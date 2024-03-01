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Новини Війна
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Група ворожих "Шахедів" у Запорізькій області рухається на північ, - Повітряні сили

шахед

01 березня увечері війська РФ атакували територію України ударними БпЛА. Група ворожих ударних БпЛА фіксується в Запорізькій області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Група ворожих ударних БпЛА в Запорізькій області, рухається на північ!", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не братья", - напис на уламку "Шахеда" в Одесі. ФОТО ДНЯ

Нагадаємо, підрозділи Сухопутних військ із 1 по 29 лютого знищили 228 повітряних цілей окупантів.

Автор: 

безпілотник (4206) Повітряні сили (2673)


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01.03.2024 22:19 Відповісти
 
 