Експерти МАГАТЕ повідомили про звуки вибухів та пострілів неподалік Запорізької АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергетики, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, повідомили що чули вибух неподалік станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції.

Про це повідомили у пресслужбу МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"В середу, експерти почули вибух на деякій відстані від станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції. ЗАЕС поінформувала МАГАТЕ, що російські війська вжили заходів для "захисту станції" від безпілотників у цьому районі, але сама ЗАЕС не була атакована, руйнувань і жертв немає. Жодних подробиць про цей інцидент не надходило", - розповіла місія МАГАТЕ.

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На прохання експертів МАГАТЕ про доступ до місця атаки, їм сказали, що пошкоджень для огляду немає та що територія знаходиться поза контролем станції.

Також експертам агенції повідомили, що в неділю ввечері в Енергодарі нібито сталася атака безпілотників, націлена на дах із телекомунікаційним обладнанням, що стало останнім із серії ударів безпілотників у місті, де проживає багато працівників заводу.

Також у пресрелізі зазначили, на території ЗАЕС помітили протипіхотні міни по периметру огорожі, у зоні яка недоступна для робочого персоналу станції. Хоча, за спостереженнями експертів агенції, міни здавалося б, зникли на початку лютого.

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"Наступного дня експерти МАГАТЕ вирушили в Енергодар, щоб подивитися на будівлю, де нібито стався напад. Команда мала змогу оглянути будівлю зовні. На момент візиту ознак пошкодження не було видно", - повідомила місія МАГАТЕ.