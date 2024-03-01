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У безпековій угоді з Нідерландами прописано намір розмістити трибунал щодо агресії РФ у Гаазі, - ОП

Володимир Зеленський та Марк Рютте

Блок про відповідальність Росії в угоді з Нідерландами "найсильнішим" серед усіх вже підписаних двосторонніх угод, у ньому йдеться у тому числі про спецтрибунал щодо агресії Росії у Гаазі.

Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"Чергові безпекові зобов’язання для України.

Сьогодні у Харкові Президент України Володимир Зеленський та Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між обома державами. Вже сьома подібна угода на виконання Спільної декларації G7.

Нідерланди зафіксували надання Україні в 2024 році військової допомоги на суму 2 млрд євро та зобовʼязалися продовжувати надавати підтримку Україні протягом 10 років дії документа.

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Традиційно угода має свої особливості:

  • потужний військовий блок з прямим посиланням, зокрема, на надання Україні вогневих засобів ураження дальнього радіуса дії та надання F16 (Нідерланди, до речі, співголовують у відповідній Коаліції винищувачів)
  • блок підтримки оборонної промисловості України передбачає залучення нідерландських інвестицій в розвиток українського ОПК, зокрема у сферу виробництва БПЛА
  • уперше безпекова угода закріпила підтримку культурної спадщини України, зокрема в рамках виконання Гаазької конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року
  • закріпили найпотужніші блоки щодо санкцій, відшкодуванню збитків та притягненню агресора до відповідальності
  • У тому числі, угода закріплює пропозицію Нідерландів розмістити майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі! Взагалі розділ "Відповідальність росії" у цій Угоді є найкращим і найсильнішим з усіх угод.

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На додаток, документ має чіткі положення щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО; фіксує механізм 24-годинного реагування за повторення військової агресії проти України; а також питання співпраці у сфері гуманітарного розмінування, економічного відновлення і відбудови, протидії гібридним загрозам, у сфері розвідки тощо

Важливо, що сторони домовились зустрічатися принаймні щорічно для оцінки прогресу імплементації Угоди

Підписання такої Угоди саме в прифронтовому Харкові – символічний крок. Нідерланди надали чіткий сигнал світу та агресору, що вони з Україною до Перемоги" - розповів Жовква.

Ігор Жовква про безпекову угоду України та Нідерландів
Ігор Жовква про безпекову угоду України та Нідерландів

Автор: 

Нідерланди (1569) угода (674) трибунал (260) Жовква Ігор (169)


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Вони там всі хворі...
Боже вбережи Україну!
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01.03.2024 20:16 Відповісти
буба ті Нідерланди дохрипить.
та да - це ти, це ти все зробив - не Нідерланди ні.
то Нідерланди 17млрд на дороги, а ти з Нідерладів!
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01.03.2024 20:21 Відповісти
Разбір тексту Капітуляції України перед ху&лом :

https://youtu.be/zd1J0rWgEpA?si=VP6OqaZUHQulCthx
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01.03.2024 21:47 Відповісти
потужне досягнення зеленого утирка, надпотужне й дуже символічне, просто проривне й неперевершено-безпрецедентне, нічого подібного й порівняного за масштабами у світовій історії, цілковитий розрив усіх можливих шаблонів, абсолютна надперемога!! "врагі трєпєщут...".
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01.03.2024 22:31 Відповісти
усе як в анекдоті - щоб не робив найвеличніший лідер ********** - на виході все одно 95 квартал
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02.03.2024 00:37 Відповісти
 
 