В Одесі внаслідок атаки "шахедів" є поранені цивільні та пошкоджені житлові будинки, - ОВА

В Одесі внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олен Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки через російську атаку ударними дронами.

Нині відомо про чотирьох постраждалих, серед яких одна дитина. Інформація уточнюється", - зазначив чиновник.

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