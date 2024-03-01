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Новини
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"Вагнерівець" Медведєв не отримував підозру від українських правоохоронців, тому запит про його екстрадицію Норвегії не направляли, - прокуратура

медведєв,вагнерівець

Колишній найманець ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, не отримував підозру від українських правоохоронців, тому норвезьку сторону не просили про його екстрадицію.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У прокуратурі наголосили, що Служба безпеки України веде розслідування фактів участі вагнерівців, у тому числі й самого Медведєва, у війні РФ проти України. Стосовно воєнних злочинів, свідком яких міг бути Медведєв, в Офісі прокурора заявили, що тричі скеровували запити до Норвегії про міжнародну правову допомогу з проханням допиту ексвагнерівця як свідка: станом на 14 лютого 2024 року ці запити виконані частково.

Враховуючи це, пояснили у прокуратурі, немає підстав для направлення запиту про екстрадицію Медведєва: йому не повідомляли про підозру, не обирали запобіжний захід, його не оголошували у розшук та обвинувальний акт щодо нього не скеровувався до суду.

На запитання, чи відомо про воєнні злочини Медведєва, відомство не відповіло, посилаючись на таємницю слідства.

Запит в ОГП стосовно вагнерівця Медведєва

Читайте: Норвегія відмовилася надати притулок дезертиру з "Вагнера" Медведєву. Але і до РФ його не вертатимуть

Хто такий Андрій Медведєв

Андрій Медведєв уклав контракт із "ПВК Вагнера" у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування". 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії. Влада Норвегії надала йому захист і почала допитувати.

Після втечі з Росії Медведєв мав проблеми із законом: в Норвегії його судили за бійку біля бару, а в Швеції, куди він вирушив "по дешевші цигарки", заарештовували за незаконний в'їзд до країни.

У вересні 2023 року норвезька поліція затримала Медведєва при спробі нелегально потрапити до РФ.

На початку лютого 2024 року Норвегія відмовила у притулку Медведєву, але він отримав дозвіл на тимчасове проживання у країні.

Автор: 

Норвегія (768) екстрадиція (435) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+30
враження що нас уже захопили і керують нами кацапи
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01.03.2024 21:41
+29
Тобто Ермак команди татарову не дав
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01.03.2024 21:35
+27
А по брихадному хенералу сбу Наумову запит в Сербію направили, чи теж проіпали?
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01.03.2024 21:40
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Тобто Ермак команди татарову не дав
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01.03.2024 21:35 Відповісти
Властне так. «Сваіх нє брасаєм».
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01.03.2024 21:36 Відповісти
ВОРОДКИ ZEПЕРЕВЕРТНІ ТЕРРОРИСТІВ , які вбивали, ґвалтували ,навіть не намагаються покарати, а ПАТРІОТІВ КИДАЮТЬ ЗА ГРАТИ ЗА ОБОРОНУ України - 🆘Роман Червінський, Дудін, комбат Малахов , з генерала Героя Марченко н зняті обвинувачення , з Генерала Сергія Кривоноса, Тетяни Черновол , Ріфмастера ………
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02.03.2024 08:18 Відповісти
ZeІУДУ ПІД ТРИБУНАЛ ! Зовсім знахабніли , навіть не шифруються !
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02.03.2024 08:20 Відповісти
Проіпалі?
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01.03.2024 21:38 Відповісти
⚡️ЧЕРВІНСЬКИЙ ПРОТИ КРОТІВ: ЯК СБУ "ЗАГУБИЛО" КАТА ІЗОЛЯЦІЇ "ПАЛИЧА", А ПОЛКОВНИК ЗНАЙШОВ?
https://www.youtube.com/watch?v=EhB-17ZyYSY
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01.03.2024 21:59 Відповісти
українські кривоохоронці --- ЭТО НЕЧТО .. як казав відомий персонаж
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01.03.2024 21:38 Відповісти
А по брихадному хенералу сбу Наумову запит в Сербію направили, чи теж проіпали?
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01.03.2024 21:40 Відповісти
Це у Вас риторичне питання. Своїх не здають
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02.03.2024 04:59 Відповісти
враження що нас уже захопили і керують нами кацапи
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01.03.2024 21:41 Відповісти
До 14 року так і було, а з 19 у них реванш. Де факто були колонією кацапляндії
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01.03.2024 21:46 Відповісти
Це не враження, це, нажаль, сувора українська реальність.
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01.03.2024 21:46 Відповісти
Ще візьме та розповість як їх тоді в Білорусі відпустили під час того, як блаЗЄнськими було злито операцію кацапам. Навіщо блаЗЄням свідок?
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01.03.2024 21:51 Відповісти
а нахєра їх там тоді сотні тисяч сидить? може пора всих на фронт блд.
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01.03.2024 21:52 Відповісти
Що? "...через незгоду з "безглуздою"...".

Так.не встигли роботяги подати запит. Не до нього.
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01.03.2024 21:55 Відповісти
Неможна чіпати бубочкіних партньоров!
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02.03.2024 06:12 Відповісти
арестович своїм висловом про Південь України яскраво підкреслив усе те шо робить кровавий режим зеленского, разом і з правовласником вислову.
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01.03.2024 22:06 Відповісти
Чим займаються українські правоохоронці? Та нічим. У вільний від кришування час переслідують опозицію. Генерал Марченко був під слідством, тож приде час і Залужного звинуватять у держ. зраді. Петро Олексійович через це вже пройшов.
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01.03.2024 22:07 Відповісти
піжди,зараз Пороху ще якусь справу пришиють,щоб точно невиїзний був...
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02.03.2024 00:56 Відповісти
все что нужно знать о так называемых "украинских правохранителях"
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01.03.2024 22:09 Відповісти
Навіть коментувати гидко.
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01.03.2024 22:14 Відповісти
генпрокурора на гіляку
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01.03.2024 23:22 Відповісти
Не допитувати суку треба а послати ссо і зажмурити
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01.03.2024 23:50 Відповісти
Хто там бив себе в груди як сумлінно працюють правоохоронні органи? Через таку ось "роботу" терористи вільно гуляють по європейським містам ,навіть з януковича санкції зняли через те саме.
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02.03.2024 00:16 Відповісти
Тобто прокуратура- не правоохоронці? Ніт. Вони елітні жриці «закону» на Майбахахразом із суддями.
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02.03.2024 00:48 Відповісти
Єто ж не майдановец...
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02.03.2024 00:53 Відповісти
ну де ті що *******,що "правоохоронців" не можна на фронт,бо вони важливу роботу роблять?
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03.03.2024 04:03 Відповісти
 
 