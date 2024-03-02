Кількість загиблих в Одесі зросла до 4, з-під завалів дістали тіло дитини (оновлено). ФОТО
Кількість загиблих внаслідок влучання ворожого "Шахеда" у багатоповерхівку в Одесі зросла до 4.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб. Тільки що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні.
За даними Офісу генпрокурора, загиблій дитині 3-5 років.
"В Одесі з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3-5 років. Це третій загиблий внаслідок нічної ворожої атаки", - своєю чергою інформують у Офісі генпрокурора.
Пізніше у ДСНС повідомили, що кількість жертва зросла до 4 осіб.
"На рівні першого поверху, під завалами виявлено четверте тіло загиблої особи, проводяться роботи по деблокації. Всього загинули 4 особи, з них 1 дитина, постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.
Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки. На місці також працюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки", - зазначено в повідомленні.
Що наразі відомо про атаку "Шахедами" у ніч на 2 березня
Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.
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Мабуть довольний агресор-
Що ***** во главу поставив...
І знову ставить...
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, жодних дієвих ЗМІН до законодавства так і не внесли!!! А ЖДУНИ, продовжують і далі убивати Українців!
Слава Захисникам України та їх Родинам! Допомагаймо Захисникам України!
для чого ви вбиваєте маленьких янголят??😢
матеріалізувалися поскоріше 😠
Поки ми не почнемо завдавати системні методичні регулярні прильоти по параші , достойної відплати рашистам не буде
Вічна пам'ять...