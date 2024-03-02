Клименко про влучання дрона у багатоповерхівку в Одесі: Кількість загиблих зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку в Одесі зросла до 2, 7 людей постраждали. За наявними даними, 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. Внаслідок атаки російських терористів зруйновано 9-поверхівку. Щонайменше двоє людей загинули, їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники ДСНС. Ще 7 людей постраждали. Серед них є дитина. Рятувальна операція триває безперервно, адже під завалами можуть бути люди. На зараз є дані, що на зв'язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки", - пише Клименко.

За його словами, до пошуків залучені кінологи. Психологи поліції та ДСНС на місці надають психологічну допомогу, по неї звернулись вже понад півсотні людей.

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Також оперативно розгорнуто пункти обігріву, адже внаслідок обстрілу без теплопостачання залишились десяток багатоквартирних будинків.









Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент