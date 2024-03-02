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1 березня на Східному напрямку знищено ворожий Су-34, який намагався вдарити КАБами по наших позиціях, - Повітряні сили

су

Вчора, 1 березня, на Східному напрямку було знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"У п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 лютого було знищено одразу 3 ворожі літаки - один вночі та два вдень на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час боїв за Авдіївку літакам РФ доводилося підлітати ближче, що давало можливість їх знищувати, - Ігнат

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авіація (4136) літак (2914) знищення (7334) Повітряні сили (2676)


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Топ коментарі
+38
Слава ЗСУ!!!🤝🤝🤝🫂🫂🫂
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02.03.2024 08:31
+25
Подейкуть, що в Україні задіяно F-35, які завдяки технології "стелс" кацапи тупо не бачать.
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02.03.2024 08:31
+23
Нашим воінам щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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02.03.2024 08:33
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Слава ЗСУ!!!🤝🤝🤝🫂🫂🫂
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02.03.2024 08:31 Відповісти
Подейкуть, що в Україні задіяно F-35, які завдяки технології "стелс" кацапи тупо не бачать.
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02.03.2024 08:31 Відповісти
Такая же мысля в голову приходила
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02.03.2024 08:35 Відповісти
а я чув що навіть ф16 ще не дали та скоро не дадуть
а тут на тобі, стелс...
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02.03.2024 08:37 Відповісти
десь треба їх випробувати?
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02.03.2024 08:59 Відповісти
вобще то дуже скоро
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02.03.2024 09:30 Відповісти
Да, и они невидимы даже в видимом спектре, для глаза. Таблетки пейте.
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02.03.2024 08:50 Відповісти
Да, і ето к тому же аґалтєлая русафобія, так кацапе?
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02.03.2024 08:54 Відповісти
А ще марсіяни лазерами з космосу шмаляють. А в них ще ті технології, їх взагалі ніхто не бачить
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02.03.2024 08:51 Відповісти
YouTube: Сенсация от МО Сингапура: F-35 работают по оккупантам в Украине. Первые результаты
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02.03.2024 09:13 Відповісти
"Сінгапур докупить ще 8 Ф-35" (С)
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02.03.2024 10:38 Відповісти
Навіть С-300 їх бачить. От чи зіб'є - то інша справа.
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02.03.2024 09:21 Відповісти
І у Сирії було те саме: кацапи зникали, коли з'являлись F-35.
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02.03.2024 09:24 Відповісти
Nevydet F-35 S-300 ili S-400.Siriji probyvali strelnut po nim no popali Kipr i raz po svojemu samoliotu,tam ruskije PVO specialisti.F-335 pered zadanijam pocystyt tak sto pyli daze nebylo.Oni nevydimki dlia PVO
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02.03.2024 09:31 Відповісти
Більш схоже на пару F-16, яка під прикриттям АШП, а може і ПП, наближається на предельно малой висоті до рубежу пуску ракети AMRAAM модіфікації AIM-120D (180 км дальність) або використовується та же ракета але з наземній пусковий установці SL-AMRAAM.
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02.03.2024 09:27 Відповісти
Все значно простіше - Aster 30 Block 1.
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02.03.2024 17:02 Відповісти
Припускаю таку можливість.
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02.03.2024 18:38 Відповісти
вона більш реалістична, ніж вигадки псевдоекспертів Insider'а.
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02.03.2024 19:09 Відповісти
Згоден з вами. Хоча особисто я схіляюсь до наземній пусковий установці SL-AMRAAM.
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02.03.2024 19:30 Відповісти
ну, це навряд чи. Бо 120D при наземному базуванні полетить не далі чим на 60 км. А ще ж треба відступити пусковою від ЛБЗ хоча б на дистанцію артилерійського удару.
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02.03.2024 19:38 Відповісти
А F-35 то маячня.
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02.03.2024 09:28 Відповісти
