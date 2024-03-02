Російські літаки більше не можуть почуватися вільно в небі, льотчики діють обережніше, це добрий для нас факт, - Ігнат
Російські літаки Су-34 та Су-35 вже не можуть вільно себе почувати в небі, льотчики та їхні командири діють обережніше. Це дозволяє нашим Повітряним силам перевести подих.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Су-34 та Су-35 вже не можуть вільно себе почувати. Керована авіабомба має обмежений радіус дії. Для того, щоб діставати подалі – треба підлітати ближче. Підлітати ближче – це може бути кінець. Льотчики, їх командування це прекрасно розуміють й діють обережніше. Це дає можливість нашим військам перевести подих", - розповів Ігнат.
За його словами, керовані авіабомби – це серйозний виклик для українських захисників.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що наслідки після їхнього застосування можна побачити в Авдіївці.
Ігнат також зауважив, що сьогодні вже шостий день без А-50 над Азовським морем.
"Це добрий і приємний для нас факт. Окупанти не знають, як далі використовувати літаки, коли вони можуть піти "слідом за рускім кораблем", - додав він.
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"какая разніца - сойдемся посєрєдинє"
Глянув... і вбив наповал-
Як чорні ворони -
Як лісоповал-
Чорні борони-
На чотири сторони-
Крові... зі скроней...
коли на Херсонщині збили 3 сушки, то потім про прильоти каб-ів декілька днів не писали.
а тут рекордні 11 пташок ... а в твіттері відоси про нові каб-и й прильоти щодня . якийсь парадокс
Зєлєні брешуть гірше за москалів.
Москалі хоча б іноді кажуть правду, і брехня їх логічна, продумана, підкріплена часткою правди.
Зєлєні ******* аби досягнути результату "тут і зараз". Те, що їх хуцпу через десять хвилин буде викрито з ганьбою, їх не бентежить зовсім.
Сумніваюсь, що ті СУшки реально збиті. Скоріше за все, вони уходили від ракет маневром, падали аж до землі та йшли на базу на надмалих висотах. На радарі все красиво, за фактом - пшик.
багатопрофільні
буба запитай Байдена щє раз, а чому Україна щє не в НАТО?