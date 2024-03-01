Росія каже, що нібито німецькі генерали обговорювали підрив Кримського мосту: Берлін вирішив перевірити
Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
Про це відомство повідомило в коментарі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Представник німецького Міноборони заявив, що федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) "розпочало всі необхідні заходи" для перевірки інциденту.
Він пов’язаний із публікацією російською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян нібито розмови кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розгорнути ракети Taurus і вдарити ними по Кримському мосту.
Російська пропаганда дуже "збудилась" цим сюжетом і активно протягом доби вишукувала подробиці про генералів, яких на запису незрозумілого походження їй вдалось ідентифікувати.
А глашатай Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що уряд ФРН має пояснити слова на записі незрозумілого походження, інакше вважатиме, що Берлін "визнає провину".
Показово, що злив у росЗМІ з'явився в той час, коли в Німеччині знову активізувались дискусії про можливе постачання Україні далекобійних ракет Taurus – крок, який федеральний уряд категорично відкидає.
Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.
Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".
Попередні заяви Шольца про те, що використання далекобійної зброї передбачає присутність військ країн НАТО в Україні для "погодження цілей", уже викликало гостру критику в Британії.
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Росія каже, а Берлін вирішив перевірити,
Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку.
виних німецьких генералів що збираються покарати ?
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і вони хотять воювати з кацапами ?
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варонєжміст і перекладуть провину на нього.
Тим мостом поставляється дуже багато зброї для забезпечення фронту у війні проти українського народу, от його й бережуть як зіницю ока
Знищити міст треба ? Треба ..!! Всі це розуміють і ніхто не заперечує . То ж розмова про знищення мосту цілком - звичайний робочий момент .
Все вам щось - не так , кацапи ,, які ж ви примхливі . !!
два офицера бундесвера обсуждали возможности ответа на российскую агрессию против Украины
в разговоре они называли канцлера Германии "фрау канцлерин"- т.е. речь шла об А.Меркель
Скільки німецьких ресурсів піде на перевірку діпфейку від Сімоньян замість фінансування оборони Німеччини?
"Представник німецького Міноборони заявив, що федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) "розпочало всі необхідні заходи" для перевірки інциденту.
Він пов'язаний із публікацією російською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян нібито розмови кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розгорнути ракети Taurus і вдарити ними по Кримському мосту." Джерело:
Чё резину - то тянуть?
А сколько просмотров и лайков соберет
Это видовище в ютюбе!!!
Завтра Таурус станет самым востребованным продуктом
На рынке
А Германия враз станет номер один
Дерзайте, немчики!
по штабу чф рф ихние ракеты (которые иностранного производства, но на вооружении ВСУ) еще не били
люблю тикток
https://www.tiktok.com/@petushkov.andrey/video/7281904358042684678
у німцев мабудь досі нема розуміння як ставити кацапів на місце
Йа, Йа
Я бендерошвайцер
а німці можуть розмовляти між собою про будь-що, та й не свинособача то справа, про що розмовляють люди
вона би сказилась.
- У Абрама дочка гуляє.
- Так у нього син.
- То нехай він тепер сам розповідає