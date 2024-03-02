УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11064 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
825 2

Російські окупанти обстріляли 9 громад на Сумщині: били з мінометів та "Градів", здійснили удар "Шахедом"

сумщина,поліцейські

Уночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожих обстрілів

  • Миропільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та артилерії (5 вибухів);
  • Тростянецька громада: здійснено удар БпЛА "Shahed" (1 вибух);
  • Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з міномету (3 вибухи);
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ "Град" (35 вибухів) та артилерії (8 вибухів);
  • Свеська громада: ворог здійснив удари КАБ (2 вибухи);
  • Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади;
  • Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи);
  • Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи);
  • Краснопільська громада: зафіксовано 3 вибухи з мінометів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни упродовж дня обстріляли 11 громад на Сумщині: застосовували міномети, артилерію, скидали з БпЛА боєприпаси ВОГ

Автор: 

обстріл (28687) Сумська область (3718)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще одна важка втрата в команді «ЄС».
Загинув наш депутат Саранчуківської сільської ради Назар Соколовський. Йому було всього 34 роки. В 22 добровольцем пішов в ССО.
Загинув від авіаудару ворога на Сумщині.
У Назара залишилися дворічний син, дружина, батьки. Вічна пам'ять і слава (c)
показати весь коментар
02.03.2024 09:11 Відповісти
читаю ці страшні повідомлення, а до цього була Чечня, Грузія, Сірія, Донбас - це все жахлива розплата за дурість, дуркування і повне ігнорування історії.
показати весь коментар
02.03.2024 09:43 Відповісти
 
 