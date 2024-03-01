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Новини
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Росія каже, що нібито німецькі генерали обговорювали підрив Кримського мосту: Берлін вирішив перевірити

кримський,міст

Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Про це відомство повідомило в коментарі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Представник німецького Міноборони заявив, що федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) "розпочало всі необхідні заходи" для перевірки інциденту.

Він пов’язаний із публікацією російською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян нібито розмови кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розгорнути ракети Taurus і вдарити ними по Кримському мосту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія підштовхує Німеччину до передачі Taurus Україні, - Bloomberg

Російська пропаганда дуже "збудилась" цим сюжетом і активно протягом доби вишукувала подробиці про генералів, яких на запису незрозумілого походження їй вдалось ідентифікувати.

А глашатай Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що уряд ФРН має пояснити слова на записі незрозумілого походження, інакше вважатиме, що Берлін "визнає провину".

Показово, що злив у росЗМІ з'явився в той час, коли в Німеччині знову активізувались дискусії про можливе постачання Україні далекобійних ракет Taurus – крок, який федеральний уряд категорично відкидає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина не відправлятиме солдатів в Україну, - Шольц

Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".

Попередні заяви Шольца про те, що використання далекобійної зброї передбачає присутність військ країн НАТО в Україні для "погодження цілей", уже викликало гостру критику в Британії.

Автор: 

Німеччина (7381) крилаті ракети (1073) пропаганда (2810) росія (65360)


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Топ коментарі
+32
Ну погворили - і шо? Кацапські пропагандони скільки разів обговювали можливість завдання ядерного удару по Берліну? І нічого. Ніхто з німецького МЗС не висловлював обурення.
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01.03.2024 22:47
+24
Хай почитає алкашка Цензор ми тут всім гуртом бажаємо щоб вся кацапня здохла разом з мостом і ******.
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01.03.2024 22:47
+19
Поки шольц сситься навіть говорити про тауруси рассіянці самі "передадуть тауруси", *********** варонєжміст і перекладуть провину на нього.
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01.03.2024 22:46
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01.03.2024 22:44 Відповісти
це повний капут дойчен зольдатен аух офіцірен!

Росія каже, а Берлін вирішив перевірити,
Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку.
виних німецьких генералів що збираються покарати ?

.
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01.03.2024 22:58 Відповісти
можливо ще памперси їм відправити...-так дрищать від путлера
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01.03.2024 23:02 Відповісти
Притому іран та північна Корея відправили росіянам ракети які летять по українцях...
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02.03.2024 00:04 Відповісти
Шольц. Це ж зрада? Чи ще ні?
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01.03.2024 22:44 Відповісти
це зрада Дойчланда, як на мене
і вони хотять воювати з кацапами ?

