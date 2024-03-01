У безпековій угоді з Нідерландами прописано намір розмістити трибунал щодо агресії РФ у Гаазі, - ОП
Блок про відповідальність Росії в угоді з Нідерландами "найсильнішим" серед усіх вже підписаних двосторонніх угод, у ньому йдеться у тому числі про спецтрибунал щодо агресії Росії у Гаазі.
Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.
"Чергові безпекові зобов’язання для України.
Сьогодні у Харкові Президент України Володимир Зеленський та Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між обома державами. Вже сьома подібна угода на виконання Спільної декларації G7.
Нідерланди зафіксували надання Україні в 2024 році військової допомоги на суму 2 млрд євро та зобовʼязалися продовжувати надавати підтримку Україні протягом 10 років дії документа.
Традиційно угода має свої особливості:
- потужний військовий блок з прямим посиланням, зокрема, на надання Україні вогневих засобів ураження дальнього радіуса дії та надання F16 (Нідерланди, до речі, співголовують у відповідній Коаліції винищувачів)
- блок підтримки оборонної промисловості України передбачає залучення нідерландських інвестицій в розвиток українського ОПК, зокрема у сферу виробництва БПЛА
- уперше безпекова угода закріпила підтримку культурної спадщини України, зокрема в рамках виконання Гаазької конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року
- закріпили найпотужніші блоки щодо санкцій, відшкодуванню збитків та притягненню агресора до відповідальності
- У тому числі, угода закріплює пропозицію Нідерландів розмістити майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі! Взагалі розділ "Відповідальність росії" у цій Угоді є найкращим і найсильнішим з усіх угод.
На додаток, документ має чіткі положення щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО; фіксує механізм 24-годинного реагування за повторення військової агресії проти України; а також питання співпраці у сфері гуманітарного розмінування, економічного відновлення і відбудови, протидії гібридним загрозам, у сфері розвідки тощо
Важливо, що сторони домовились зустрічатися принаймні щорічно для оцінки прогресу імплементації Угоди
Підписання такої Угоди саме в прифронтовому Харкові – символічний крок. Нідерланди надали чіткий сигнал світу та агресору, що вони з Україною до Перемоги" - розповів Жовква.
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Боже вбережи Україну!
та да - це ти, це ти все зробив - не Нідерланди ні.
то Нідерланди 17млрд на дороги, а ти з Нідерладів!
https://youtu.be/zd1J0rWgEpA?si=VP6OqaZUHQulCthx