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Новини Війна
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В окупований Маріуполь прибули додаткові екіпажі поліції з РФ, у місті триває велика "зачистка" перед псевдовиборами, - Андрющенко

росгвардія

До тимчасово окупованого Маріуполя прибуло 11 екіпажів поліції з Санкт-Петербурга. Вони напередодні президентських "виборів" РФ шукатимуть партизанів у місті.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі триває велика зачистка. В місто приїхало на посилення 11 екіпажів поліцаїв з Санкт-Петербурга", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ці екіпажі посилили підрозділ Росгвардії, які своєю чергою віддали в підпорядкування ФСБ.

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Андрющенко зазначив, що російські поліцейські шукають в окупованому місті партизанів.

"До виборів треба звітувати. Зворотна сторона "палочної" системи звітності. Тому будуть трусити все місто, вивертати, знімати поставні ролики. Але це тенденція...", - додав радник мера Маріуполя.

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Автор: 

Маріуполь (3236) окупація (6717) Андрющенко Петро (696) Фейкові вибори (113)


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Ну, тепер і прибульців сруськага міра, теж зачистять…
Це їм, не Болотна площа…на московії…
Кари, московітам, страшної кари!
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02.03.2024 10:33 Відповісти
Таке ж було би й у Києві...
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02.03.2024 10:35 Відповісти
То все йухня. Ті срані вибори хай собі в сраку запхають. Україна переможе.
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02.03.2024 10:37 Відповісти
питання, не в виборах, а реакції цивілізованих країн. як що визнають, нам повна срака!
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02.03.2024 11:08 Відповісти
вибачте за цинізм, але, що, за два роки не вичистили?
чи велика зачистка, від чого? від таджиків?
українців, там, дуже мало, і вони мочать, зчепивши зуби.
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02.03.2024 11:02 Відповісти
 
 