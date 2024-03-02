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Новини Війна
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Клименко про влучання дрона у багатоповерхівку в Одесі: Кількість загиблих зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку в Одесі зросла до 2, 7 людей постраждали. За наявними даними, 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одеса. Внаслідок атаки російських терористів зруйновано 9-поверхівку. Щонайменше двоє людей загинули, їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники ДСНС. Ще 7 людей постраждали. Серед них є дитина. Рятувальна операція триває безперервно, адже під завалами можуть бути люди. На зараз є дані, що на зв'язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки", - пише Клименко.

За його словами, до пошуків залучені кінологи. Психологи поліції та ДСНС на місці надають психологічну допомогу, по неї звернулись вже понад півсотні людей.

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Також оперативно розгорнуто пункти обігріву, адже внаслідок обстрілу без теплопостачання залишились десяток багатоквартирних будинків.

Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі
Наслідки влучання дрона в Одесі

Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801) Клименко Ігор (487)


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Топ коментарі
+25
Ось так рашиська орда нищить Одесу ,тому одесити позбувайтись всього що повязує вас з цієї імперією зла.
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02.03.2024 07:42
+10
Який жах! Боже поверни війну на кацапську сторону!Амінь!
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02.03.2024 08:25
+9
Без отих ЖДУНІВ-коригувальників не обходиться ЖОДЕН обстріл прутіна!
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02.03.2024 08:17
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Жах! -- панельки держаться на чесному слові
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02.03.2024 07:40 Відповісти
Дякуємо СРСР. Але вже не в гуртожитку. Політика Хрущова була. Потім Брежнєва.
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02.03.2024 07:43 Відповісти
40 кг тротила - это 40 кг тротила.Это не честное слово. Новый дом тоже может сложиться от такого.
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02.03.2024 16:08 Відповісти
Кирпічнии так би не схлопнувся
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02.03.2024 16:13 Відповісти
Якщо погана красна цегла - будинок перетвориться в курган.Якщо панелька з погано звареними закладними - картковий домік. Це все не для війни.
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02.03.2024 16:20 Відповісти
Я 40р зводив будинки і трохи в курсі якии міцнішии -- панельнии чи кирпічнии
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02.03.2024 16:26 Відповісти
Ось так рашиська орда нищить Одесу ,тому одесити позбувайтись всього що повязує вас з цієї імперією зла.
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02.03.2024 07:42 Відповісти
Кремлівський виродок , коли ти вже нажерешся нашоі крові і
здохнеш , упиряка кацапська 😠
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02.03.2024 07:59 Відповісти
Шок шок шок и просьба ...пошли на рашку что то небесное из Космоса..
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02.03.2024 08:05 Відповісти
що ви несете?
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02.03.2024 08:12 Відповісти
Який жах! Боже поверни війну на кацапську сторону!Амінь!
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02.03.2024 08:25 Відповісти
Без отих ЖДУНІВ-коригувальників не обходиться ЖОДЕН обстріл прутіна!
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02.03.2024 08:17 Відповісти
П'яного бомжа досталі, живого, мешкал в подвалі.
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02.03.2024 08:40 Відповісти
На жаль,прокльони наши не діють.Ні на що.
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02.03.2024 16:23 Відповісти
 
 