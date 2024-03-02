Внаслідок ворожої атаки "Шахедами" в Одесі без опалення залишаються 11 будинків, для мешканців розгорнули пункти обігріву, - міськрада

В Одесі через влучання російського "Шахеда" залишаються без опалення 11 багатоповерхівок. У місті розгорнули пункти обігріву. Пошукові роботи тривають.

Про це повідомляє Одеська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Без опалення залишаються 11 будинків. Розгорнуто пункти обігріву, також людей приймають найближчі школи. Оперативний штаб збирає інформацію щодо необхідності розселення людей, а також надає консультації щодо матеріальної допомоги з міського бюджету та оформлення компенсації за знищене житло за державною програмою єВідновлення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будівельники проведуть експертизу напівзруйнованого будинку, щоб з'ясувати, чи зможуть люди повернутися у вцілілі квартири.

У міській раді додали, що триває розбір завалів і пошукові роботи, до яких залучені всі оперативні та комунальні служби міста. На місці влучання ворожого дрона працюють три екскаватори та 17 самоскидів.

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Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.