Над Дніпропетровщиною вночі збили 2 ракети та дрон. Нікопольщина під вогнем ворожої артилерії

Минулої ночі гучно було в кількох районах Дніпропетровщини. В області працювала ППО – оборонці з ПвК "Схід" знищили 3 повітряні цілі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Криворіжжі приземлили 2 ракети. У Новомосковському районі - безпілотник.

"Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії. Під ударом була Червоногригорівська громада. І тричі - Марганецька. Головне, що люди неушкоджені. На решті території області - без атак", - інформують у ОВА.

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