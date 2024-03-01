Другу зиму війни Україна пройшла без блекаутів та застосування графіків відключень електроенергії, - Шмигаль

Україна пройшла другу воєнну зиму без жодного блекауту та без застосування графіків відключень електроенергії.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 1 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення завершилася. Ми пройшли її без жодного блекауту та без застосування графіків відключень для всієї країни", — наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що підготовка зіграла ключову роль. Було побудовано захист енергооб’єктів. Створено запас резервного обладнання. 90% магістральних мереж відновлено. Завдяки ремонтам у систему додали більше 2 ГВт потужності. Були збільшені до 1,7 ГВт можливості для імпорту електроенергії з ЄС.

"У грудні 2023 року Україна остаточно стала членом "енергетичного ЄС". "Укренерго" стало 40-м повноцінним членом ENTSO-E. Наша енергосистема повністю синхронізована з європейською. За останні 1,5 року ми крок за кроком побудували потужну енергетичну коаліцію на підтримку України", — зазначив очільник Уряду.

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Як повідомив Шмигаль, міжнародні партнери передали сотні одиниць критичного обладнання. У Фонді підтримки енергетики зібрано понад 400 млн євро.

Прем’єр додав, що сьогодні у підземних сховищах України зберігається більше 8,5 млрд кубів газу. На складах більше 1 млн тонн вугілля: "Маємо впевнено завершити цей опалювальний сезон, і одразу розпочнемо підготовку до наступної зими"