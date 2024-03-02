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Новини
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Знищуються ворожі літаки як на південному, так і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють щодня, - Ігнат

ігнат

Наразі Сили оборони майже щодня працюють на великих відстанях по ворожих літаках, для цього в нас є засоби.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Знищуються літаки й на південному, й на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому, чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. Ви бачили амплітуду. Працюють наші системи й ворог вже не почувається настільки вільно, як це було раніше", - розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, додаткових інструментів, які отримали наші воїни, недостатньо, щоб закрити величезну лінію фронту. Водночас їх достатньо, аби підстерігати ворога там, де він того не очікує, чи очікує й нахабніє.

Також читайте: Під час боїв за Авдіївку літакам РФ доводилося підлітати ближче, що давало можливість їх знищувати, - Ігнат

Також він додав, що літаки знищуються на дуже великих відстанях, у зв'язку з чим важко точно підтвердити, наприклад, загибель пілота.

"Хочеться побачити льотчиків, чи катапультуються вони, чи ні, або ж літак, який падає. Але на відстані 100 й більше кілометрів в глибину оборони противника - нереально побачити, хіба, щось витече у ворожих ресурсах", - пояснив Ігнат.

Автор: 

авіація (4136) Ігнат Юрій (789)


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Топ коментарі
+6
хотілось би, почути від ігната, про одесу.
а не про збиття 100500 самолів, не підтверджених, до речі.
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02.03.2024 12:13
+4
виділіть хоть шось на Сумську область, кожний день КАБи
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02.03.2024 12:21
+1
"Хочеться побачити льотчиків...." - їх можна побачити на концерті кАбздона в партері або на балконі (якщо місця в партері закінчилися)!
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02.03.2024 12:14
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хотілось би, почути від ігната, про одесу.
а не про збиття 100500 самолів, не підтверджених, до речі.
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02.03.2024 12:13 Відповісти
Та, так...
Ігнат - лиш речник...
І до шахідевських атак-
Він непричетний...

Одні лиш речі...
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02.03.2024 12:32 Відповісти
Александр Кушнарь: Сенсация от МО Сингапура - F-35 работают по оккупантам в Украине
https://www.youtube.com/watch?v=Q9iVQgFmkdA
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02.03.2024 15:35 Відповісти
"Хочеться побачити льотчиків...." - їх можна побачити на концерті кАбздона в партері або на балконі (якщо місця в партері закінчилися)!
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02.03.2024 12:14 Відповісти
Речники...
Кажуть правильні речі-

Главкому не суперечать-

Так правильно...
Так потрібно-

Лиш за результати о-гідно..
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02.03.2024 12:15 Відповісти
100 км? Ф-16 Блог 50 минимум.
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02.03.2024 12:20 Відповісти
виділіть хоть шось на Сумську область, кожний день КАБи
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02.03.2024 12:21 Відповісти
"не на часі....."
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02.03.2024 12:37 Відповісти
Рашисти вдарили КАБами по Куп'янську, поранено волонтера.......
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02.03.2024 12:36 Відповісти
То проблеми ресурсу.
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02.03.2024 13:44 Відповісти
пилоты сгорели благополучно
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02.03.2024 14:05 Відповісти
на то он и Oлyx
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02.03.2024 14:03 Відповісти
уже второй день лапти КАБами не кидаются
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02.03.2024 14:01 Відповісти
Вот и у Украины есть свой Конашенков.,под названием Игнат
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02.03.2024 14:22 Відповісти
 
 