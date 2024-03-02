Україну очікує важкий період. Захід посилить допомогу, коли ситуація на фронті ще погіршиться, - Міноборони Естонії

Україну очікує важкий період у війні, поки допомога Заходу не дасть змоги знайти їй "рівновагу в цій битві на виживання".

Про це заявив канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм, слова якого цитує ERR, передає Цензор.НЕТ.

Сальм висловив сподівання, що найближчими місяцями Європа надасть Україні далекобійне озброєння.

"Я думаю, що цей день настане в найближчі пару місяців. Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали з-за океану будуть ще більш дивними. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку", - наголосив він.

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