Макрон запросив лідерів фракцій парламенту Франції для обговорення ситуації в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон запросив лідерів фракцій парламенту для обговорення ситуації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

"Президент прийме в четвер 7 березня о 10:30 усіх партійних лідерів парламенту у форматі "зустрічей Сен-Дені", присвячених ситуації в Україні", - йдеться в заяві Єлисейського палацу.

У зустрічі також візьме участь прем'єр-міністр Габріель Атталь.

Зазначається, що президент Франції приймав лідерів партії в такому ж форматі в жовтні минулого року, через кілька днів після атак ХАМАС на мирне населення в Ізраїлі.

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Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

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