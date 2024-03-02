Окремі бригади на Східному напрямку мають проблеми з підготовкою штабу. Де командири не володіють обстановкою - будуть кадрові рішення, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжує працювати на Східному фронті.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні. Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих", - зазначає Сирський.
За його словами, безумовно, велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження.
"Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.
За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", - додає він.
Сирський також відзначив дії військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.
"Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності", - зазначає головнокомандувач.
Таким чином, за його словами, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.
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Розгромна стаття у The New York Times (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbkxnY3NkOF9QRHRCalR3M25mTDlVV0hsYmtOZ3xBQ3Jtc0tua0RScUVzV25yQTlKbDJ5TlJVMXBTeFd3clQ1dWpNbEpuSlZtODFQbF9CV0dSVURlY1VPM0xjTXlTR1lNbVJ4V2RFbGc3YkdzbUFhV01FMW1LdFo2bHptTlNDY2Q2S09qMmM1Ml9MMVpxOWNPSFREWQ&q=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Finteractive%2F2024%2F03%2F02%2Fworld%2Feurope%2Fukraine-defenses-avdiivka.html https://www.nytimes.com/interactive/2... ) сьогодні розповідає про неготовність укріплень України на Захід від Авдіївки, які й близько не йдуть у порівняння з російськими укріпленнями на Півдні.
Назва статті - "Напрочуд слабка українська оборона допомагає просуватися Росії" "Згідно огляду знімків, зроблених комерційною супутниковою компанією Planet Labs, рідкі, рудиментарні лінії траншей розташовані на територіях західніше Авдіївки, яку Україна намагається захистити.
На цих лініях траншей немає багатьох додаткових укріплень, які змогли б допомогти уповільнити російські танки і допомогти захистити основні дороги та місцевість".
Чи кремлівська?
А я спочатку сумнівався...
НЕ "ненька" тобі Україна.
Не подобається Цензор - то чого ти тут робиш? Зміну на ботофермі відпрацьовуєш?
Хоча, якби дійсно хотіли вирішити проблему, то треба було б починати з ОПешних кротів та з урядових злодіїв які не забезпечили армію зброєю та не побудували укріплень, а тепер всі стрілки переводять на ВСУ.
1. Поступова стабілізація фронту біля Авдіївки, яка була просрана під час попереднього Генштабу (розпустили старий в момент виходу русаків вже по іншу стороні міста під Коксохімом.
2. Стабілізація фронту біля Бахмуту
3. Збиття А-50, знищення інших літаків. Почалась боротьба за небо.
І це за декілька тижнів. В порівнянні з ніхуа за останні пів року.
То чиї це провтики Залужного чи Сирського???
Чи ви лише робити вигляд, що ні про що "не в курсі"?
@newstop_us
Командири бригад направили листа Зеленському з проханням повернути Залужного, але замість діалогу з військовими Банкова вирішила влаштувати їм чистки. Сирський заявив про кадрові перестановки серед командирів бригад.
Сирський і Баргілевич прекрасно знають, що ЗСУ відійшло з позицій на Лівобережжі, але вони ще не вигадали, як це пояснити Зеленському. Авантюра з спробою захоплення Кінбурнської коси - спроба хоч якось виправдати провал на Лівобережжі, закінчився крахом виключно по причині відсутності чіткого планування і розвідки.https://timeze2019.blogspot.com/