Ворог запустив кілька груп "шахедів" з південного напрямку", - Повітряні сили ЗСУ

Ворог запустив кілька груп ударних безпілотників з південного напрямку. Загроза для Херсонщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини та Одещини.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина, Дніпропетровщина – загроза застосування ударних БпЛА!

Кілька груп "шахедів" з Чорного моря На Одещину! Рухаються з півдня області у напрямку Одеси!

Кілька груп "шахедів" з Чорного моря у напрямку Миколаївщини! Групи "шахедів" на Одещині – наближаються до Одеси з південного заходу!", - попередили у ПС.

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