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Нідерланди передадуть Україні 22 військові патрульні катери, 3 бойові кораблі і 9 гаубиць, - Рютте

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Нідерланди зобов’язуються надати Україні 22 військові патрульні катери, 3 бойові кораблі і щонайменше 9 гаубиць.

Про це заявив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тут і зараз ми продовжимо надавати військову та фінансову підтримку і продовжимо шукати ще шляхи, як нам допомогти. Наведу як приклад наші останні закупівлі: ми безкоштовно надамо 22 військові патрульні катери від нідерландської поліції та прикордонної служби, а також 3 бойові кораблі CB90, 4 радарні системи і щонайменше 9 гаубиць, які надійдуть понад того, що ми вже надали", – оголосив премʼєр.

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Коментуючи питання передачі Україні винищувачів F-16, очільник нідерландського уряду зазначив, що вони йдуть за розкладом і пізніше в цьому році вони літатимуть в українському небі.

"Але попереду ще багато робити. Одна річ, про яку ми сьогодні погодилися, полягає в пришвидшенні процесу. Тобто ми хочемо пересвідчитися, що попереду не буде несподіваних перешкод, які ми ще не обговорили", – сказав премʼєр Нідерландів.

Автор: 

допомога (8374) Рютте Марк (401)


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Топ коментарі
+14
З миру по нитці - голожопим кацапам кіл в сраку
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01.03.2024 19:53
+9
"МО Сінгапура", це новий хіт 🤣
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01.03.2024 20:03
+9
По Дунаю і турків не питатимуть навіть.
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01.03.2024 20:04
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З миру по нитці - голожопим кацапам кіл в сраку
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01.03.2024 19:53 Відповісти
Тільки як вони ті кораблі в Чорне море переправлять. Турки можуть заартачитись...
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01.03.2024 19:57 Відповісти
По Дунаю і турків не питатимуть навіть.
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01.03.2024 20:04 Відповісти
Венгрия и Сербия обязательно пропустят, без вопросов.
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01.03.2024 20:07 Відповісти
Вже 10 раніше якось переплавили. Зброю з турелей знати і маємо прогулянковий катер.
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01.03.2024 20:27 Відповісти
CВ90 это катер, не корабль.

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01.03.2024 20:41 Відповісти
Combat Boat 90 (CB90; швед. Stridsbåt 90) - це військовий швидкісний броньований десантний корабель, розроблений шведською компанією Dockstavarvet,
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01.03.2024 22:31 Відповісти
Через Кильский канал, а потом волоком до Дуная. А до Измаила потом и рукой подать. По пути цыган в Будапеште пугануть для порядку! Шутка. Там 3 корабля указано. Какие не ясно. Катера можно и на трейлерах, если мачты складываются.
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01.03.2024 23:34 Відповісти
З'явилась інформація, що в Україні вже застосовані F-35.
Яких мосвовиська ПВО тупо не бачила, як і в Сирії.
Сенсация от МО Сингапура: F-35 работают по оккупантам в Украине. Первые результаты
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01.03.2024 19:57 Відповісти
"МО Сінгапура", це новий хіт 🤣
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01.03.2024 20:03 Відповісти
А шо ві імєєтє протів МО Сінгапура ?
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01.03.2024 20:19 Відповісти
У Сингапура флот в разы мощнее, страна закупает F-35. Клянчить по всему миру, да стебаться наше все.
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01.03.2024 20:31 Відповісти
"МО Сінгапура" - це такий тєлєграмканал?
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01.03.2024 20:38 Відповісти
Сенсация от МО Сингапура: F-35 работают по оккупантам в Украине. Первые результаты
https://www.youtube.com/watch?v=Q9iVQgFmkdA
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01.03.2024 22:29 Відповісти
до першого квітня ще місяць.
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01.03.2024 22:32 Відповісти
Дякуємо, Нідерланди! Сподіваюсь, цей мудак, який переміг на виборах, ніколи не стане прем"єром. Рютте - топ!
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01.03.2024 20:12 Відповісти
Еще 8 САУ PzH 2000 точно пригодятся. Катера небольшие, по суше привезут.
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01.03.2024 20:17 Відповісти
суходолом дохєра дозволів треба, бо ширина 3,8 м. Скоріше через Дунай прибуксирують.
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01.03.2024 20:44 Відповісти
Дунай проходит через Венгрию и Сербию, "очень дружественные" Украине. Посмотрим как сложится.
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01.03.2024 20:47 Відповісти
думаєте, ****** з берега будуть обстрілювати?
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01.03.2024 20:52 Відповісти
Не дадут разрешения на проход, иначе бы тральщики "Черкассы" и "Чернигов" были бы уже в Одессе.
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01.03.2024 20:55 Відповісти
та хєрйого знає.. У сандаунів осадка 2,3. Може це є причина.
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01.03.2024 22:09 Відповісти
Дякуємо Нідерландам!
Одне що турбує, щоб наше величне усе не пересрало!
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01.03.2024 20:19 Відповісти
Оце щедро, щира подяка…
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01.03.2024 20:41 Відповісти
Дякуємо Королівству Нідерландів!
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01.03.2024 20:54 Відповісти
Hartelijk dank
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01.03.2024 21:20 Відповісти
Про які корабля мова? Знову Zелений ПІЗДЬОЖ ?
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02.03.2024 10:23 Відповісти
 
 