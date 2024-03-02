УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11226 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 486 31

Російські літаки більше не можуть почуватися вільно в небі, льотчики діють обережніше, це добрий для нас факт, - Ігнат

су-34

Російські літаки Су-34 та Су-35 вже не можуть вільно себе почувати в небі, льотчики та їхні командири діють обережніше. Це дозволяє нашим Повітряним силам перевести подих.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Су-34 та Су-35 вже не можуть вільно себе почувати. Керована авіабомба має обмежений радіус дії. Для того, щоб діставати подалі – треба підлітати ближче. Підлітати ближче – це може бути кінець. Льотчики, їх командування це прекрасно розуміють й діють обережніше. Це дає можливість нашим військам перевести подих", - розповів Ігнат.

За його словами, керовані авіабомби – це серйозний виклик для українських захисників.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що наслідки після їхнього застосування можна побачити в Авдіївці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час боїв за Авдіївку літакам РФ доводилося підлітати ближче, що давало можливість їх знищувати, - Ігнат

Ігнат також зауважив, що сьогодні вже шостий день без А-50 над Азовським морем.

"Це добрий і приємний для нас факт. Окупанти не знають, як далі використовувати літаки, коли вони можуть піти "слідом за рускім кораблем", - додав він.

Читайте також: Ми маємо озброєння, що дістає російську авіацію на великих відстанях. Будуть сюрпризи, - Повітряні Сили

Автор: 

авіація (4136) росія (65379) Ігнат Юрій (789)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Я смотрю, парень редкостный пиз-бол!
показати весь коментар
02.03.2024 12:04
+10
туда других не берут....
показати весь коментар
02.03.2024 12:06
+8
Забагато бравурного пи..здобольства. Це вже не підносить дух суспільства, а серйозно "нервує".
показати весь коментар
02.03.2024 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки КАБів за вчора прилетіло?
показати весь коментар
02.03.2024 12:02 Відповісти
"с какой целью интересуетесь?"
показати весь коментар
02.03.2024 12:07 Відповісти
100?
200?
300!!!
"какая разніца - сойдемся посєрєдинє"
показати весь коментар
02.03.2024 12:17 Відповісти
Скільки КАБів несе СУ-34 ? Уявляєш, скільки літаків й льотчиків полетять у вічний пАлЬот ? Не віриш ? То давай покуштуй ! "Вареників". Чекаємо аж ... трусимось.
показати весь коментар
02.03.2024 15:10 Відповісти
Ти в корінь...
Глянув... і вбив наповал-

Як чорні ворони -
Як лісоповал-
Чорні борони-
На чотири сторони-
Крові... зі скроней...
показати весь коментар
02.03.2024 12:22 Відповісти
резонне питання

коли на Херсонщині збили 3 сушки, то потім про прильоти каб-ів декілька днів не писали.
а тут рекордні 11 пташок ... а в твіттері відоси про нові каб-и й прильоти щодня . якийсь парадокс
показати весь коментар
02.03.2024 13:56 Відповісти
Це не парадокс.
Зєлєні брешуть гірше за москалів.
Москалі хоча б іноді кажуть правду, і брехня їх логічна, продумана, підкріплена часткою правди.
Зєлєні ******* аби досягнути результату "тут і зараз". Те, що їх хуцпу через десять хвилин буде викрито з ганьбою, їх не бентежить зовсім.
Сумніваюсь, що ті СУшки реально збиті. Скоріше за все, вони уходили від ракет маневром, падали аж до землі та йшли на базу на надмалих висотах. На радарі все красиво, за фактом - пшик.
показати весь коментар
02.03.2024 14:04 Відповісти
Я смотрю, парень редкостный пиз-бол!
показати весь коментар
02.03.2024 12:04 Відповісти
туда других не берут....
показати весь коментар
02.03.2024 12:06 Відповісти
нєнє, вони всі повинні бути гірше, ніж головний зе!піздобол.
показати весь коментар
02.03.2024 12:16 Відповісти
"такіх не бєрут в касманавти" все равно...
показати весь коментар
02.03.2024 12:22 Відповісти
...пиз-бол, це ще як комплімент, тут на повну стягує на долб...ба
показати весь коментар
02.03.2024 13:10 Відповісти
не ображайте аБрестовича - перше місце повного "долб...ба" зайнято! Без шансів... Якщо тільки тромбів в нього немає!
показати весь коментар
02.03.2024 13:14 Відповісти
*працює* язиком нонстоп
показати весь коментар
02.03.2024 13:22 Відповісти
... Штопаные г@...ы, со своими полетами, мне теперь речи переписывать... подумал Игнат.
показати весь коментар
02.03.2024 12:08 Відповісти
речники у зе!поца, не мають налаштувань, думати.
показати весь коментар
02.03.2024 12:17 Відповісти
Забагато бравурного пи..здобольства. Це вже не підносить дух суспільства, а серйозно "нервує".
показати весь коментар
02.03.2024 12:10 Відповісти
А до здачі Авдіївки чого не було таких результатів?
показати весь коментар
02.03.2024 12:32 Відповісти
льотсчикі підводникі!
багатопрофільні
показати весь коментар
02.03.2024 12:43 Відповісти
русня, не бойтесь, вам же по зомбовизору рассказали что всё ПВО Украины уничтожено ещё в первые дни войны. Так что не бойтесь, подлетайте ближе
показати весь коментар
02.03.2024 13:10 Відповісти
криворогаті пацани четкіє...
буба запитай Байдена щє раз, а чому Україна щє не в НАТО?
показати весь коментар
02.03.2024 13:15 Відповісти
Це вихваляня кацапів чи гіркота дійсності...
показати весь коментар
02.03.2024 13:16 Відповісти
Як не можуть, а Купянськ?
показати весь коментар
02.03.2024 13:46 Відповісти
уже второй день лапти КАБами не кидаются

показати весь коментар
02.03.2024 14:17 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/2/7444665/ В Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции, которая питает "оборонку"
показати весь коментар
02.03.2024 14:18 Відповісти
они вобще не вылетают
показати весь коментар
02.03.2024 14:21 Відповісти
Кожному касапу пообіцяли підвищену премію за скинуті КАБи. Але їх не чекають на аеродромі. Пообіцяти - не означає заплатити.
показати весь коментар
02.03.2024 15:13 Відповісти
 
 