Була вчора інфа, шо впав літак під Волновахою. Мабуть, підтвердилась.
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02.03.2024 08:33 Відповісти
Вчора на Хартії 97 в 14г27хв була інфа від Андрющенка що кацапольот зник з радарів між Маріком і Волновахою. І ніби хтось йому повідомив що бачив падіння сушки.Я ще здивувався що на Цензорі ніц не пишуть і подумав що Андрющенко фейкує.
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02.03.2024 09:39 Відповісти
Каби **** не пуляла , то можливо і літала..
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02.03.2024 08:33 Відповісти
Нашим воінам щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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02.03.2024 08:33 Відповісти
Миттєва карма завдяки ЗСУ.
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02.03.2024 08:35 Відповісти
Ранок почінается ні з кави...Слава ЗСУ! Слава Украіні!
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02.03.2024 08:37 Відповісти
ранок з добрих новин. Слава ЗСУ!
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02.03.2024 08:40 Відповісти
Життя наших солдат -- вже по 1.5 бомби шмаляють
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02.03.2024 08:42 Відповісти
Oтже впав з кабом)
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02.03.2024 08:44 Відповісти
Хоч одна приємна ранкова новина ,більше ця паскуда не буде обстрілювати кабами.
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02.03.2024 08:52 Відповісти
Вот бы еще на севере сбили бы парочку... Может перестали бы по Сумской области бомбы пускать, а то последние дни, так каждую ночь почти в одно и тоже время.
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02.03.2024 08:57 Відповісти
две установки не могут быть сразу в трёх местах.
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02.03.2024 17:05 Відповісти
Яка добра новина! Слава ЗСУ! Боже допомогай та бережи наших захистників від куль та уламків.
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02.03.2024 08:58 Відповісти
Лемінги вже в повітрі?
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02.03.2024 09:00 Відповісти
Проскочь за ЛБС кілометрів на 20-50, там тобі і профу знайдуться. Потім відзвітуєш, як повернешся.
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02.03.2024 09:21 Відповісти
Слава воїнам ЗСУ! Хлопці ви герої вами захоплюється весь світ!💙💛💙💛💙💛
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02.03.2024 09:36 Відповісти
Саме так, і по завданню кремля постійно киздить Шуфрічя
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02.03.2024 10:02 Відповісти
F-16 kogda pojavitsia togda kabi poletiat uze kacapam.Zavisimosti ot kolicestva samoliotov i tipa raket,bomb sto dast zapad kacapov zdiot trudnyje vremena.Ecio xoroso bylo sto amerikansi dali bezpilotniki razvecyki u nix takyje jest i kazetsia kogda to obecali dat no nedali .Eti bezpilotniki vydet primerno 300 kilomtrov vsio sto dvygajetsia ,togda legce bylo bi nanosit udari po kacapam fasistam
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02.03.2024 09:54 Відповісти
Vot takije pust dadut.Neskolko takix imet bylo otlycno.U statov ix jest i NATO imejet.
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02.03.2024 10:01 Відповісти
RQ-4 Global Hawk on pomog takze vyjasniat gde jest PVO kacapov,stob F-16 orentirovalos.30 casov etot bezpilotnik mozet sebe krutitsia bezopasnom rastojanije i davat danyje
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02.03.2024 10:10 Відповісти
Mozno prosit u NATo poskolku bolsinstvo stran NATO finansirovali etot projekt.Takije razvecyki, mozet dat glaza v tylu ne tolko dlia samoliotov,no i skazem artileriji Himars gde nado vot teper udarit.Oni vydet vsio,jest nacnoje vydenije,kvalificirujet sami i otbyrajet sami kto tam jest,dalse rabota drugix.
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02.03.2024 12:41 Відповісти
так за цей літачок Андрющенко розказував!, але збивали позавчора, це був четвертий за день 29/02 збитий борт!
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02.03.2024 09:59 Відповісти
https://youtu.be/WWjeBRFuF7M?si=F30c9Bs9Q6ncCQ70 ...

Украиной управляют ФСБшники..., остальным только ЗСУ🔱❤️🖤🔱🥇🇺🇦🕊️🕊️🕊️
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02.03.2024 10:24 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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02.03.2024 10:30 Відповісти
Падают они наверно на той стороне фронта. Ну а официально признавать они не желают, "потерь нет". Разве что кто-то из местных сфоткает, как было с А-50
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02.03.2024 10:56 Відповісти
 
 