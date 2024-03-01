"Вагнерівець" Медведєв не отримував підозру від українських правоохоронців, тому запит про його екстрадицію Норвегії не направляли, - прокуратура

Колишній найманець ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, не отримував підозру від українських правоохоронців, тому норвезьку сторону не просили про його екстрадицію.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У прокуратурі наголосили, що Служба безпеки України веде розслідування фактів участі вагнерівців, у тому числі й самого Медведєва, у війні РФ проти України. Стосовно воєнних злочинів, свідком яких міг бути Медведєв, в Офісі прокурора заявили, що тричі скеровували запити до Норвегії про міжнародну правову допомогу з проханням допиту ексвагнерівця як свідка: станом на 14 лютого 2024 року ці запити виконані частково.

Враховуючи це, пояснили у прокуратурі, немає підстав для направлення запиту про екстрадицію Медведєва: йому не повідомляли про підозру, не обирали запобіжний захід, його не оголошували у розшук та обвинувальний акт щодо нього не скеровувався до суду.

На запитання, чи відомо про воєнні злочини Медведєва, відомство не відповіло, посилаючись на таємницю слідства.

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Хто такий Андрій Медведєв

Андрій Медведєв уклав контракт із "ПВК Вагнера" у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування". 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії. Влада Норвегії надала йому захист і почала допитувати.

Після втечі з Росії Медведєв мав проблеми із законом: в Норвегії його судили за бійку біля бару, а в Швеції, куди він вирушив "по дешевші цигарки", заарештовували за незаконний в'їзд до країни.

У вересні 2023 року норвезька поліція затримала Медведєва при спробі нелегально потрапити до РФ.

На початку лютого 2024 року Норвегія відмовила у притулку Медведєву, але він отримав дозвіл на тимчасове проживання у країні.