Весняне бездоріжжя заважає росіянам проводити поповнення з резервів. У нас є час для зведення фортифікацій, - Євлаш

Погода може завадити російським окупантам поповнювати свої резерви та вести наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку. Час весняного бездоріжжя Україна може використати для підготовки резервів та обладнання оборонних споруд.

Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, загалом на Куп'янсько-Лиманському напрямку зафіксовано 122 500 окупантів, 1134 танки, 1933 бойові броньовані машини (типу БМП, БРДМ, МТЛБ, "Тигри" та інші), 1096 артсистем та 415 реактивних систем залпового вогню.

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Євлаш зауважив, що напрямок залишається "одним з найчисельніших", хоча ця кількість окупантів зведена з трьох ділянок фронту – Куп'янської, Лиманської та Сіверської. Військовий зазначив, що така кількість військ окупанта залишається незмінною приблизно з кінця літа 2023 року.

Він пояснив цю ситуацію так: окупанти несуть "шалені втрати", але кількість військ не змінюється завдяки швидкому поповненню з резервів. Водночас, зауважив Євлаш, окупантам недостатньо цих сил, аби вести широкомасштабні наступальні дії.

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"До того ж зараз весна, а це означає бездоріжжя. Техніку не зможуть швидко перекидати, тому що ґрунтові води підіймаються, почнуться розливи річок. У нас є час, який ми можемо виграти для підготовки своїх резервів та ресурсів, для обладнання інженерних, фортифікаційних споруд", – пояснив військовий.

На його думку, оскільки Україна зараз вимушена чекати підтримки партнерів у боєприпасах, то вона може витратити час для підготовки резервів та обладнання рубежів для подальшого ведення стратегічної оборони.