Російські окупанти обстріляли 9 громад на Сумщині: били з мінометів та "Градів", здійснили удар "Шахедом"
Уночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожих обстрілів
- Миропільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та артилерії (5 вибухів);
- Тростянецька громада: здійснено удар БпЛА "Shahed" (1 вибух);
- Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з міномету (3 вибухи);
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ "Град" (35 вибухів) та артилерії (8 вибухів);
- Свеська громада: ворог здійснив удари КАБ (2 вибухи);
- Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади;
- Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл (3 вибухи);
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи);
- Краснопільська громада: зафіксовано 3 вибухи з мінометів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Загинув наш депутат Саранчуківської сільської ради Назар Соколовський. Йому було всього 34 роки. В 22 добровольцем пішов в ССО.
Загинув від авіаудару ворога на Сумщині.
У Назара залишилися дворічний син, дружина, батьки. Вічна пам'ять і слава (c)