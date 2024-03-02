Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, вщент зруйновано під’їзд, є загиблий та поранені, - ОВА. ВIДЕО

Минулої ночі ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина.

"Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє - в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці", - йдеться у повідомленні.

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Пошуково-рятувальна операція в Одесі триває. Під завалами можуть перебувати люди.

Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.