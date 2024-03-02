Російські літаки більше не можуть почуватися вільно в небі, льотчики діють обережніше, це добрий для нас факт, - Ігнат

Російські літаки Су-34 та Су-35 вже не можуть вільно себе почувати в небі, льотчики та їхні командири діють обережніше. Це дозволяє нашим Повітряним силам перевести подих.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Су-34 та Су-35 вже не можуть вільно себе почувати. Керована авіабомба має обмежений радіус дії. Для того, щоб діставати подалі – треба підлітати ближче. Підлітати ближче – це може бути кінець. Льотчики, їх командування це прекрасно розуміють й діють обережніше. Це дає можливість нашим військам перевести подих", - розповів Ігнат.

За його словами, керовані авіабомби – це серйозний виклик для українських захисників.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що наслідки після їхнього застосування можна побачити в Авдіївці.

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Ігнат також зауважив, що сьогодні вже шостий день без А-50 над Азовським морем.

"Це добрий і приємний для нас факт. Окупанти не знають, як далі використовувати літаки, коли вони можуть піти "слідом за рускім кораблем", - додав він.

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