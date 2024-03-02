Кількість загиблих в Одесі зросла до 4, з-під завалів дістали тіло дитини (оновлено). ФОТО

Кількість загиблих внаслідок влучання ворожого "Шахеда" у багатоповерхівку в Одесі зросла до 4.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб. Тільки що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні.







За даними Офісу генпрокурора, загиблій дитині 3-5 років.

"В Одесі з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3-5 років. Це третій загиблий внаслідок нічної ворожої атаки", - своєю чергою інформують у Офісі генпрокурора.

Пізніше у ДСНС повідомили, що кількість жертва зросла до 4 осіб.

"На рівні першого поверху, під завалами виявлено четверте тіло загиблої особи, проводяться роботи по деблокації. Всього загинули 4 особи, з них 1 дитина, постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.

Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки. На місці також працюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки", - зазначено в повідомленні.

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Що наразі відомо про атаку "Шахедами" у ніч на 2 березня

Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.