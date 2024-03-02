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На кожну недоставлену ППО, РФ відповідає сотнями ракет і дронами, які атакують міста в Україні, - Кулеба

кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після нічної атаки Росії дронами закликав Європу швидше інвестувати у виробництво зброї.

Про це Кулеба заявив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова нічна нищівна атака росіян на Харків, Одесу та Сумщину. В Одесі влучили в житловий будинок. Наразі повідомляється про двох загиблих і восьмеро поранених, серед яких є дитина. Росія діє щоразу, коли Захід бездіяльний. За кожне слово, яке пояснює, чому щось не можна зробити для України, Росія забирає справжнє людське життя. На кожну недоставлену ППО, Росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, які атакують міста в Україні", - наголосив він.

За словами Кулеби, за кожен снаряд, вивезений з Європи замість того, щоб відправити їх в Україну, "Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі".

"Інвестуйте у виробництво, купуйте (зброю - ред.) та забороняйте експорт за межі Європи зараз. Мета полягає не в тому, щоб діяти "скільки потрібно", а "якомога швидше і скільки потрібно", - додав глава МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує воювати із цивільними. Нам потрібно більше ППО від партнерів, - Зеленський про нічну атаку "Шахедами" на Одесу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28687) Кулеба Дмитро (3604) дрони (4762)


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Топ коментарі
+17
А ти їх асфальтом асфальтом супостата, он на цей рік ще 17 млрд. виділили, то нащо те ппо
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02.03.2024 10:54
+9
Пробачте, він казав шо українці будуть воювати лопатами, а він, як я розумію ....... , ну, тобто, воювати не буде.
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02.03.2024 10:58
+8
ти дурнику запропонуй ще й ракети лопатами збивати
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02.03.2024 10:51
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ти дурнику запропонуй ще й ракети лопатами збивати
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02.03.2024 10:51 Відповісти
Ракети - лопатами-
Бомби - солдатами..

Шахеди - ракетками-

Шведи курять ...
Вимикають лапшу
З розетки...
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02.03.2024 11:07 Відповісти
А на кожну не вироблену в Україні ракету чи миномет чим орки відповідають? Салютом?
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02.03.2024 11:11 Відповісти
Тик токеры гребанные!
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02.03.2024 10:54 Відповісти
Нарізає завдвння європейцям!
Своє чому не виконував !?!???
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02.03.2024 19:31 Відповісти
А ти їх асфальтом асфальтом супостата, он на цей рік ще 17 млрд. виділили, то нащо те ппо
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02.03.2024 10:54 Відповісти
А, ти, Димон, ЛОПАТАМИ спробуй, лопатами. Ти ж казав, шо як шо не буде зброї то ти лопатою воювати .......
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02.03.2024 10:56 Відповісти
Пробачте, він казав шо українці будуть воювати лопатами, а він, як я розумію ....... , ну, тобто, воювати не буде.
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02.03.2024 10:58 Відповісти
І тільки справжнє дурило, фантазує що питання такого масштабу в геополітиці дали вирішувати якомусь гімнюку, вірніше дермаку.. воістину секта..
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02.03.2024 11:00 Відповісти
Вони так бажали віддати Україну, та піти на шашлики, а захід надалі робити бізнес с москалями... Але не так сталося як гадалося.
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02.03.2024 11:11 Відповісти
Те,що обрали у 2019 далеко не всі,але злили русні.
Украінский народ,за вилюченям 73%,складався з порохоботів,проти яких воює русня і зелена навлочь!
План двох Вов,згідно Парижським і Оманським домавленостям - діє.
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02.03.2024 11:16 Відповісти
Тільки скоріш за все, Зе просто поставили перед фактом...
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02.03.2024 11:32 Відповісти
Ну он же наполеон и должен был ответить "НЕТ" и готовится, говорить правду про нападение, грейдить армию, не давать приказы на разминирование и отвод бригад с точек ударов русни, не закрывать программу. Скорее всего это Зе с Путиным первые договорились и потом Байден поддержал. Но что то пошло не по плану.
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02.03.2024 12:02 Відповісти
А оте ЗЕ три роки для чого асфальт клало? То перед яким фактом і коли поставили оте ЗЕ??? Оте ЗЕ було з самого початку з ними заодно, тому і припинив фінансувати ракетну програму і далі все з списком. Так що не треба того зеленого гада відбілювати!
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02.03.2024 12:05 Відповісти
Якщо і так то яка курва не дала зеленому ракети клепати? Може Порох? В зеленого повна влада! Не переводь стрілки.
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02.03.2024 12:12 Відповісти
к чему ты так плавно подводишь? к тому что зедурак ничего не мог сделать ?)
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02.03.2024 11:49 Відповісти
"що злили нас" - ключевое в твоих словах, так вкидывают *************, зеголосовавшие и люди с минимальным интеллектом
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02.03.2024 12:02 Відповісти
за кожний вами вкрадений мільйон гине мирна людина
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02.03.2024 10:59 Відповісти
и можно дроны на любой кухне собирать
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02.03.2024 11:02 Відповісти
Це наслідки саботажу з підготовки, Зеленським і його дворових кумів, України до відсічі московитам!! Оманська зустріч преЗЕдента зеленського з патрушевим, дає свої криваві наслідки для Українців!!

