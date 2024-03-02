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Кількість загиблих в Одесі зросла до 4, з-під завалів дістали тіло дитини (оновлено). ФОТО

Кількість загиблих внаслідок влучання ворожого "Шахеда" у багатоповерхівку в Одесі зросла до 4.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб. Тільки що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Одеси
Наслідки обстрілу Одеси
Наслідки обстрілу Одеси

За даними Офісу генпрокурора, загиблій дитині 3-5 років.

"В Одесі з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3-5 років. Це третій загиблий внаслідок нічної ворожої атаки", - своєю чергою інформують у Офісі генпрокурора.

Пізніше у ДСНС повідомили, що кількість жертва зросла до 4 осіб.

"На рівні першого поверху, під завалами виявлено четверте тіло загиблої особи, проводяться роботи по деблокації. Всього загинули 4 особи, з них 1 дитина, постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.

Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки. На місці також працюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки", - зазначено в повідомленні.

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Що наразі відомо про атаку "Шахедами" у ніч на 2 березня

Раніше повідомлялося, щовнаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801) дрони (4762)


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Топ коментарі
+17
русскіе фашісти будте прокляті
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02.03.2024 11:10
+11
Що б ви виздихали рашиські варвари з ким ви воюєте з дітьми ? немає в світі нічого більш огидного мерзенішого ніж рашиська погань . Ось вам "русский мир" з міжнародним терористом злочинцем путіном і дибільним зомбованим рашиським бидлом.
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02.03.2024 11:13
+8
ЖДУНИ убивають Українців, а їх за це, суддівські лише до камери зачиняють на 3-5-7 років …., щоб вони і далі гадили…
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, жодних дієвих ЗМІН до законодавства так і не внесли!!! А ЖДУНИ, продовжують і далі убивати Українців!
Слава Захисникам України та їх Родинам! Допомагаймо Захисникам України!
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02.03.2024 11:13
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русскіе фашісти будте прокляті
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02.03.2024 11:10 Відповісти
Спальний район Одеси-
Спалений...
Мабуть довольний агресор-
Що ***** во главу поставив...
І знову ставить...
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02.03.2024 11:11 Відповісти
ЖДУНИ убивають Українців, а їх за це, суддівські лише до камери зачиняють на 3-5-7 років …., щоб вони і далі гадили…
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, жодних дієвих ЗМІН до законодавства так і не внесли!!! А ЖДУНИ, продовжують і далі убивати Українців!
Слава Захисникам України та їх Родинам! Допомагаймо Захисникам України!
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02.03.2024 11:13 Відповісти
Що б ви виздихали рашиські варвари з ким ви воюєте з дітьми ? немає в світі нічого більш огидного мерзенішого ніж рашиська погань . Ось вам "русский мир" з міжнародним терористом злочинцем путіном і дибільним зомбованим рашиським бидлом.
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02.03.2024 11:13 Відповісти
Москалі ,будьте прокляті на віки вічні ,
для чого ви вбиваєте маленьких янголят??😢
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02.03.2024 11:17 Відповісти
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02.03.2024 11:18 Відповісти
Він знає , що воно ху@ло і воєнний злочинець 😡
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02.03.2024 11:34 Відповісти
Два роки чекаю щоб та мерзота гинула в СВОЇЙ країні.Так вірю сильно,що дочекаюсь же!
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02.03.2024 11:26 Відповісти
Дуже хочеться , щоби наші бажання , щодо смерті ху@ла ,
матеріалізувалися поскоріше 😠
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02.03.2024 11:36 Відповісти
"прокльони", "карма", "кара на тому світі" - це все можна слати рашистам, але нічого не подіє.

Поки ми не почнемо завдавати системні методичні регулярні прильоти по параші , достойної відплати рашистам не буде
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02.03.2024 11:27 Відповісти
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02.03.2024 11:35 Відповісти
По вбивству дітей русні нема рівних...
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02.03.2024 11:42 Відповісти
Лишньо хромосомні ********, щоб ви всі виздихали з вашими вилупками до 7-го роду!
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02.03.2024 11:47 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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02.03.2024 12:22 Відповісти
Придумали замечательную тактику. Теперь после каждой атаки не говорят 20 погибших, а говорят 1-2 погибших или ранненых, а потом в течении недели число растет. Иногда до десятков жертв. Зато люди не шокируются и всем норм теперь.
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02.03.2024 15:50 Відповісти
 
 