В Одесі внаслідок атаки "шахедів" є поранені цивільні та пошкоджені житлові будинки, - ОВА
В Одесі внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олен Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"В Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки через російську атаку ударними дронами.
Нині відомо про чотирьох постраждалих, серед яких одна дитина. Інформація уточнюється", - зазначив чиновник.
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За його словами, шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості. На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбирають завали, під ними можуть перебувати люди.
На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Травмованим надають медичну допомогу.
Також через російську дронову атаку пошкоджені інженерні мережі та котельня. Прилеглі будинки відключили від опалення, https://t.me/odesacityofficial/26326?single повідомили в Одеській міській раді.
Фоторепортаж - https://suspilne.media/696750-v-odesi-vnaslidok-dronovoi-ataki-rf-poskodzena-zitlova-bagatopoverhivka/?utm_source=telegram&utm_medium=ps
Маневри шахедів? Щось нове?
Генерал раскрыл правду, которые скрывали, как СМИ США, так и Украины.
В 2014 Порошенко встретился с президентом США Обамой в Брюсселе и попросил оружие, Обама отказал. США беспокоились о красных линиях Путина.....
США сказали Украине отдать Крым, позволили России захватить Крым, Донбасс, воздушное пространство Украины, боясь конфронтации с Путиным.
Мы осуждали Путина, но не действовали...
Оружие Украина получила в 2016: Джавелины, катера, стингеры, снайперское оружие (Генерал, как демократ, не сказал, что это оружие дал Трамп).
Белый Дом давал Украине оружие по каплям: чтобы Россия не победила, а Украина не проиграла.
Была ситуация, когда Украина могла быстро победить, но Белый Дом уменьшил поставку оружия....он не хотел конфронтации с Россией.
Белый Дом не поставляет 155 мм снаряды, которые миллионами уничтожаются (армия США снабжена, более новыми аналогичными снарядами), сотни устаревших (для армии США) танков Абрамсов законсервированы , которые не поставляются Украине.
Сегодня, ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...
Интервью генерала Кларка, можно увидеть и услышать на русском языке (ИИ) :
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY