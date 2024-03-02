Рятувальники дістали з-під завалів в Одесі чоловіка, він живий, перебуває у свідомості, - ОВА

Зранку 2 березня рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, він живий, при тямі

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки що рятувальникам з-під завалів вдалося дістати чоловіка. На щастя, живий! В момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі. Чоловік у свідомості, нині його оглядають медики. Пошуки та розбір завалів тривають", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко про влучання дрона у багатоповерхівку в Одесі: Кількість загиблих зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок. ФОТОрепортаж

Що наразі відомо про атаку "Шахедами" у ніч на 2 березня

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.