Західні Партнери, знають набагато більше, тому і така до нього довіра!!
Ну хоть паржом і зробимо українців ще раз…. Але усе це, через Пороха….

Слава Захисникам України та їх Рідним!! Слава Україні! Ми переможемо!
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02.03.2024 11:08 Відповісти
Так,через Пороха,бо "мудрійнарід" не схотів його на 2 термін,повторюючи за уйлом і расєянами "хто завгодно,аби не Порошенко!".
Маємо 5 років " кого завгодно" замість президента і наслідки його потужного правліня
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02.03.2024 11:21 Відповісти
шут зеленський веде війну з патріотами. щоб його не скинули після закінчення строку
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02.03.2024 11:09 Відповісти
Зелі потрібна перемога, він за ціною не стоіть
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02.03.2024 12:09 Відповісти
Перемога над патріотами !
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02.03.2024 13:36 Відповісти
Последний прилет по Одессе. Дрон маневрировал между домами. Это целенаправленый террор. Целились во жилым домам. Кацапы считают что это из праведная месть. Они типа ни в чем не виновны. Их не за что. Представьте себе только. Эти скоты реально верят что правы.
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02.03.2024 11:09 Відповісти
Меньше базікай,а працюй працюй,працюй з зарубіжними партнерами. Це твоя вина разом з президентом,що послами працюють бездарі,що ви майже знищили дипломатію і партнери залишили нас без зброї і коштів Це твоя балабол вина,що гинуть воїни і цивільні ,бо немає ***********
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02.03.2024 11:10 Відповісти
У нас уся надія на сексологіню в Болгарії !
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02.03.2024 13:37 Відповісти
і... ієрархія. спочатку, та ж саме сказав, зе!янетряпкаякась, а вже потім все інше бидло з табуретки.
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02.03.2024 11:11 Відповісти
Який це нах міністр закордонних справ? Дурілка картонная та шнирь дєрьмаковський...
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02.03.2024 11:11 Відповісти
Кулеба,верніть гроші,які накрали та вивели в офшори!
А краще запишись в добровольці,та йди вже на війну!
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02.03.2024 11:12 Відповісти
..а сам Найвеличнівшивий, шашличник-асфальтоукладник п. Зеленський, хоча б за щось в Україні відповідає?..
чи в нього й досі: "я вам нічєго нє должен"?
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02.03.2024 11:19 Відповісти
А де ракети які моглиб знищити те,що пускає ракети? Заховані під асфальтом,і в офшорах зелібоби з посіпаками кабміну?
Може там пошукати,чи треба щоб партньори (західні,не плутать с партнерами зє!) знов працювали,а слуги урода піарилися?!
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02.03.2024 11:29 Відповісти
так виж олігархічна ************, якщоб захід не діяв вам би вже був давно капут жілікі ларьочники
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02.03.2024 11:31 Відповісти
Мафія !
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02.03.2024 12:06 Відповісти
Зараз вгадаю - винен захід, а особливо США, Англія, Франція і Нічеччина, які не підтягнули штанці простому мальчіку і не підтерли йому дупу? Може візьмете його нападником в футбольну команду "Барселона"? Тягне бідний на собі державу із 40 мільйонами, то хіба не потягне якихось 11 футболістів? Не втрачайте талант.
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02.03.2024 11:45 Відповісти
Коли вийде сто тридцять восьмий збірник цитат великих лідерів нещасної України?
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02.03.2024 11:54 Відповісти
Гроші казли зелені з офшорів вертайте, і купуйте потрібні ракети хоч в індусів, хоч в марсіан! А не можете то ідіть геть -хто в буцигарню, а хтось і на каштани!!!
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02.03.2024 12:10 Відповісти
Глава?А как же дерьмак?
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02.03.2024 13:24 Відповісти
 
 