.
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01.03.2024 22:59 Відповісти
кипятком ссуть від слова "воювати"....
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01.03.2024 23:03 Відповісти
Поки шольц сситься навіть говорити про тауруси рассіянці самі "передадуть тауруси", *********** варонєжміст і перекладуть провину на нього.
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01.03.2024 22:46 Відповісти
Тільки рашка гавкне як вони одразу перевірять!
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01.03.2024 22:46 Відповісти
Ну погворили - і шо? Кацапські пропагандони скільки разів обговювали можливість завдання ядерного удару по Берліну? І нічого. Ніхто з німецького МЗС не висловлював обурення.
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01.03.2024 22:47 Відповісти
Хай почитає алкашка Цензор ми тут всім гуртом бажаємо щоб вся кацапня здохла разом з мостом і ******.
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01.03.2024 22:47 Відповісти
варто французам і британцям таки надати потрібні ракети і знищити міст.Нехай рашисти.нащадки фашистів.шукають на дні Чорного моря ракети Taurus
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01.03.2024 22:48 Відповісти
За 2 роки вже можна було виготовити якусь хню, щоб від того мосту щепки не лишилось. Нехай в одному екземплярі. Але ж.....
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02.03.2024 09:04 Відповісти
для того,щоб в Україні виготовляли не х..ню,а ракети ,котрі б вже давно знищили цей міст потрібний "Порох", а не антиукраїнський "зелений блазень",котрого для Україи купили рашисти, і котрим крутить як циган сонцем рашистське фсб,через свою агентуру з ОП(офісу путлєра)
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02.03.2024 09:59 Відповісти
Путлєр не давав команди що можна знищувати керченський міст, тому ніхто не наважується йти проти волі сцаря.
Тим мостом поставляється дуже багато зброї для забезпечення фронту у війні проти українського народу, от його й бережуть як зіницю ока
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03.03.2024 22:03 Відповісти
Ну перетерли генерали на кухні -- тепер шо погони зривати?
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01.03.2024 22:51 Відповісти
Похоже, Марсалек Шольцу из Барвихи звонил....
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01.03.2024 22:51 Відповісти
Кримському мосту і без німецьких офіцерів пі...
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01.03.2024 22:51 Відповісти
Цілком нормальні речі обговорювали. Спочатку потрібно знищити міст, потім нанести авіаудари по усім військовим об'єктам Кислобздійщини і врешті решт по кремлю. Поставити на місце парашників та прибрати загрозу цивілізованому світу від орди орчих свинособак
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01.03.2024 22:53 Відповісти
То були не німецькі хєнєрали, а дописувачі Цензора. Саме ми просили Тауруси, щоб знищити цей незаконно збудований міст.
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01.03.2024 22:54 Відповісти
"Берлін" двічі відправляв комісії шукати в Слов'янську "розіп'ятого хлопчика", бо ьосія щось там казала.
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01.03.2024 23:03 Відповісти
Да немецкие генералы и адмиралы много чего говорят. Шольц проверит, вдруг его на х+у посылали, без санкции, разумеется.
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01.03.2024 23:04 Відповісти
Сімонянша ляпнула, що забрело в дурну башку, або фсбешка щось там нафальсифікувала в своєму репертуарі, а Німеччина сприйняла всерйоз?
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01.03.2024 23:04 Відповісти
Це чергове рашиське ІПСО з метою налякати німецьких політиків і остаточно зірвати можливі поставки Taurus.
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01.03.2024 23:09 Відповісти
Та куди вже далі лякати??? - і так залякані - скоро в США біженці (від заяв мордору) з німецького уряду зявляться...
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01.03.2024 23:19 Відповісти
Ну якщо й обговорювали то - що ? А чому б це й не обговорити .? Що тут такого .?
Знищити міст треба ? Треба ..!! Всі це розуміють і ніхто не заперечує . То ж розмова про знищення мосту цілком - звичайний робочий момент .
Все вам щось - не так , кацапи ,, які ж ви примхливі . !!
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01.03.2024 23:09 Відповісти
этот разговор был опубликован в 2022 году
два офицера бундесвера обсуждали возможности ответа на российскую агрессию против Украины
в разговоре они называли канцлера Германии "фрау канцлерин"- т.е. речь шла об А.Меркель
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01.03.2024 23:12 Відповісти
Контразведка ФРГ в дидосе, и вероятно перегружена проверкой генералов бундесвера по доносу Симоньян. Проверят возможные контакты всех со всеми (полносвязный граф).
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02.03.2024 00:35 Відповісти
Ну это уже сенсация! Да неужели и правда немцы так бздят!?
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01.03.2024 23:13 Відповісти
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01.03.2024 23:14 Відповісти
Пускай беседуют за рюмкой шнапса. Это Украина. Поэтому мост будет уничтожен способом не понятным и немецким мудрецам.
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01.03.2024 23:15 Відповісти
не ну мужики сказали бы - не ну надо будет - взорвем легко
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01.03.2024 23:16 Відповісти
Они там говорят что будет нелегко, минимум 20 ракет.
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02.03.2024 05:22 Відповісти
От такою нескладною ІПСО рашистські пропагандисти виснажують оборонний бюджет Німеччини і блокують надання Україні Таурусів
Скільки німецьких ресурсів піде на перевірку діпфейку від Сімоньян замість фінансування оборони Німеччини?

"Представник німецького Міноборони заявив, що федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) "розпочало всі необхідні заходи" для перевірки інциденту.

