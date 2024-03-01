Стартував прийом документів на конкурс до Антикорупційного суду: ВККС розповіла як тестуватимуть кандидатів

З 1 березня розпочався прийом документів від кандидатів на участь у конкурсі на 25 вакантних посад у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

Про це сказав член ВККС Олег Коліуш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що у листопаді 2023 року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) оголосила конкурс за зайняття 25 вакантних посад суддів ВАКС.

"Конкурс, який стартує сьогодні, покликаний зменшити навантаження на суддів ВАКС і, як наслідок, підвищити ефективність роботи суду з метою забезпечення права на справедливий суд і здійснення судового провадження в розумні строки", - сказав Коліуш.

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Він відзначив, що особливістю конкурсу до ВАКС є залучення до проведення конкурсу іноземних фахівців, визнаних та відомих спеціалістів у сфері запобігання та протидії корупції на міжнародному рівні.

"Під час попереднього конкурсу своїх кандидатів рекомендували такі міжнародні організації: Рада Європи, Європейське управління з питань запобігання зловживанню та шахрайству, Європейський банк з реконструкції та розвитку, Європейський Союз, Організація економічного співробітництва та розвитку. Завдяки плідній співпраці з Громадською радою міжнародних експертів було сформовано ефективний суд", - сказав член ВККС.

Таким чином, зауважив Коліуш, конкурс, що стартує, "також буде проводитися за обов’язкової участі Громадської ради міжнародних експертів".

Своєю чергою, член ВККС Віталій Гацелюк розповів про етапи проведення конкурсу, підкресливши, що кандидатів, які правильно подадуть документи для участі в конкурсі, "очікує цікава професійна пригода, яка називається "кваліфікаційне оцінювання".

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"У чому полягає кваліфікаційне оцінювання, що насправді очікує кандидатів з урахуванням тих вимог, які встановлені законодавством у грудні 2023 року разом з оновленням відповідних частин закону України про судоустрій і статус суддів? Це різні тестування. Нове, абсолютно нове — це тестування так званих когнітивних здібностей. Зараз комісія активно працює над розробкою змісту такого тестування. Це тестування на знання у практичній сфері, тобто знання законодавства, виконання практичної роботи, потім проходження спецперевірки, і дослідження дос’є, і проведення співбесіди за участі Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Громадської ради міжнародних експертів", - розповів Гацелюк.

Далі, за його словами, на переможців конкурсу очікує співбесіда у Вищій раді правосуддя, після якої кандидата рекомендують або ні Президенту України призначити на посаду судді.

Також він закликав кандидатів сприймати участь у конкурсі як професійний виклик і можливість підвищити свою кваліфікацію, здобути нові навички, "які пригодяться кандидатам у професійному житті незалежно від перемоги у конкурсі".

Член ВККС Коліуш поінформував про розроблений робочою групою таймлайн конкуру, відповідно до якого, за його словами, " планується завершити цей конкурс і надати перші рекомендації кандидатам вже наприкінці цього року".

"Сподіваємося, що встигнемо і що наші надії все ж таки виправдаються на такі строки, які ми собі визначили", - підкреслив він.

Про деталі конкурсу, перелік документів та інше більше інформації на сайті ВККС.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду

Як повідомлялося, 23 листопада 2023 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс за зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду.

26 вересня Вища рада правосуддя визначила нову кількість суддів у Вищому антикорупційному суді – 63 посади, з них 21 посада суддів Апеляційної палати.

На початковому етапі створення суду ВРП погодила 39 посад суддів Вищого антикорупційного суду, у тому числі 12 посад суддів в Апеляційній палаті цього суду.

У ВРП пояснили, що необхідність збільшення кількості суддів Вищого антикорупційного суду зумовлена, зокрема, складністю справ, які перебувають у провадженні ВАКС, а також законодавчими змінами, які значно розширили повноваження суду.

У грудні 2023 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила умови конкурсу на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду.

Документи на участь у конкурсі можна подавати з 1 березня 2024 року до 15 березня 2024 року (включно).