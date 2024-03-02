УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11042 відвідувача онлайн
Новини Війна
637 1

Над Дніпропетровщиною вночі збили 2 ракети та дрон. Нікопольщина під вогнем ворожої артилерії

ппо

Минулої ночі гучно було в кількох районах Дніпропетровщини. В області працювала ППО – оборонці з ПвК "Схід" знищили 3 повітряні цілі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Криворіжжі приземлили 2 ракети. У Новомосковському районі - безпілотник.

"Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії. Під ударом була Червоногригорівська громада. І тричі - Марганецька. Головне, що люди неушкоджені. На решті території області - без атак", - інформують у ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти протягом дня випустили по Нікопольщині 5 БпЛА та чотири рази атакували з артилерії, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3771)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось є із тих країв? Трубний завод Пінчука у Нікополі цілий чи ні? А то Пінчук з Кучмою зараз на Лазурному березі на віллі Пінчука вигріваються і не знають у якому стані їх майно,зароблене непосильною працею.....
показати весь коментар
02.03.2024 08:41 Відповісти
 
 