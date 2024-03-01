УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8044 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 042 10

Другу зиму війни Україна пройшла без блекаутів та застосування графіків відключень електроенергії, - Шмигаль

шмигаль

Україна пройшла другу воєнну зиму без жодного блекауту та без застосування графіків відключень електроенергії.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 1 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення завершилася. Ми пройшли її без жодного блекауту та без застосування графіків відключень для всієї країни", — наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що підготовка зіграла ключову роль. Було побудовано захист енергооб’єктів. Створено запас резервного обладнання. 90% магістральних мереж відновлено. Завдяки ремонтам у систему додали більше 2 ГВт потужності. Були збільшені до 1,7 ГВт можливості для імпорту електроенергії з ЄС.

"У грудні 2023 року Україна остаточно стала членом "енергетичного ЄС". "Укренерго" стало 40-м повноцінним членом ENTSO-E. Наша енергосистема повністю синхронізована з європейською. За останні 1,5 року ми крок за кроком побудували потужну енергетичну коаліцію на підтримку України", — зазначив очільник Уряду.

Також читайте: Україна цієї зими залучала рекордний обсяг аварійної допомоги для енергосистеми, - "Укренерго"

Як повідомив Шмигаль, міжнародні партнери передали сотні одиниць критичного обладнання. У Фонді підтримки енергетики зібрано понад 400 млн євро.

Прем’єр додав, що сьогодні у підземних сховищах України зберігається більше 8,5 млрд кубів газу. На складах більше 1 млн тонн вугілля: "Маємо впевнено завершити цей опалювальний сезон, і одразу розпочнемо підготовку до наступної зими"

Автор: 

енергетика (2601) опалювальний сезон (1752) Шмигаль Денис (4602) блекаут (83)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
У мене така підозра,що і в першу зиму більшість відключень була не через обстріли.
А просто декому було так потрібно.
показати весь коментар
02.03.2024 02:56
+3
А когда первая зима была? А то я видимо пропустил ее, из-за графиков отключений...
показати весь коментар
01.03.2024 23:33
+3
Дивно слухати таку особу на посаді, що нічого, завчасно та відповідно до вимог положень законів, не зробила у відповідних галузях економіки України!! Документально, це підтверджено, а за наслідками бездіяльності, повинні ПЕРСОНАЛЬНО понести покарання!!
Слідчі Генпрокуратури, СБУ, ДБР, та з десяток відповідних структур, мають фактичного матеріалу вдосталь, як жертв…
Ст. 28 ККУ Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією від 05.04.2001 № 2341-III ...
показати весь коментар
02.03.2024 00:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А когда первая зима была? А то я видимо пропустил ее, из-за графиков отключений...
показати весь коментар
01.03.2024 23:33 Відповісти
Дивно слухати таку особу на посаді, що нічого, завчасно та відповідно до вимог положень законів, не зробила у відповідних галузях економіки України!! Документально, це підтверджено, а за наслідками бездіяльності, повинні ПЕРСОНАЛЬНО понести покарання!!
Слідчі Генпрокуратури, СБУ, ДБР, та з десяток відповідних структур, мають фактичного матеріалу вдосталь, як жертв…
Ст. 28 ККУ Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією від 05.04.2001 № 2341-III ...
показати весь коментар
02.03.2024 00:20 Відповісти
У мене така підозра,що і в першу зиму більшість відключень була не через обстріли.
А просто декому було так потрібно.
показати весь коментар
02.03.2024 02:56 Відповісти
Не знаєш-краще промовч.
показати весь коментар
02.03.2024 08:54 Відповісти
Блекаут безперервний в голові Зе
показати весь коментар
02.03.2024 07:01 Відповісти
https://youtu.be/N_o-DRP5kEQ?si=r8xDmzV1iqNeBCvG ...

А был ли штурм Рейхстага?
показати весь коментар
02.03.2024 07:59 Відповісти
Пох
показати весь коментар
02.03.2024 09:00 Відповісти
буратінка, та дай ти, нарешті, шмигалю мєдальку!
показати весь коментар
02.03.2024 09:03 Відповісти
А що таке той "блекаут"? Чому не українською мовою?
показати весь коментар
02.03.2024 09:48 Відповісти
 
 