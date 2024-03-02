Над Дніпропетровщиною вночі збили 2 ракети та дрон. Нікопольщина під вогнем ворожої артилерії
Минулої ночі гучно було в кількох районах Дніпропетровщини. В області працювала ППО – оборонці з ПвК "Схід" знищили 3 повітряні цілі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Криворіжжі приземлили 2 ракети. У Новомосковському районі - безпілотник.
"Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії. Під ударом була Червоногригорівська громада. І тричі - Марганецька. Головне, що люди неушкоджені. На решті території області - без атак", - інформують у ОВА.
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Юра Малко
показати весь коментар02.03.2024 08:41 Відповісти Мені подобається 0
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