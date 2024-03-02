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В Одесі внаслідок атаки "шахедів" є поранені цивільні та пошкоджені житлові будинки, - ОВА

шахед

В Одесі внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олен Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки через російську атаку ударними дронами.

Нині відомо про чотирьох постраждалих, серед яких одна дитина. Інформація уточнюється", - зазначив чиновник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не братья", - напис на уламку "Шахеда" в Одесі. ФОТО ДНЯ

Автор: 

безпілотник (4206) Одеса (5473) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+3
Це пошкоджено ?, на мій погляд там немає под*єзду в загалі
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02.03.2024 06:31
+2
Звільняють російськомовне населення. Як ху..до і обіцяв.
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02.03.2024 06:45
+2
Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-ти поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована", - передали військові.

Маневри шахедів? Щось нове?
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02.03.2024 06:57
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В Одесі внаслідок атаки РФ загинула людина, відомо про сімох травмованих внаслідок дронової атаки РФ, https://suspilne.media/696738-armia-rf-atakuvala-odesu-bezpilotnikami-semero-ludej-travmuvalis/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=ps повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Серед них одна дитина - трирічний малюк отримав садна ніжки та зараз перебуває під наглядом лікарів.
За його словами, шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості. На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбирають завали, під ними можуть перебувати люди.
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02.03.2024 03:40 Відповісти
В парашинських містах нічого не прилітало?
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02.03.2024 04:38 Відповісти
Армія РФ https://suspilne.media/696728-na-odesini-pracue-ppo-so-vidomo/ атакувала Одесу дронами у ніч з 1 на 2 березня. У місті пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Наразі відомо про одного загиблого та сімох поранених, серед яких - трирічна дитина.
На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Травмованим надають медичну допомогу.
Також через російську дронову атаку пошкоджені інженерні мережі та котельня. Прилеглі будинки відключили від опалення, https://t.me/odesacityofficial/26326?single повідомили в Одеській міській раді.
Фоторепортаж - https://suspilne.media/696750-v-odesi-vnaslidok-dronovoi-ataki-rf-poskodzena-zitlova-bagatopoverhivka/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=ps

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02.03.2024 04:51 Відповісти
Скоти, пропагандони рахують Одесу руськім "городом".
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02.03.2024 04:57 Відповісти
Звільняють російськомовне населення. Як ху..до і обіцяв.
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02.03.2024 06:45 Відповісти
Це пошкоджено ?, на мій погляд там немає под*єзду в загалі
показати весь коментар
02.03.2024 06:31 Відповісти
Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-ти поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована", - передали військові.

Маневри шахедів? Щось нове?
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02.03.2024 06:57 Відповісти
СМИ Украины проигнорировали интервью четырехзвездного Генерала армии США, демократа, Уэ́сли Кэнн Кларка
Генерал раскрыл правду, которые скрывали, как СМИ США, так и Украины.
В 2014 Порошенко встретился с президентом США Обамой в Брюсселе и попросил оружие, Обама отказал. США беспокоились о красных линиях Путина.....
США сказали Украине отдать Крым, позволили России захватить Крым, Донбасс, воздушное пространство Украины, боясь конфронтации с Путиным.
Мы осуждали Путина, но не действовали...
Оружие Украина получила в 2016: Джавелины, катера, стингеры, снайперское оружие (Генерал, как демократ, не сказал, что это оружие дал Трамп).

Белый Дом давал Украине оружие по каплям: чтобы Россия не победила, а Украина не проиграла.
Была ситуация, когда Украина могла быстро победить, но Белый Дом уменьшил поставку оружия....он не хотел конфронтации с Россией.
Белый Дом не поставляет 155 мм снаряды, которые миллионами уничтожаются (армия США снабжена, более новыми аналогичными снарядами), сотни устаревших (для армии США) танков Абрамсов законсервированы , которые не поставляются Украине.
Сегодня, ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...
Интервью генерала Кларка, можно увидеть и услышать на русском языке (ИИ) :
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY
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02.03.2024 07:05 Відповісти
А хто тоді був при владі в Україні? Одні патріоти?Все здали. Військові казали, дайте наказ і накуй зелень чоловічок. Так і не дочекались😒
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02.03.2024 07:07 Відповісти
Ех, якби тоді при владі був Зеленський - він би костьми ліг, а Крим не віддав!!!
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02.03.2024 07:12 Відповісти
Угу, в нього було інше завдання - здати Україну...для цього і придумали план "клоун при владі"
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02.03.2024 07:28 Відповісти
Підтримую
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02.03.2024 07:58 Відповісти
 
 