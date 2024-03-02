Знищуються ворожі літаки як на південному, так і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють щодня, - Ігнат

Наразі Сили оборони майже щодня працюють на великих відстанях по ворожих літаках, для цього в нас є засоби.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Знищуються літаки й на південному, й на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому, чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. Ви бачили амплітуду. Працюють наші системи й ворог вже не почувається настільки вільно, як це було раніше", - розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, додаткових інструментів, які отримали наші воїни, недостатньо, щоб закрити величезну лінію фронту. Водночас їх достатньо, аби підстерігати ворога там, де він того не очікує, чи очікує й нахабніє.

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Також він додав, що літаки знищуються на дуже великих відстанях, у зв'язку з чим важко точно підтвердити, наприклад, загибель пілота.

"Хочеться побачити льотчиків, чи катапультуються вони, чи ні, або ж літак, який падає. Але на відстані 100 й більше кілометрів в глибину оборони противника - нереально побачити, хіба, щось витече у ворожих ресурсах", - пояснив Ігнат.