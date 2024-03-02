1 березня на Східному напрямку знищено ворожий Су-34, який намагався вдарити КАБами по наших позиціях, - Повітряні сили
Вчора, 1 березня, на Східному напрямку було знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"У п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 лютого було знищено одразу 3 ворожі літаки - один вночі та два вдень на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
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а тут на тобі, стелс...
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Смерть ворогам!!!