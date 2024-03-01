Чоловік намагався виїхати до Молдови з надрукованою на принтері румунською id-карткою, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Українець видавав себе за румуна і з підробленою id-карткою намагався виїхати до Молдови, його затримали.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Сумнівний документ виявили прикордонники під час перевірки трьох чоловіків на блокпості. Вони прямували в бік сусідньої країни. Водій та один з пасажирів пред’явили на контроль паспорти громадян Молдови. Інший пасажир – паспорт громадянина Румунії. Виявилося, що румунська ID-картка – підробка, а сам "власник" є українцем. Двоє попутників згодилися посприяти його перетину за $3 000", - йдеться в повідомленні.
Тепер їм загрожує відповідальність, передбачена ст. 332 КК України. Щодо порушника складено протокол про адмінпорушення.
Топ коментарі
+8 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар01.03.2024 19:59
+5 Андрій Саган
показати весь коментар01.03.2024 19:50
+5 Oleg Zaporogec
показати весь коментар01.03.2024 19:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ай не даремно