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Новини Війна
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Весняне бездоріжжя заважає росіянам проводити поповнення з резервів. У нас є час для зведення фортифікацій, - Євлаш

ЗСУ

Погода може завадити російським окупантам поповнювати свої резерви та вести наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку. Час весняного бездоріжжя Україна може використати для підготовки резервів та обладнання оборонних споруд.

Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, загалом на Куп'янсько-Лиманському напрямку зафіксовано 122 500 окупантів, 1134 танки, 1933 бойові броньовані машини (типу БМП, БРДМ, МТЛБ, "Тигри" та інші), 1096 артсистем та 415 реактивних систем залпового вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янсько-Лиманському напрямку росіяни ведуть жорсткі бої за Синьківку, хочуть плацдарм під Тернами, - Євлаш

Євлаш зауважив, що напрямок залишається "одним з найчисельніших", хоча ця кількість окупантів зведена з трьох ділянок фронту – Куп'янської, Лиманської та Сіверської. Військовий зазначив, що така кількість військ окупанта залишається незмінною приблизно з кінця літа 2023 року.

Він пояснив цю ситуацію так: окупанти несуть "шалені втрати", але кількість військ не змінюється завдяки швидкому поповненню з резервів. Водночас, зауважив Євлаш, окупантам недостатньо цих сил, аби вести широкомасштабні наступальні дії.

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"До того ж зараз весна, а це означає бездоріжжя. Техніку не зможуть швидко перекидати, тому що ґрунтові води підіймаються, почнуться розливи річок. У нас є час, який ми можемо виграти для підготовки своїх резервів та ресурсів, для обладнання інженерних, фортифікаційних споруд", – пояснив військовий.

На його думку, оскільки Україна зараз вимушена чекати підтримки партнерів у боєприпасах, то вона може витратити час для підготовки резервів та обладнання рубежів для подальшого ведення стратегічної оборони.

Автор: 

Харківщина (6054) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+19
То, что сделала прошлая власть продержалась 2 года под непрерывными бомбежками. так что в с тем все в порядке. А сейчас пришло время смотреть, что сделал ЭТА власть. Которая, напомню, уже 5 лет как.
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02.03.2024 00:44
+14
А раніше у вас того часу не було ???
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02.03.2024 00:35
+13
Уряд Шмигаля, з усіма верещучками та стефанішиними, уже риють/будують голими руками інженерні споруди на передовій??
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02.03.2024 00:07
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Уряд Шмигаля, з усіма верещучками та стефанішиними, уже риють/будують голими руками інженерні споруди на передовій??
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02.03.2024 00:07 Відповісти
Можна вже мовчки, без анонсів це робити??!! Чи ,,безумній" треба відзвітувати??!!
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02.03.2024 00:10 Відповісти
Звісно ні, таке питаєте...Це часть плану-24, який має знати кожний. Треба повний піар та розкриття всіх деталей процесу, а потім сказати, що на виході нуль, крадії і корупціонери вкрали, майже нічого нема.
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02.03.2024 06:36 Відповісти
Взагалі Євоа мав би це казати на нам, а зеленому придурку, який нічого не робить
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02.03.2024 07:00 Відповісти
Якшо я хочу шоб роботу було зроблено швідко ,я не росказую моім підлеглім шо в нас ще е час-я кажу що робота мені необхідна вчора.
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02.03.2024 00:12 Відповісти
То, что сделала прошлая власть продержалась 2 года под непрерывными бомбежками. так что в с тем все в порядке. А сейчас пришло время смотреть, что сделал ЭТА власть. Которая, напомню, уже 5 лет как.
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02.03.2024 00:44 Відповісти
А, так вот зачем выделили миллиарды на дороги... Наверное опять будут делать ремонты на тех направлениях, где потом пойдет российская техника?
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02.03.2024 00:34 Відповісти
А раніше у вас того часу не було ???
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02.03.2024 00:35 Відповісти
Раньше погода мешала.
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02.03.2024 06:48 Відповісти
Час є. От, чи будуть зводити?
Біля Авдіївки час був. Біля Часового Яру час був. Біля Дворісгої час був. Всюди був час. Не було роботи.
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02.03.2024 00:38 Відповісти
Як це "не було роботи"? А тротуарної плитки скільки покладено? (чи "наложено"?) А стадіонів скільки відремонтовано?
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02.03.2024 01:27 Відповісти
Чому в останній момент? Скільки років пройшло вже навіть з 24.02.22? Більше двох.
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02.03.2024 00:39 Відповісти
жах. За 2 роки повномасштабноі війни там все мало бути укріплено вддовд і поперек. А вони тіки зараз про уе щамислюються. Клоун
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02.03.2024 00:49 Відповісти
значит москалям бездорожье мешает резервы подтягивать, а грязь и болото нашей строительной технике, копанию окопов, заливке бетона, возведению дотов совсем не мешает?
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02.03.2024 01:54 Відповісти
Хоч лопати хлопцям видайте нормальні раз екскаваторів у вас немає
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02.03.2024 03:47 Відповісти
На Fiskars грошей нема, будуть звичайні за такою ж ціною.
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02.03.2024 06:39 Відповісти
"У нас є час, для обладнання інженерних, фортифікаційних споруд", але ми ні в якому разі його не використаємо, бо тоді ми це будемо не ми. Коли Господь дає нам час, можливості, попередження, ми з огидою це відкидаємо, адже ми любимо справжні складнощі та випробування. Бо така вже наша героїчна натура.
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02.03.2024 04:00 Відповісти
Євлаш,а нам не заважає багнюка окопы рити,та фортифікаційні споруди будувати???
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02.03.2024 04:01 Відповісти
У нас було багато часу от тільки влада той час про-ла Нажаль і людські життя і частину країни також про-ли У влади і частини громадян і досі нема усвідомлення того що вони накоїли, нажаль
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02.03.2024 04:56 Відповісти
"Час весняного бездоріжжя Україна може використати для підготовки резервів та обладнання оборонних споруд".😒
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02.03.2024 05:27 Відповісти
А до цього часу ви чим займалися,********? Та й зараз нічого не робиться! Лопати хоч є у воїнів,паскуди? Чи теж волонтери привезуть?
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02.03.2024 06:56 Відповісти
Казав Зєлєнскій, що Україною рулять 5-6 менеджерів. Не сказав Зєлєнскій, що серед них ні одного українця.
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02.03.2024 07:03 Відповісти
Дебилы уже бездорожье в союзники записали. Типа оно противнику мешает, а нам фортификационные сооружения строить помогает. В грязИ.
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02.03.2024 07:17 Відповісти
А ранійше часу не було? З початку жовтня, наприклад чі ранійшє. Чі сирському це робити зеленській забороняв? Так хай скаже чи шось заважає?
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02.03.2024 07:32 Відповісти
Маячня.Які грунтові води ? Які розливи ?
Ов! Шц! Дядя ! Ми в степу ! Дороги вже сухі !
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02.03.2024 07:38 Відповісти
"Україна може використати для підготовки резервів та обладнання оборонних споруд." А що робили до цього 5 років, ну хоча би 2 роки, марафонили?
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02.03.2024 08:03 Відповісти
Шляхи пуйлу будували.
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02.03.2024 08:50 Відповісти
Нове слово - укріплення.
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02.03.2024 08:25 Відповісти
Тепер генітальний полководець у зв'язку з масштабним відступом буде звинувачувати синоптиків.
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02.03.2024 08:32 Відповісти
Черговий пиз#ун... євлаш, пішов би ти на... зомбімарафон.
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02.03.2024 08:57 Відповісти
 
 