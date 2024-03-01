На Куп’янсько-Лиманському напрямку росіяни ведуть жорсткі бої за Синьківку, хочуть плацдарм під Тернами, - ОСУВ "Хортиця"

На Куп’янсько-Лиманському напрямку російські загарбники ведуть "жорсткі бої" за Синьківку (Куп’янський район Харківської області), намагаються вийти на бар’єр річки Чорний Жеребець біля Тернів (Лиманська міська територіальна громада Донецької області) та зайняти плацдарм для подальшого розвитку наступу.

Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на Лимано-Куп'янському напрямку є дві "найбільш жорсткі точки", де наразі точаться бойові дії: поблизу Синьківки, за яку зараз ведуться "жорсткі бої", та Терни біля річки Чорний Жеребець – на Торському виступі.

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Біля Тернів окупанти намагаються вийти на бар'єр річки та зайняти плацдарм для подальшого розвитку наступу на Куп'янськ, наступний бар'єрний рубіж на напрямку – річка Оскіл, пояснив Євлаш.

Військовий зазначив, що наразі загарбники перекидають свої резерви й потужності туди, намагаються нав'язувати українським захисникам "шалений бій".

"У зв'язку з тим, що (у Росії. - Ред.) наближаються вибори, і намагаються під це показати якісь "перемоги". Це вже не перший раз приймають такі політичні рішення, керуючись більше політичною доцільністю, ніж військовою", – зазначив він.

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Євлаш повідомив, що росіяни зараз "зовсім не рахується з втратами" та користуються нагодою, що в Україні є заминка з допомогою міжнародних партнерів та нестача боєприпасів: "Ворог намагається це використати по максимуму і сунути вперед".