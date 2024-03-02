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Новини Війна
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Ворог запустив кілька груп "шахедів" з південного напрямку", - Повітряні сили ЗСУ

шахеди

Ворог запустив кілька груп ударних безпілотників з південного напрямку. Загроза для Херсонщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини та Одещини.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина, Дніпропетровщина – загроза застосування ударних БпЛА!

Кілька груп "шахедів" з Чорного моря На Одещину! Рухаються з півдня області у напрямку Одеси!

Кілька груп "шахедів" з Чорного моря у напрямку Миколаївщини! Групи "шахедів" на Одещині – наближаються до Одеси з південного заходу!", - попередили у ПС.

Також читайте: Протягом лютого сили ППО знищили 13 російських літаків. ІНФОГРАФІКА

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безпілотник (4206) Одеса (5473) Повітряні сили (2673)


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СМИ Украины проигнорировали интервью четырехзвездного Генерала армии США, демократа, Уэ́сли Кэнн Кларка, который дважды выдвигался от демпартии в Президенты.
Бабушка и дедушка Кларка-еврейские переселенцы из Белоруссии, из Пинска.
Генерал раскрыл правду, которые скрывали, как СМИ США, так и Украины.
В 2014 Порошенко встретился с президентом США Обамой в Брюсселе и попросил оружие, Обама отказал. США беспокоились о красных линиях Путина.....
США сказали Украине отдать Крым, позволилои России захватить Крым, Донбасс, воздушное пространство Украины, боясь конфронтации с Путиным.
Мы осуждали Путина, но не действовали...
Оружие Украина получила в 2016: Джавелины, катера, стингеры, снайперское оружие (Генерал, как демократ, не сказал, что это оружие дал Трамп).

Белый Дом давал Украине оружие по каплям: чтобы Россия не победила, а Украина не проиграла. Была ситуация, когда Украина могла быстро победить, но Белый Дом уменьшил поставку оружия....он не хотел конфронтации с Россией.
Белый Дом не поставляет 155 мм снаряды, которые миллионами уничтожаются (армия США снабжена, более новыми аналогичными снарядами), сотни устаревших (для армии США) танков Абрамсов, которые не поставляются Украине.
Сегодня, ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...
Интервью генерала Кларка, можно услышать на русском языке (ИИ) :
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY
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02.03.2024 01:45 Відповісти
Война - это подъем экономики.
Белому Дому выгоднее ,,дать Украине деньги,, и этими деньгами загрузить предприятия, чем дать танки, самолеты...., тысячи которых стоят законсервированными в пустыне ... они устарели для армии США.
Выгоднее было заказать 31 Абрамс (без секретной брони) и поставить их через 1.5 года
Миллионы 155 мм снарядов (устаревших для армии США) уничтожаются ....
Видимо, ,,благодаря,, Украине , в январе США снизилась безработица, ВВП в четвертом квартале повысилась....
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02.03.2024 02:17 Відповісти
 
 