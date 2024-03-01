Наразі Харків не так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для повноцінного захисту Харкова необхідно відтісняти російську армію на більшу дистанцію. На його думку, захищеність Харкова зараз не така, щоб можна було радити людям повертатися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми знаємо, наскільки високі ризики, коли в тебе до хвилини за часом потрапляє в ціль ракета росіян. Ми розуміємо, що тут потрібен комплексний захист, і, мабуть, найголовніше – треба діяти, посилюючи не лише ППО Харкова, а й усього цього регіону", - сказав президент на пресконференції з прем'єром Нідерландів у Харкові.
Як зазначив Зеленський, "ми з вами розуміємо, що потрібно відтісняти росіян на довшу відстань, інакше повністю захистити Харків буде дуже складно – навіть якщо ми ще посилимося відповідними сучасними системами ППО".
Президент також заявив, що "є багато різних деталей щодо захисту Харкова та області, ми розуміємо всі виклики, ми розуміємо, чого не вистачає".
"Головком ЗСУ та міністр оборони знають, над чим працювати. Посилюється цей захист. Я не говоритиму вам, яким чином, щоб не інформувати зайвих людей про кількість наших воїнів і техніки. Наші партнери знають, чому й чого нам не вистачає, щоб бути дуже потужними. Це стосується не лише, до речі, Харкова, а загалом стосується прикордонних міст чи міст, які розташовані вздовж контактної лінії", - сказав Зеленський.
Глава держави також заявив, що окремо обговорював із прем'єром Нідерландів під час його візиту до Харкова можливості щодо посилення ППО в місті.
"Що стосується повернення Харків'ян: розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так", - зазначив Зеленський.
Президент додав: "Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав, - а коли це станеться, обов'язково будуть харків'янам сигнали від мене і від наших військових".
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Але на що?
Турбує що це е його невпевненість у те що Харків взагалі встоїть…(?)
Його відношення до Харківа- « нейтральне». Е так е. Ну, нема, так це ху&ло…
Коли він приїздив вперше після бомбувань Салтовки, то він казав-
Ну, жітло будете восстонавлювати самі з інвесторами « під гарантіі держави» ?
Що це означае ? Невідомо.
Але його це не турбує.
Харків не Київ.
Це дуже добре що Голандці привезли його до Харківа знову.
Бо Харків-місто Герой!
Он не может запомнить два вопроса от журналиста
Он мысль теряет через 15 секунд
У него каша в голове, полный хаос
Он ни бельмеса ни в украинской истории
Он,я уверена, даже Шевченко не читал
Про Конституцию я вообще молчу
Он живет под лозунгом
КАКАЯ РАЗНИЦА
Так какая разница - сколько там народа в Харькове
Ему до жопы, уж простите за грубость
до сіх твої шашликі з зубів всі виколупують
Берегите себя...
на пост Президента України
Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
яка є чистою правдою
це, про голосування через інтернет
ОПа про це мріє
спить та бачить що таке відбулося
місто тримається і завдяки боям під Харьковом раша свій бліц кріг і здула
і не кожна буба галобородька...
Третий раз СБ ООН обсуждает ,,гибель мирных граждан в Газе,, .
Вчера, при доставке гуманитарных грузов в Газу, погибло 10 человек - сегодня заседает СБ ООН, чтобы осудить Израиль.
В Украине , россия уничтожает города, население....., почему молчат страны Европы и не поднимают вопрос, в СБ ООН, о выводе российских войск, с территории Украины??
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами.
Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та
дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах,
при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.
Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в
саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться!
Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в
очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився не доукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
Наведені вище тексти написані Юрієм Каракаєм. Юрій загинув унаслідок мінометного обстрілу на Південно-бузькому напрямку на заході Херсонської області 18 серпня 2022 року. Світла йому Пам"ять... Юрій воював з російськими загарбниками з першого дня повномасштабного вторгнення. Був активістом ГО "Справа громад". 24 лютого 2022 р. Каракай вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва. Після того, як російські війська втекли з Київщини, з побратимами вирушив захищати позиції українського війська на півдні України.
всі знають шо після застелених полононех буває...