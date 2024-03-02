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Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі, вщент зруйновано під’їзд, є загиблий та поранені, - ОВА. ВIДЕО

Минулої ночі ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина.

"Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє - в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Трьом людям, включаючи трирічну дитину, медична допомога надана на місці", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив кілька груп "шахедів" з південного напрямку", - Повітряні сили ЗСУ

Пошуково-рятувальна операція в Одесі триває. Під завалами можуть перебувати люди.

Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801) дрони (4762)


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Топ коментарі
+32
Страшная цена выборов 2019 г...
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02.03.2024 07:59
+15
"...війна сталася б в будь-який момент...", але якщо готуватися до війни, а не до шашликів то наслідки були б різні. От у чому біда вибору 2019 -
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02.03.2024 09:05
+14
Зєля обіцяв мулйон дронів, зара збирає 999999 на кухні у себе і потім він усім покаже!
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02.03.2024 07:49
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А де наша відповідь на таке, нечуване варварство?
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02.03.2024 07:30 Відповісти
В дупі.
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02.03.2024 07:34 Відповісти
Мало, но хоть что то...

"Пітєр, попередньо відбулася атака БПЛА, внаслідок роботи ППО пошкоджено багатоповерхівку.

В кілометрі від пошкодженого будинку знаходиться нафтобаза "Ручьи""
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02.03.2024 07:50 Відповісти
Я так і не зрозумів - Одесу взагалі залишили без ППО? ЦЕ Ж НЕ ПЕРШИЙ РАЗ -"АТАКУВАЛИ З ПІВДЕННОГО НАПРЯМКУ..."
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02.03.2024 07:36 Відповісти
Чому Одесу?Україну...😥😥😥
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02.03.2024 07:38 Відповісти
Зєля обіцяв мулйон дронів, зара збирає 999999 на кухні у себе і потім він усім покаже!
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02.03.2024 07:49 Відповісти
А то іще як покаже !
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02.03.2024 08:01 Відповісти
их не всегда получается сбить.
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02.03.2024 07:56 Відповісти
Тут иное первое дрон явно модернизирован усилен по линии взрывчатых веществ согласитесь один дрон и сложился дом сразу..есть вопросы к специалистах это совпадение факторов точка взрыва или модернизация боеголовки фугаса по мощности россиянами..далее маршрут полета и маневрирования баллистики прописали заранее карту полета зная как и где дрон будет лететь именно в жилом секторе..отсюда вывод это осознанный АКТ ТЕРРОРИЗМА..
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02.03.2024 08:01 Відповісти
3 місяці тому була інформація , що кацапи будуть закладать в дрони термобаричні заряди і вони будуть складувати будинки. Можливо,це
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02.03.2024 09:35 Відповісти
Малойвомірно! Термобаричний заряд перебдачає цикл: влучання - утворення вибухової суміші- підрив.
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02.03.2024 09:48 Відповісти
Є ще питання до якості забудови!
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02.03.2024 09:46 Відповісти
знайті цю падлу яка збіралась з пуймом мірітіся за 60 хвілін ...нехай завалі розчіщае.
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02.03.2024 07:41 Відповісти
60 "хвілін", то та ще ****, і її чоловічок.
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02.03.2024 07:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9gkB27xs7L8&t=634s
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02.03.2024 07:57 Відповісти
Страшная цена выборов 2019 г...
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02.03.2024 07:59 Відповісти
https://t.me/voynareal/84777 БПЛА врізався у житловий будинок у санкт-петербурзі
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02.03.2024 08:13 Відповісти
ПВО в Одесской области сбила семь дронов из восьми: один маневрировал среди домов
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02.03.2024 08:15 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/2/7444629/ В Санкт-Петербурге из-за охоты на беспилотник ПВО сильно повредила многоэтажку
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02.03.2024 08:18 Відповісти
🔥Ще один ворожий Су-34 збили наші захисники
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02.03.2024 08:20 Відповісти
Також ПС зазначили, що сили ППО знищили 14 з 17 "Шахедів".
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02.03.2024 08:21 Відповісти
ти з контори Подоляка,Йермака чи з 95-кварталу? Коли Авдіївку повертати будеш?
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02.03.2024 10:01 Відповісти
вопрос - самый сбиваемый самолет в мире ?
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02.03.2024 08:22 Відповісти
Минус 3 «Ка-52» у русни в Крыму, - руСми 💥

Пишут, что попали по авиабазе Гвардейское возле Симферополя.
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02.03.2024 08:23 Відповісти
утром просыпаешься , РАЗ и Су-34 упал
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02.03.2024 08:24 Відповісти
и так каждый день
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02.03.2024 08:26 Відповісти
Впав ще вчора .
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02.03.2024 09:44 Відповісти
На війні і не може бути по інакшому
Хтось пише що це страшна ціна виборів 2019 року
Народ так і не зрозумів, що війна сталася б в будь-який момент і при будь-якому президенті який не лояльний кацапам
Путлер що хоче зробити денацифікацію і демілітаризацію тобто знищення держави
Тому не грайте в прізвища президентів
Чи може хтось хотів би жити під кацапами?
Багато хто не хоче жити під кацапами
І навіть не пожалкували що можуть втратити житло
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02.03.2024 08:55 Відповісти
Якби ми були достатньо озброєні,війни б не було.
Скажу більше:якби путлєр знпв,що буде такий опір українського народу,він би теж не поліз.
І навіть путлєр не чекав такої покори від рузької біомаси.А може,це вікова ненависть до всього українського.
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02.03.2024 09:25 Відповісти
А ще є версія, що х*йло бачив би потужну підготовку та попер би всерйоз - з килимовими бомбардуваннями, а не з оркестром та парадною формою...
На жаль, версій безліч, а умовний спосіб руйнує психіку. Тож, як каже мій чоловік-дизайнер: працюємо з тим, що в нас є.
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02.03.2024 10:40 Відповісти
Подивись історіє воєн і не пиши маячні. Менші нападали на набагато більші країни і з набагато потужнішою армією. І похрін їм було на президентів і на опір.
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02.03.2024 11:05 Відповісти
Момент прилета в Питере: https://t.me/operativnoZSU/138667?single
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02.03.2024 08:58 Відповісти
"...війна сталася б в будь-який момент...", але якщо готуватися до війни, а не до шашликів то наслідки були б різні. От у чому біда вибору 2019 -
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02.03.2024 09:05 Відповісти
Цей роман пише кантора подляка.
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02.03.2024 09:46 Відповісти
Шо ти мелеш, подоляцьке?! А якби ти раком став з голою дупою, каца#ня б за урал забігла б?
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02.03.2024 21:51 Відповісти
Тупые... Хоть бы написали что это ракета. Сколько в том долге заряд? Разве может он сложить 9 этажку?
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02.03.2024 20:41 Відповісти
 
 