Він пов'язаний із публікацією російською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян нібито розмови кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розгорнути ракети Taurus і вдарити ними по Кримському мосту." Джерело:
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01.03.2024 23:16 Відповісти
Куди ще пуляти цими ракетами? По кремлю хіба що.
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01.03.2024 23:25 Відповісти
Я только одного не пойму - зачем вообще Германии ракеты ? Если у них война начнётся , они просто обсерутся .
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01.03.2024 23:19 Відповісти
Звідки і чому в німців такі технологіі після програної війни ніхт не знає?
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01.03.2024 23:24 Відповісти
Пора от слов переходить к делу
Чё резину - то тянуть?
А сколько просмотров и лайков соберет
Это видовище в ютюбе!!!
Завтра Таурус станет самым востребованным продуктом
На рынке
А Германия враз станет номер один
Дерзайте, немчики!
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01.03.2024 23:28 Відповісти
ИПСО кругом. Лоток яиц купишь а там полное ипсо, иногда даже капсом.
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01.03.2024 23:29 Відповісти
А не покупай лоток и яйца к нему у нелицензированного продавца
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02.03.2024 00:25 Відповісти
Шольц, - я жалею Москву! Ну не Україну ж жаліти?!
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01.03.2024 23:37 Відповісти
На Берлин! Можем повторить! Кожна мразь в парашці верещить. То і Німеччина має чим їм яйця закрутить у відповідь.
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01.03.2024 23:54 Відповісти
немцам нужно догонять англичан
по штабу чф рф ихние ракеты (которые иностранного производства, но на вооружении ВСУ) еще не били
люблю тикток
https://www.tiktok.com/@petushkov.andrey/video/7281904358042684678
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01.03.2024 23:57 Відповісти
А якщо і були такі розмови - у чому проблема? Кацапи офіційно про ядерно бомбу в голос говорять і не соромляться

у німцев мабудь досі нема розуміння як ставити кацапів на місце
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02.03.2024 00:26 Відповісти
Ні в кого нема.
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02.03.2024 09:07 Відповісти
Йа, Йа, ДастинФантастишн, МостоПодрывашин
Йа, Йа
Я бендерошвайцер
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02.03.2024 01:22 Відповісти
шольц наверно с переляку уже в коме лежит. Он так бедненький старался не рассердить цапов, а тут такое...
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02.03.2024 01:46 Відповісти
Яка гидка гра. Рашисти звинувачують з ціллю примусити нещасних, переляканих німців оправдовуватись і клястись рашистам у вірності. І німці, наваливши у штани готові навіть розпочати розслідування хто ж це такий надумав кацапів обіжати? Що за генерал такий? Гидотцтво! Европейська ницість.
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02.03.2024 02:34 Відповісти
у москалів проблеми з головою - нехай би дипломашка-непросихашка пояснила "незрозумілого походження" нелегальний кацапський міст на Українській землі і через Українську протоку..
а німці можуть розмовляти між собою про будь-що, та й не свинособача то справа, про що розмовляють люди
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02.03.2024 06:51 Відповісти
Це у німців проблеми з головою бо за десятиліття не доходить що рашка як не брехне, то не дихне.
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02.03.2024 06:56 Відповісти
Якби Маргарита Симоньян дізналась, як німецькі генерали обговорювали її дупу,
вона би сказилась.
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02.03.2024 07:17 Відповісти
Да-да, терміново вибачайтесь, клоуни *****, сцикливі тварі недоношені. Аж бігом до сцаря на килимок побігли! Кончені. Дякуємо тобі, Боже, з такими "союзниками" як німеччина і польща, і ворогів не треба.
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02.03.2024 08:56 Відповісти
И это вместо спасибо. Судя по разговору, они помогают капитально. Всем чем могут. Не только оружием, но и непосредственно в войне.
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02.03.2024 09:47 Відповісти
Здається всі генерали НАТО обговорювали знищення Кримського мосту і визнали що він є законною ціллю для ЗСУ. Тож мабуть вивчивши поведінку Шольца, раша пішла на випередження. Вирішили діяти як в анекдоті:
- У Абрама дочка гуляє.
- Так у нього син.
- То нехай він тепер сам розповідає
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02.03.2024 09:16 Відповісти
а у шольца аж лопнул памперс)))
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02.03.2024 11:53 Відповісти
 
 