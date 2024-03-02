В окупований Маріуполь прибули додаткові екіпажі поліції з РФ, у місті триває велика "зачистка" перед псевдовиборами, - Андрющенко

До тимчасово окупованого Маріуполя прибуло 11 екіпажів поліції з Санкт-Петербурга. Вони напередодні президентських "виборів" РФ шукатимуть партизанів у місті.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі триває велика зачистка. В місто приїхало на посилення 11 екіпажів поліцаїв з Санкт-Петербурга", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ці екіпажі посилили підрозділ Росгвардії, які своєю чергою віддали в підпорядкування ФСБ.

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Андрющенко зазначив, що російські поліцейські шукають в окупованому місті партизанів.

"До виборів треба звітувати. Зворотна сторона "палочної" системи звітності. Тому будуть трусити все місто, вивертати, знімати поставні ролики. Але це тенденція...", - додав радник мера Маріуполя.

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