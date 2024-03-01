Росіяни упродовж дня обстріляли 11 громад на Сумщині: застосовували міномети, артилерію, скидали з БпЛА боєприпаси ВОГ
Протягом 01 березня російська армія здійснила 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема були обстріляні:
▪️Миропільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та артилерії (26 вибухів).
▪️Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (15 вибухів) та артобстріл (13 вибухів).
▪️Білопільська громада: зафіксовано пуск ракет НАР з гелікоптера (10 вибухів), артобстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), скид з БпЛА боєприпасів ВОГ (5 вибухів).
▪️Юнаківська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріл з САУ (5 вибухів) та скид з БпЛА боєприпасів ВОГ (2 вибухи).
▪️Середино-Будська громада: ворог вдарив з мінометів (15 вибухів).
▪️Шалигинська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи) та мінометні обстріли (5 вибухів).
▪️Великописарівська громада: здійснено скид з БпЛА боєприпасів ВОГ (2 вибухи).
▪️Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (11 вибухів).
▪️Хотінська громада: були мінометні обстріли (13 вибухів).
▪️Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
▪️Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).
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