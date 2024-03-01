"Вагнерівець" Медведєв не отримував підозру від українських правоохоронців, тому запит про його екстрадицію Норвегії не направляли, - прокуратура
Колишній найманець ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, не отримував підозру від українських правоохоронців, тому норвезьку сторону не просили про його екстрадицію.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
У прокуратурі наголосили, що Служба безпеки України веде розслідування фактів участі вагнерівців, у тому числі й самого Медведєва, у війні РФ проти України. Стосовно воєнних злочинів, свідком яких міг бути Медведєв, в Офісі прокурора заявили, що тричі скеровували запити до Норвегії про міжнародну правову допомогу з проханням допиту ексвагнерівця як свідка: станом на 14 лютого 2024 року ці запити виконані частково.
Враховуючи це, пояснили у прокуратурі, немає підстав для направлення запиту про екстрадицію Медведєва: йому не повідомляли про підозру, не обирали запобіжний захід, його не оголошували у розшук та обвинувальний акт щодо нього не скеровувався до суду.
На запитання, чи відомо про воєнні злочини Медведєва, відомство не відповіло, посилаючись на таємницю слідства.
Хто такий Андрій Медведєв
Андрій Медведєв уклав контракт із "ПВК Вагнера" у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування". 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії. Влада Норвегії надала йому захист і почала допитувати.
Після втечі з Росії Медведєв мав проблеми із законом: в Норвегії його судили за бійку біля бару, а в Швеції, куди він вирушив "по дешевші цигарки", заарештовували за незаконний в'їзд до країни.
У вересні 2023 року норвезька поліція затримала Медведєва при спробі нелегально потрапити до РФ.
На початку лютого 2024 року Норвегія відмовила у притулку Медведєву, але він отримав дозвіл на тимчасове проживання у країні.
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Так.не встигли роботяги подати запит. Не до нього.