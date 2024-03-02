Рашисти вдарили "Шахедами" по Харкову: пошкоджено гаражі та автівки. ФОТОрепортаж

Близько 00:05 окупанти завдали ударів "Шахедами" по м. Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкодженні скління вікон та балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто. Постраждалих та загиблих не виявили, 3 людини звернулися із гострою реакцією на стрес.

За даними ОВА:

Артилерійських та мінометних ударів ворога також зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Охримівка, Вільхуватка, Хатне, Тополі, Козача Лопань, Синьківка, Іванівка, Дворічна, Петропавлівка, Піщане та ін.

Авіаударів зазнали: Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове.

Сьогодні о 6:35 окупанти вдарили по Липцях Харківського району. Внаслідок обстрілу знищені авто, пошкоджені приватні будинки. Без постраждалих.

О 00:20 у с. Великий Бурлук Купʼянського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. З-під завалів вилучили тіло 76-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій.

О 19:48 у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

О 15:29 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок.

О 14:20 у с. Вільхуватка Купʼянського району внаслідок обстрілу горів будинок, пошкоджені ще 4 житлові будинки.

Близько 11:00 у м. Вовчанськ під час обстрілу отримав поранення 68-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи.

Також зазначається, що близько 9:00 між м. Барвінкове та с. Архангелівка дорогою додому внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою отримав пораненя 70-річний чоловік, госпіталізований до лікарні.

Також читайте: "Шахеди" атакували Харків, пожежа в одному з районів, - мер Терехов











