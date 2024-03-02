Підприємства РФ та Білорусі не змогли узгодити ціну щодо виготовлення деталей до РСЗВ "Град", - ГУР
Російські та білоруські підприємства не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град".
Про це повідомили у ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з контрактом, білоруський підрядник ВАТ "Волатавто" має поставити 250 одиниць продукції, необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" російському замовникові - ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро". Йдеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.
В українській розвідці розповіли, що суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками - вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%.
"Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій. Це означатиме зниження якості продукції, а отже - підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град", - додали в ГУР МО.
Обидва підприємства - білоруське ВАТ "Волатавто" та російське ЗАТ - перебувають під міжнародними санкціями.
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можливостей- правда тільки язиком, при споживанні мівіни!
тепер бачите, як це працює?
тільки я не можу зрозуміти зони відповідальності між гур та сбу. хто та чим, повинен займатися?