В окупований Маріуполь прибули додаткові екіпажі поліції з РФ, у місті триває велика "зачистка" перед псевдовиборами, - Андрющенко
До тимчасово окупованого Маріуполя прибуло 11 екіпажів поліції з Санкт-Петербурга. Вони напередодні президентських "виборів" РФ шукатимуть партизанів у місті.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі триває велика зачистка. В місто приїхало на посилення 11 екіпажів поліцаїв з Санкт-Петербурга", - йдеться у повідомленні.
За його словами, ці екіпажі посилили підрозділ Росгвардії, які своєю чергою віддали в підпорядкування ФСБ.
Андрющенко зазначив, що російські поліцейські шукають в окупованому місті партизанів.
"До виборів треба звітувати. Зворотна сторона "палочної" системи звітності. Тому будуть трусити все місто, вивертати, знімати поставні ролики. Але це тенденція...", - додав радник мера Маріуполя.
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Це їм, не Болотна площа…на московії…
Кари, московітам, страшної кари!
чи велика зачистка, від чого? від таджиків?
українців, там, дуже мало, і вони мочать, зчепивши зуби.