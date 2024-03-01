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Новини Допомога Україні
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Україна може вже за кілька тижнів отримати перші снаряди, придбані з-за меж ЄС, - Міноборони Чехії

боєприпаси,снаряди

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Про це в інтерв’ю заявив заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, перші поставки в Україну в рамках ініціативи, де Чехія виступає посередником для урядів, які бажають профінансувати закупівлю 155-мм снарядів у третіх країнах, можуть надійти вже за кілька тижнів.

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Їреш зазначив, що до ініціативи долучилась низка європейських країн. Посадовець відмовився говорити, які країни фінансують закупівлі або чиї запаси використовуються, але припустив, що ця інформація, найімовірніше, буде розкрита після поставки снарядів.

Ініціатива Чехії – це один із способів "продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії", додав заступник голови Міноборони Чехії, натякаючи на блокування додаткової допомоги Україні в Конгресі США.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Автор: 

боєприпаси (2280) Чехія (1622)


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Топ коментарі
+4
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01.03.2024 22:42
+3
Я думаю что речь идет например о Южной Корее, с ее очень сильной промышленностью. Просто европейцы сначала хотели усидеть на двух стульях - и снарядами помочь - но чтобы бабки на их производство оставались в Европе и шли в ее экономику. Но...начали понимать что производство растет слишком медленно, и они просто не успевают за темпами расхода снарядов, а американцы из за своих политических дрязг - выпали из цепочки помощи. Потому нужно сейчас купить снаряды чтобы просто закрыть дыру в боеприпасах для нашей артиллерии, а там может США что то родят, да и свои заводы потихоньку начинают разгоняться. Тем более что 155мм артиллерия западного образца имеет преимущество в дальности - а тем более в точности - в том числе и из за качества изготовления снарядов. Где то я видел ролик от артиллериста, который сравнивает даже внешний вид старых советских снарядов и новых западных. Новые абсолютно идеальные, гладкие, чистота обработки очень высокая. А на советских даже дефекты литья встречаются, что плохо сказывается на баллистике, отсюда и большой разлет по площади.
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01.03.2024 22:44
+3
Можна нарешті без анонсів??!!
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01.03.2024 22:44
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Що там у кримчян?
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01.03.2024 22:31 Відповісти
Кримчанять
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01.03.2024 22:33 Відповісти
😁 та так, що аж міст хитається
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01.03.2024 22:42 Відповісти
Кілька то скільки? Два, сім?
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01.03.2024 22:35 Відповісти
Не треба оголошувати. По скоріше.
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01.03.2024 22:36 Відповісти
Два-три тижні
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01.03.2024 22:36 Відповісти
Хаи Павел знову шукає - бо іх потрібно мільиони
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01.03.2024 22:36 Відповісти
Я думаю что речь идет например о Южной Корее, с ее очень сильной промышленностью. Просто европейцы сначала хотели усидеть на двух стульях - и снарядами помочь - но чтобы бабки на их производство оставались в Европе и шли в ее экономику. Но...начали понимать что производство растет слишком медленно, и они просто не успевают за темпами расхода снарядов, а американцы из за своих политических дрязг - выпали из цепочки помощи. Потому нужно сейчас купить снаряды чтобы просто закрыть дыру в боеприпасах для нашей артиллерии, а там может США что то родят, да и свои заводы потихоньку начинают разгоняться. Тем более что 155мм артиллерия западного образца имеет преимущество в дальности - а тем более в точности - в том числе и из за качества изготовления снарядов. Где то я видел ролик от артиллериста, который сравнивает даже внешний вид старых советских снарядов и новых западных. Новые абсолютно идеальные, гладкие, чистота обработки очень высокая. А на советских даже дефекты литья встречаются, что плохо сказывается на баллистике, отсюда и большой разлет по площади.
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01.03.2024 22:44 Відповісти
.. Зокрема джерелами походження *********** вже названі Південна Корея, Південно-Африканська Республіка та Туреччина. ))

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chi_mozhe_jevropa_dokupiti_bojepripasi_dlja_ukrajini_jakscho_ne_mozhe_virobiti_sama-14341.html
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01.03.2024 22:56 Відповісти
Если снаряды с ЮАР - так это не просто хорошая - замечательная новость. У ЮАР были активно-реактивные снаряды с нестандартно большой дальностью полёта выше натовской. Поэтому в этом случаи артиллерийские дуэли будут только за Украиной.
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01.03.2024 23:08 Відповісти
Можливо . Але я ще читав про те що - еталоном снарядів вважаються снаряди виготовлені в Південній Кореї . Найвища якість у світі .
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01.03.2024 23:19 Відповісти
Откуда у них !52 мм?
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02.03.2024 00:21 Відповісти
А якже зеленский, мо України - шо зовсім ніяк?
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02.03.2024 07:26 Відповісти
Павел грибні місця знає - бувшии генерал НАТО
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02.03.2024 07:35 Відповісти
буба - пацан потужний!
хрін трамваєм 4 рази героя переїдеш...
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01.03.2024 22:36 Відповісти
Трамвай надувний.
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01.03.2024 22:43 Відповісти
думав буба булька.
зубочистака в бульку робить на раз два...
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01.03.2024 22:47 Відповісти
Тобто вони назбирали вже 2 мільярди? Плюс вартість доставки?
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01.03.2024 22:40 Відповісти
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01.03.2024 22:42 Відповісти
правильна відповіть - дивись на дорогу, рідна, шось тебе по девачкам повело...
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02.03.2024 09:13 Відповісти
хлопцю пропозицію якусь зробити, повірте мені, це треба дуже хотіти і любити...
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02.03.2024 09:17 Відповісти
Можна нарешті без анонсів??!!
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01.03.2024 22:44 Відповісти
Павел молодцом.
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01.03.2024 22:46 Відповісти
Пропагандони обіс...ться.
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01.03.2024 22:47 Відповісти
ох не потрібно в 19му всю цю херню робити.
за квартальними завжди приходять кацапцькі танки....
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01.03.2024 22:53 Відповісти
Патронов у солдат нет..... А тут про снаряды (
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01.03.2024 23:02 Відповісти
буба - це українська помилка віку!
дай Україні, Боже, витягнути всю цю зелено-кацапську біду...
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01.03.2024 23:08 Відповісти
нема дурніших за іванових - всі в темі..
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01.03.2024 23:14 Відповісти
Кацапні і ГРУ не потрібне ,вся інформація в пресі ,коли ,що і скільки.
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01.03.2024 23:20 Відповісти
20те травня,,,
буба вже перезавантавужює КСУ - буба любить власть,
буба любить себе...
боненевтік таки втече...
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01.03.2024 23:29 Відповісти
кацапня - на ядер ядером...
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01.03.2024 23:36 Відповісти
альоши курносі, вузкоклазі - русські.
так шо бьемося ядер на ядер?
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02.03.2024 00:02 Відповісти
А несколько- это сколько? Неделя, месяц, полгода?
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02.03.2024 00:54 Відповісти
Краще так, ніж нікуя від США
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02.03.2024 02:32 Відповісти
Значить,треба очікувати ділового візиту русского Єрмака до Праги..
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02.03.2024 07:58 Відповісти
 
 