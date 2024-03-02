Клименко про влучання дрона у багатоповерхівку в Одесі: Кількість загиблих зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок. ФОТОрепортаж
Кількість загиблих внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку в Одесі зросла до 2, 7 людей постраждали. За наявними даними, 7 мешканців не виходять на зв’язок.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Одеса. Внаслідок атаки російських терористів зруйновано 9-поверхівку. Щонайменше двоє людей загинули, їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники ДСНС. Ще 7 людей постраждали. Серед них є дитина. Рятувальна операція триває безперервно, адже під завалами можуть бути люди. На зараз є дані, що на зв'язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки", - пише Клименко.
За його словами, до пошуків залучені кінологи. Психологи поліції та ДСНС на місці надають психологічну допомогу, по неї звернулись вже понад півсотні людей.
Також оперативно розгорнуто пункти обігріву, адже внаслідок обстрілу без теплопостачання залишились десяток багатоквартирних будинків.
Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент
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