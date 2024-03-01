УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8202 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
2 545 11

Макрон запросив лідерів фракцій парламенту Франції для обговорення ситуації в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон запросив лідерів фракцій парламенту для обговорення ситуації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

"Президент прийме в четвер 7 березня о 10:30 усіх партійних лідерів парламенту у форматі "зустрічей Сен-Дені", присвячених ситуації в Україні", - йдеться в заяві Єлисейського палацу.

У зустрічі також візьме участь прем'єр-міністр Габріель Атталь.

Зазначається, що президент Франції приймав лідерів партії в такому ж форматі в жовтні минулого року, через кілька днів після атак ХАМАС на мирне населення в Ізраїлі. 

Також читайте: Макрон про свою заяву щодо відправлення іноземних військ в Україну: "Кожне слово є зваженим, продуманим і виваженим"

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Читайте: Макрон хоче очолити Європу щодо питання України, проте Франція може йому цього не дозволити, - Politico

Автор: 

Франція (3080) Макрон Емманюель (1466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Макрон не на шутку роздухарився - це добре
показати весь коментар
01.03.2024 20:19
+5
Макрон - зразок президента демократичної країни . Вільно думаючий та рішучий . Респект пану Макрону.
показати весь коментар
01.03.2024 20:23
+5
зараз той самий час коли дії лідерів країн визначають місце цих країн в майбутній світовій ієрархії яка складеться за результатами війни в Европі що вже іде. поки німці та шольц жують соплі, франція показує лідерство та ініціативу.
показати весь коментар
01.03.2024 20:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Макрон не на шутку роздухарився - це добре
показати весь коментар
01.03.2024 20:19 Відповісти
ця надзвичайна активність Макрона - як мінімум дивує
навряд це на користь України
щось тут не те
коли там вибори в Франції?
показати весь коментар
01.03.2024 20:50 Відповісти
Просто після втрати лідерства Штатів у допомозі Украхні розгорнулась боротьба за лідерство в Европі між Макроном і Шольцом. Велика Британія якось стухла і стихла.
показати весь коментар
01.03.2024 23:06 Відповісти
Макрон - зразок президента демократичної країни . Вільно думаючий та рішучий . Респект пану Макрону.
показати весь коментар
01.03.2024 20:23 Відповісти
зараз той самий час коли дії лідерів країн визначають місце цих країн в майбутній світовій ієрархії яка складеться за результатами війни в Европі що вже іде. поки німці та шольц жують соплі, франція показує лідерство та ініціативу.
показати весь коментар
01.03.2024 20:24 Відповісти
Щось він мені останнім часом дуже подобається))
показати весь коментар
01.03.2024 20:31 Відповісти
необтяжений ніякими перегонами
і на пів свого останнього терміну Макрон,
це не Макрон на передвибочих перегонах - два різні Макрона!
показати весь коментар
01.03.2024 20:39 Відповісти
Хуьло розлютив Макрона, хуьло на це явно не розраховував, вважаючи, що у Європи немає яєць, вважаючи, що йому все пробачать. А тепер рашка точно таку війну не потягне
показати весь коментар
01.03.2024 20:56 Відповісти
Мікрон потихенько починає перетворюватися на Макрона
показати весь коментар
01.03.2024 21:03 Відповісти
Зеленський з 2019 року, так і не зустрічався з керівниками фракцій ВРУ.
З патрушевим, зміг в Омані, а ось з Українцями-керівниками у ВРУ, «чомусь не зміг» зустрітися за одним столом!! …

Мабуть, єрмак заборонив…
показати весь коментар
01.03.2024 21:13 Відповісти
Ой, який бравим солдатом став Макрон, коли в пресу просочилось, що Франція одна з трьох країн, які заблокували рішення ЄС купувати ********** поза кордонами Європи для передачі України. Але це нам на користь. Він перехопив ініціативу від Німеччини, і очолив коаліцію військової допомоги Україні. Хай виконає обіцянки. Ми будемо тільки раді.
показати весь коментар
01.03.2024 21:33 Відповісти
 
 