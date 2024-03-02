На кожну недоставлену ППО, РФ відповідає сотнями ракет і дронами, які атакують міста в Україні, - Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба після нічної атаки Росії дронами закликав Європу швидше інвестувати у виробництво зброї.
Про це Кулеба заявив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова нічна нищівна атака росіян на Харків, Одесу та Сумщину. В Одесі влучили в житловий будинок. Наразі повідомляється про двох загиблих і восьмеро поранених, серед яких є дитина. Росія діє щоразу, коли Захід бездіяльний. За кожне слово, яке пояснює, чому щось не можна зробити для України, Росія забирає справжнє людське життя. На кожну недоставлену ППО, Росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, які атакують міста в Україні", - наголосив він.
За словами Кулеби, за кожен снаряд, вивезений з Європи замість того, щоб відправити їх в Україну, "Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі".
"Інвестуйте у виробництво, купуйте (зброю - ред.) та забороняйте експорт за межі Європи зараз. Мета полягає не в тому, щоб діяти "скільки потрібно", а "якомога швидше і скільки потрібно", - додав глава МЗС України.
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Бомби - солдатами..
Шахеди - ракетками-
Шведи курять ...
Вимикають лапшу
З розетки...
Своє чому не виконував !?!???
Украінский народ,за вилюченям 73%,складався з порохоботів,проти яких воює русня і зелена навлочь!
План двох Вов,згідно Парижським і Оманським домавленостям - діє.
Західні Партнери, знають набагато більше, тому і така до нього довіра!!
Ну хоть паржом і зробимо українців ще раз…. Але усе це, через Пороха….
Слава Захисникам України та їх Рідним!! Слава Україні! Ми переможемо!
Маємо 5 років " кого завгодно" замість президента і наслідки його потужного правліня
А краще запишись в добровольці,та йди вже на війну!
чи в нього й досі: "я вам нічєго нє должен"?
Може там пошукати,чи треба щоб партньори (західні,не плутать с партнерами зє!) знов працювали,а слуги урода піарилися?!