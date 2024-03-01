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Новини
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Чоловік намагався виїхати до Молдови з надрукованою на принтері румунською id-карткою, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Українець видавав себе за румуна і з підробленою id-карткою намагався виїхати до Молдови, його затримали.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Сумнівний документ виявили прикордонники під час перевірки трьох чоловіків на блокпості. Вони прямували в бік сусідньої країни. Водій та один з пасажирів пред’явили на контроль паспорти громадян Молдови. Інший пасажир – паспорт громадянина Румунії. Виявилося, що румунська ID-картка – підробка, а сам "власник" є українцем. Двоє попутників згодилися посприяти його перетину за $3 000", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Чоловіки обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб сховатися від тепловізора і незаконно перетнути кордон. Їх затримано, - Держприкордонслужба. ФОТО

Порушники кордону
Порушники кордону

Також дивіться: Група чоловіків намагалася переплисти Тису на надувних камерах для шин, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Порушники кордону

Тепер їм загрожує відповідальність, передбачена ст. 332 КК України. Щодо порушника складено протокол про адмінпорушення.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) кордон (4774) чоловіки (157)


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Топ коментарі
+8
Треба було не тим двом довбням давати гроші, а покласти під обкладинку картки $3000 і тоді у прикордонників не виникло б жодних сумнівів стосовно його румунського громадянства.
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01.03.2024 19:59
+5
по легенді був глухонімим
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01.03.2024 19:50
+5
Перетворили країну на шапіто зелені виродки
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01.03.2024 19:54
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Молодці карацупи.
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01.03.2024 19:42 Відповісти
насправді підробку виявив Інгус, бо вона була такої ******* якості, що навіть і не дійшла до карацупи.
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01.03.2024 20:50 Відповісти
ой не даремно кгб ссср придумувало анекдоти про малдаван
ай не даремно
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01.03.2024 20:53 Відповісти
Блин, да ему в шпиёны надо подастся...
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01.03.2024 19:44 Відповісти
Румунську вспів вивчити?
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01.03.2024 19:45 Відповісти
по легенді був глухонімим
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01.03.2024 19:50 Відповісти
У вмілих руках пробило б на мову
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01.03.2024 19:57 Відповісти
У Чернівцях міг знати, могла бути навіть рідиною.
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02.03.2024 00:43 Відповісти
Тобто замість того,щоб зробити за 3000$ якийсь більш менш правдоподібний документ і не друкувати його на принтері, він віддав їх поводирям котрі його погодилися супроводжувати? Це грамотно
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01.03.2024 19:53 Відповісти
Перетворили країну на шапіто зелені виродки
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01.03.2024 19:54 Відповісти
Так і є
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01.03.2024 21:17 Відповісти
Колись бачив липові литовські картки - 300 євро шахраї заробляли. До першої перевірки поліцейськими... Штраф 5000 плюс депорт.
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01.03.2024 19:55 Відповісти
$3 000 тоже распечатаны на цветном принтере, но молдаване согласились
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01.03.2024 19:58 Відповісти
Треба було не тим двом довбням давати гроші, а покласти під обкладинку картки $3000 і тоді у прикордонників не виникло б жодних сумнівів стосовно його румунського громадянства.
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01.03.2024 19:59 Відповісти
Теоретик, чи теж хабарник?
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01.03.2024 20:08 Відповісти
Тю...Раньше проходило.
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01.03.2024 22:58 Відповісти
 
 