гундосим ротом казав, що "Харків буде окуповано".
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02.03.2024 06:15 Відповісти
До Белгорода зібрався відтіснити?
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01.03.2024 18:44 Відповісти
Звідти С300 не збиваються. Зовсім.
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01.03.2024 19:30 Відповісти
А якже шашлики в травні? Забув вже?
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01.03.2024 18:47 Відповісти
Щоб повністю захистити Харків--потрібно кордон "пересунути" до Белгорода.
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01.03.2024 18:47 Відповісти
Лучше до Курска, а ещё лучше до Воронежа
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01.03.2024 18:51 Відповісти
Тут до Токмака не змогли за півроку, який нах Білгород.
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01.03.2024 19:56 Відповісти
Так тебе ніхто і не слухає !
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01.03.2024 18:48 Відповісти
Ему что, никто не сказал что в Харькове уже давно населения примерно 80% от довоенного?
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01.03.2024 18:49 Відповісти
Вы это серьезно?
Он не может запомнить два вопроса от журналиста
Он мысль теряет через 15 секунд
У него каша в голове, полный хаос
Он ни бельмеса ни в украинской истории
Он,я уверена, даже Шевченко не читал
Про Конституцию я вообще молчу
Он живет под лозунгом
КАКАЯ РАЗНИЦА
Так какая разница - сколько там народа в Харькове
Ему до жопы, уж простите за грубость
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01.03.2024 19:38 Відповісти
"Он мысль теряет через 15 секунд". Простите, это вы о чем? Мысль? У торчка в голове бывают мысли? И давно это с ним?
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01.03.2024 20:58 Відповісти
2 роки що заважало? Хизувався наступом, звілнив Залужного та ще 16 генералів. Все іде до капітуляції. Андрійко Дермак та Марфа Безумна радіють
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01.03.2024 18:50 Відповісти
Мабуть для цього вова відновлює мости та дороги на харківському напрямку?
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01.03.2024 18:50 Відповісти
від твоїх порад чи непорад треба подалі...
до сіх твої шашликі з зубів всі виколупують
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01.03.2024 18:50 Відповісти
У кого они остались, те зубы.
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01.03.2024 21:00 Відповісти
Боря, вы мне нравитесь.....
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01.03.2024 21:41 Відповісти
Дякую. Стараюсь как можно короче донести свое видение ситуации.
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02.03.2024 08:28 Відповісти
И у вас это прекрасно получается!
Берегите себя...
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02.03.2024 11:10 Відповісти
Ооо... Цікаво...
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01.03.2024 18:51 Відповісти
«Звичайно, це дуже небезпечно в містах за п'ять кілометрів від лінії фронту, які можуть бути обстріляні з артилерії. Там живе все менше людей. Але є міста за 30-40 кілометрів від фронту, до яких російська артилерія не може дістатися, наприклад Краматорськ, де зароджується нова економіка.» (СерЛещ)
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01.03.2024 18:51 Відповісти
хай Лещенко їде туди і поживе
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01.03.2024 19:04 Відповісти
сир лещ далі лютеранської не виїджає бо можуть побити по мал...ській пиці
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01.03.2024 19:20 Відповісти
Але при цьому руками зеленої поганої шобли місто ХАРКІВ виведено із зони бойових дій!!!!
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01.03.2024 18:51 Відповісти
Це для інвесторів - потрібні інвестицїї, щоб Терехов з Синегубовим могли займатися звичними справами
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01.03.2024 19:02 Відповісти
Знову Харків?
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01.03.2024 18:52 Відповісти
Харьков - це Лівобережжя ! Дивись оманськи домовленності !
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01.03.2024 19:12 Відповісти
Оманські інструкції.
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01.03.2024 21:01 Відповісти
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01.03.2024 18:53 Відповісти
В Україні немає нічого захищеного крім його бункеру.
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01.03.2024 18:56 Відповісти
Асфальтний купол? Ні?
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01.03.2024 18:58 Відповісти
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01.03.2024 18:59 Відповісти
Передвиборча програма кандидата
на пост Президента України
Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.

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01.03.2024 19:05 Відповісти
Це він так жартував !
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01.03.2024 19:09 Відповісти
тут є частина речення
яка є чистою правдою
це, про голосування через інтернет
ОПа про це мріє
спить та бачить що таке відбулося
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01.03.2024 21:25 Відповісти
А Херсон, захищений???? Зєля, ***??? Херсончатам можно повертатись під шоденні, цілодобові обстріли????
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01.03.2024 19:08 Відповісти
То весняних шашликів не буде? Пічалька...
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01.03.2024 19:12 Відповісти
Які прифронтові міста хочуть трохи передихнути від обстрілів запрошуйте в гості бубачку, туди де він знаходиться рашисти не стріляють.
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01.03.2024 19:26 Відповісти
Треба там його взагалі прикувати намертво, а Дєрьмака - в Херсон, хто там ще кроти фсбшні? Розтикати по усіх містах зелень, та по критичних об'єктах.
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02.03.2024 00:10 Відповісти
А яке в нас місто чи село захищено? Куди вже можна повертатися?
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01.03.2024 19:47 Відповісти
Він хоч розуміє що Харків знаходится за 40 км. від кордону з рф ?
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01.03.2024 19:48 Відповісти
Цинічна заява...як і прохання до урядів країн ЄС повертати біженців назад до України...і потім ще й випрошувати гроші на їх утримання...крінж ...
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01.03.2024 20:14 Відповісти
атец радной!
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01.03.2024 20:24 Відповісти
То для цього треба було звільняти Залужного і всіх неСирських генералів?
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01.03.2024 20:39 Відповісти
Чепуха бесполезный.
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01.03.2024 20:52 Відповісти
на здачу готовите странная заява и пво нормальное специально не даете
місто тримається і завдяки боям під Харьковом раша свій бліц кріг і здула
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01.03.2024 21:14 Відповісти
як виявиловися, не кожна галобородька веласіпідіст
і не кожна буба галобородька...
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01.03.2024 21:33 Відповісти
Всі на шашлікі!
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01.03.2024 21:36 Відповісти
Парадокс, в Украине погибло около 10 тыс. мирных граждан, 600 детей, около 20 тыс. мирных граждан ранено.....Совет Безопасности молчит.
Третий раз СБ ООН обсуждает ,,гибель мирных граждан в Газе,, .
Вчера, при доставке гуманитарных грузов в Газу, погибло 10 человек - сегодня заседает СБ ООН, чтобы осудить Израиль.
В Украине , россия уничтожает города, население....., почему молчат страны Европы и не поднимают вопрос, в СБ ООН, о выводе российских войск, с территории Украины??
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01.03.2024 21:57 Відповісти
поки в Україні "зе" вся Україна ,як Харків
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01.03.2024 22:06 Відповісти
Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом.
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами.
Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та
дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах,
при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.
Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в
саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться!
Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в
очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.

"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився не доукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.

Наведені вище тексти написані Юрієм Каракаєм. Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на Південно-бузькому напрямку на заході Херсонської області 18 серпня 2022 року. Світла йому Пам"ять... Юрій воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Був активістом ГО "Справа громад". 24 лютого 2022 р. Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.
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01.03.2024 23:00 Відповісти
нічь така місячна, зоряна ясная, видно хочь орків вбивай...
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02.03.2024 00:17 Відповісти
ні, мене не вражає коли кацапня сама себе застрелює і підриває.
всі знають шо після застелених полононех буває...
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02.03.2024 00:34 Відповісти
Все як завжди... наш бовдур ляпає що в воду пє.....нув....
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02.03.2024 05:31 Відповісти
 
 