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Новини Війна
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Окремі бригади на Східному напрямку мають проблеми з підготовкою штабу. Де командири не володіють обстановкою - будуть кадрові рішення, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжує працювати на Східному фронті.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні. Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих", - зазначає Сирський.

За його словами, безумовно, велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження.

"Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.

Також читайте: Головне - утримати займані позиції та відновити втрачене положення, - Сирський на Сході

За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", - додає він.

Сирський також відзначив дії військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.

"Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності", - зазначає головнокомандувач.

Також читайте: Сили оборони вибили росіян, які прорвалися на околицю Орлівки поблизу Авдіївки, - Сирський

Таким чином, за його словами, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.

Автор: 

Сирський Олександр (624)


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Топ коментарі
+59
А хто ж там таких поставив? А інші оті яких поновому поставиш володітимуть обстановкою? Чи поставиш таких якими володітиме д'єрмак, а все інше то таке!
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02.03.2024 08:46
+48
Заміну "верхушки" провели - на часі замінити командирів середньої ланки на "своїх" ........
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02.03.2024 08:47
+41
"Потужне оновлення менеджменту" від тупорилого ішака приносить чергові "успіхи". Це безтолкове чмо має за все відповісти.
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02.03.2024 08:51
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Путч. Русский - нах*й:
Розгромна стаття у The New York Times (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbkxnY3NkOF9QRHRCalR3M25mTDlVV0hsYmtOZ3xBQ3Jtc0tua0RScUVzV25yQTlKbDJ5TlJVMXBTeFd3clQ1dWpNbEpuSlZtODFQbF9CV0dSVURlY1VPM0xjTXlTR1lNbVJ4V2RFbGc3YkdzbUFhV01FMW1LdFo2bHptTlNDY2Q2S09qMmM1Ml9MMVpxOWNPSFREWQ&q=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Finteractive%2F2024%2F03%2F02%2Fworld%2Feurope%2Fukraine-defenses-avdiivka.html https://www.nytimes.com/interactive/2... ) сьогодні розповідає про неготовність укріплень України на Захід від Авдіївки, які й близько не йдуть у порівняння з російськими укріпленнями на Півдні.
Назва статті - "Напрочуд слабка українська оборона допомагає просуватися Росії" "Згідно огляду знімків, зроблених комерційною супутниковою компанією Planet Labs, рідкі, рудиментарні лінії траншей розташовані на територіях західніше Авдіївки, яку Україна намагається захистити.
На цих лініях траншей немає багатьох додаткових укріплень, які змогли б допомогти уповільнити російські танки і допомогти захистити основні дороги та місцевість".
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02.03.2024 16:16 Відповісти
О, та ти таки дєрьмаківська троляка!
Чи кремлівська?
А я спочатку сумнівався...
НЕ "ненька" тобі Україна.
Не подобається Цензор - то чого ти тут робиш? Зміну на ботофермі відпрацьовуєш?
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02.03.2024 21:37 Відповісти
Це вже другий етап пошуку цапів-відбувайлів. Верхушку ВСО вже замінили, а успіхів нуль. Тепер наступний етап це рівень бригад. Цікаво де буде зупинка в цьому процесі?
Хоча, якби дійсно хотіли вирішити проблему, то треба було б починати з ОПешних кротів та з урядових злодіїв які не забезпечили армію зброєю та не побудували укріплень, а тепер всі стрілки переводять на ВСУ.
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02.03.2024 16:22 Відповісти
Успіхів 0:

1. Поступова стабілізація фронту біля Авдіївки, яка була просрана під час попереднього Генштабу (розпустили старий в момент виходу русаків вже по іншу стороні міста під Коксохімом.

2. Стабілізація фронту біля Бахмуту

3. Збиття А-50, знищення інших літаків. Почалась боротьба за небо.

