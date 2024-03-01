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Новини Війна
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Експерти МАГАТЕ повідомили про звуки вибухів та пострілів неподалік Запорізької АЕС

Запорізька АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергетики, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, повідомили що чули вибух неподалік станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції.

Про це повідомили у пресслужбу МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"В середу, експерти почули вибух на деякій відстані від станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції. ЗАЕС поінформувала МАГАТЕ, що російські війська вжили заходів для "захисту станції" від безпілотників у цьому районі, але сама ЗАЕС не була атакована, руйнувань і жертв немає. Жодних подробиць про цей інцидент не надходило", - розповіла місія МАГАТЕ.

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На прохання експертів МАГАТЕ про доступ до місця атаки, їм сказали, що пошкоджень для огляду немає та що територія знаходиться поза контролем станції.

Також експертам агенції повідомили, що в неділю ввечері в Енергодарі нібито сталася атака безпілотників, націлена на дах із телекомунікаційним обладнанням, що стало останнім із серії ударів безпілотників у місті, де проживає багато працівників заводу.

Також у пресрелізі зазначили, на території ЗАЕС помітили протипіхотні міни по периметру огорожі, у зоні яка недоступна для робочого персоналу станції. Хоча, за спостереженнями експертів агенції, міни здавалося б, зникли на початку лютого.

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"Наступного дня експерти МАГАТЕ вирушили в Енергодар, щоб подивитися на будівлю, де нібито стався напад. Команда мала змогу оглянути будівлю зовні. На момент візиту ознак пошкодження не було видно", - повідомила місія МАГАТЕ.

Автор: 

вибух (4483) МАГАТЕ (716) Запорізька АЕС (1410)


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Топ коментарі
+1
Рашисти по п'яні між собою розборки влаштували.
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02.03.2024 01:30
+1
у них инцест прогрессирует ,уродов рождают
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02.03.2024 07:22
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02.03.2024 00:02 Відповісти
Рашисти по п'яні між собою розборки влаштували.
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02.03.2024 01:30 Відповісти
по наркоманi
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02.03.2024 07:01 Відповісти
ПВО в Одесской области сбила семь дронов из восьми: один маневрировал среди домов
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02.03.2024 06:58 Відповісти
https://t.me/voynareal/84775 ❗️Вночі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, цілий підʼїзд зруйнований вщент, - ОВА
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02.03.2024 07:08 Відповісти
https://youtube.com/shorts/8_VBnZ7VoJE?si=thJmnhPbZqPePaiy ...

Уникальный аэродром с тысячами самолётов...💪✊🇺🇸
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02.03.2024 07:11 Відповісти
пусть нам дадут
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02.03.2024 07:15 Відповісти
они в случае войны будут использовать их против ПВО с автопилотом
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02.03.2024 07:21 Відповісти
а вы заметили что лапти уже сутки КАБами не кидаются
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02.03.2024 07:16 Відповісти
https://youtube.com/shorts/4n6y-c3rAyA?si=r5RH4rGAA9lATjo0 ...в связи с войной,на Мавзолейной Помойке резко увеличились рождаемость.. почти пятилетку за три года... Стахановцы 👺👹🐒
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02.03.2024 07:19 Відповісти
у них инцест прогрессирует ,уродов рождают
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02.03.2024 07:22 Відповісти
https://youtube.com/shorts/OakOf22aUxs?si=-J69wWmPJM865_HV ....

Василий Шушкин об ветеранах и вяличии мавзолейных обезьян...
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02.03.2024 07:25 Відповісти
https://youtube.com/shorts/YNvHql8GlCk?si=VcV7tCLpQ0UEyTPm ...

Огромный кортеж Голобородьки едет на фронт воевать....
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02.03.2024 07:34 Відповісти
https://t.me/voynareal/84777 БПЛА врізався у житловий будинок у санкт-петербурзі
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02.03.2024 08:10 Відповісти
 
 