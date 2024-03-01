Нідерланди передадуть Україні 22 військові патрульні катери, 3 бойові кораблі і 9 гаубиць, - Рютте

Нідерланди зобов’язуються надати Україні 22 військові патрульні катери, 3 бойові кораблі і щонайменше 9 гаубиць.

Про це заявив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тут і зараз ми продовжимо надавати військову та фінансову підтримку і продовжимо шукати ще шляхи, як нам допомогти. Наведу як приклад наші останні закупівлі: ми безкоштовно надамо 22 військові патрульні катери від нідерландської поліції та прикордонної служби, а також 3 бойові кораблі CB90, 4 радарні системи і щонайменше 9 гаубиць, які надійдуть понад того, що ми вже надали", – оголосив премʼєр.

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Коментуючи питання передачі Україні винищувачів F-16, очільник нідерландського уряду зазначив, що вони йдуть за розкладом і пізніше в цьому році вони літатимуть в українському небі.

"Але попереду ще багато робити. Одна річ, про яку ми сьогодні погодилися, полягає в пришвидшенні процесу. Тобто ми хочемо пересвідчитися, що попереду не буде несподіваних перешкод, які ми ще не обговорили", – сказав премʼєр Нідерландів.