І це за декілька тижнів. В порівнянні з ніхуа за останні пів року.
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03.03.2024 12:34 Відповісти
ніяк не здадуть донецьку область,крутять вертять зеля з сирським.
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02.03.2024 17:57 Відповісти
***, думав Безугла в Україні одна, а тут в коментах повно... Шановні, у вас в школі в класі мабуть були одні відмінники? Знання БОГ дає всім, хто вирішив їх здобути, але ХЛІБ ВІД ЗНАНЬ - по виконанню ЗАПОВІДЕЙ. Тож, факт отриманої освіти ні про що не говорить, якщо в полі пусто - нема ХЛІБА. Нова мітла завжди мете по новому, але тільки там, де є що мести, бо якщо мете там, де чисто, то двірник або аферист, або довбойоб. Час покаже ким є двірник та який урожай з його поля. АРХ М
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02.03.2024 19:45 Відповісти
А хто ж був командувачем сухопутних військ???
То чиї це провтики Залужного чи Сирського???
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02.03.2024 20:30 Відповісти
Два роки не помічав, сам призначав, а тепер ввімкнув критика і валить свої пройоби на підлеглих.
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02.03.2024 21:53 Відповісти
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02.03.2024 23:07 Відповісти
Єдиний крихітний позитив в тому, що люди починають розуміти справжні наміри влади ще ДО того, як вони втіляться в життя...
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03.03.2024 11:08 Відповісти
убивця
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03.03.2024 04:21 Відповісти
Сирьський, головне шоб ти сам володів обстановкою та діяв на користь Україні, бо поки що тільки підлеглі погані тобі а після твого керувпння ми тільки сдаємо теріторії. Тобто стало гірше з тобою.
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03.03.2024 10:33 Відповісти
Ви ДЕ, такий "розумний", були останній рік? Ви не бачили новин? Ви не чули, як зеленський призначає або звільняє Залужному підлеглих, навіть не повідомивши про це Головкома? Ви досі не знаєте, що сирський 2 роки звітував безпосередньо єрмаку та зеленському, а не Залужному? Ви не знаєте, що Залужний фактично командував лише третиною ЗСУ?
Чи ви лише робити вигляд, що ні про що "не в курсі"?
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03.03.2024 11:06 Відповісти
Voice of Ukraine

@newstop_us

Командири бригад направили листа Зеленському з проханням повернути Залужного, але замість діалогу з військовими Банкова вирішила влаштувати їм чистки. Сирський заявив про кадрові перестановки серед командирів бригад.
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03.03.2024 11:15 Відповісти
Тобто, проблеми - не у відсутності на третій(!) рік війни підготованої ешелонованої оборони на підконтрольних територіях? Не у відсутності снарядів власного виробництва. Не у ідіотичності процесу прийняття новітніх зразків на озброєння (й виділення бюджету на внутрішні закупівлі). А у відсутності ідеальної злагодженості штабного персоналу бригад, левова частка котри - новостворені організми. Ясно-пойнятно. Дякую за вичерпну думку. З таким могутнім інтелектом та 100% вірними висновками ми точно переможемо.
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03.03.2024 13:56 Відповісти
Це що взагалі за заяви? Треба мовчки робити свою справу а не виправдовуватись і перекладати провину на підлеглих. При Залужному такого не чули і таких постійних провалів не було.
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03.03.2024 14:10 Відповісти
Керують профнепридатні
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03.03.2024 17:27 Відповісти
Cирський відверто бреше в зведеннях Зеленському про ситуацію на фронті. Розвал структури управління, який характерний для дій командування ЗСУ останній тиждень пов'язаний не з якістю штабних структур, а з фактичною неможливістю виконання вимог Сирського, який вимагає повернути позиції кидаючи в непідготовлені бої без артилерійської підготовки військові підрозділи. Кінбурнська коса - це лише початок хаосу управління в який ввіпхнув Зеленський ЗСУ своїми кадровими рішеннями. Зеленський і Сирський пхають ЗСУ в м'ясорубку в якій вона виграти не може.

Сирський і Баргілевич прекрасно знають, що ЗСУ відійшло з позицій на Лівобережжі, але вони ще не вигадали, як це пояснити Зеленському. Авантюра з спробою захоплення Кінбурнської коси - спроба хоч якось виправдати провал на Лівобережжі, закінчився крахом виключно по причині відсутності чіткого планування і розвідки.https://timeze2019.blogspot.com/
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04.03.2024 07:43 Відповісти
Хоть бреше хоть нет. Карту Украины смотрят и там все понятно. Не нужно быть одаренным , чтобы понять если мы теряем територии то кто то врет
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05.03.2024 10:37 Відповісти
Сырский на передовой кацапов уничтожает или селфи и лайки собирает??? Зеленский ответь пожалуйста. Сырский любит лайки?
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05.03.2024 10:35 Відповісти
Просто отвратительно смотреть на эту кацапскую рожу. Во время полномасштабнрй войны назначить кацапа управлять армией. Чмо зеленое
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05.03.2024 10:39 Відповісти
Почему правительство Израиля не назначит главным командувачем армии палестинца ???
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05.03.2024 10:40 Відповісти
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