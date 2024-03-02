Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, вщент зруйновано під’їзд, є загиблий та поранені, - ОВА. ВIДЕО
Минулої ночі ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина.
"Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє - в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці", - йдеться у повідомленні.
Пошуково-рятувальна операція в Одесі триває. Під завалами можуть перебувати люди.
Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Пітєр, попередньо відбулася атака БПЛА, внаслідок роботи ППО пошкоджено багатоповерхівку.
В кілометрі від пошкодженого будинку знаходиться нафтобаза "Ручьи""
Пишут, что попали по авиабазе Гвардейское возле Симферополя.
Хтось пише що це страшна ціна виборів 2019 року
Народ так і не зрозумів, що війна сталася б в будь-який момент і при будь-якому президенті який не лояльний кацапам
Путлер що хоче зробити денацифікацію і демілітаризацію тобто знищення держави
Тому не грайте в прізвища президентів
Чи може хтось хотів би жити під кацапами?
Багато хто не хоче жити під кацапами
І навіть не пожалкували що можуть втратити житло
Скажу більше:якби путлєр знпв,що буде такий опір українського народу,він би теж не поліз.
І навіть путлєр не чекав такої покори від рузької біомаси.А може,це вікова ненависть до всього українського.
На жаль, версій безліч, а умовний спосіб руйнує психіку. Тож, як каже мій чоловік-дизайнер: працюємо з тим, що в нас є.