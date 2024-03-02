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Підприємства РФ та Білорусі не змогли узгодити ціну щодо виготовлення деталей до РСЗВ "Град", - ГУР

град,рф,росія,окупанти,арміярф

Російські та білоруські підприємства не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомили у ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з контрактом, білоруський підрядник ВАТ "Волатавто" має поставити 250 одиниць продукції, необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" російському замовникові - ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро". Йдеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.

В українській розвідці розповіли, що суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками - вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%.

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"Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій. Це означатиме зниження якості продукції, а отже - підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град", - додали в ГУР МО.

Обидва підприємства - білоруське ВАТ "Волатавто" та російське ЗАТ - перебувають під міжнародними санкціями.

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Автор: 

Білорусь (7938) розвідка (3866) росія (65379) ГРАД (146)


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Топ коментарі
+7
Из сообщений ГУР вполне можно собрать экспресс газету бульварных новостей
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02.03.2024 12:28
+3
білоруси надивилися сюжетів "яйці по 17" і вирішили теж "шиканути"
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02.03.2024 12:26
+2
не кожна бульварна газета надрукує таку жовтуху
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02.03.2024 12:30
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скажіть шо це ци контрацептивам зашкодить їм виробництво градів
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02.03.2024 12:24 Відповісти
АЛЕ Ж У НАС ВИРОБНИЦТВО НА 0 мать вашу зелену.. - ще раз зеленим пофіг на наші смерті - такі як Арахамія здатуть нас на переговорах або відправлять на фарш без зброю - йому чхать
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02.03.2024 12:25 Відповісти
білоруси надивилися сюжетів "яйці по 17" і вирішили теж "шиканути"
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02.03.2024 12:26 Відповісти
А что вы хотели? Что наши госы, что белорусские, что россиянские - это осколки совкопрома. Технология, расчеты прибыли, откаты - все плюс-минус одинаковое.
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02.03.2024 14:11 Відповісти
Из сообщений ГУР вполне можно собрать экспресс газету бульварных новостей
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02.03.2024 12:28 Відповісти
не кожна бульварна газета надрукує таку жовтуху
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02.03.2024 12:30 Відповісти
ГУР МО працює на межі можливостей - правда тільки язиком, при споживанні мівіни!
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02.03.2024 12:32 Відповісти
Надійде команда з москви - миттю все налагодять.
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02.03.2024 12:33 Відповісти
а ми обурюємось, що буданов виписує всяким шльондрам нагороди, а арестовичу, червоненко шевченко, посади.
тепер бачите, як це працює?
тільки я не можу зрозуміти зони відповідальності між гур та сбу. хто та чим, повинен займатися?
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02.03.2024 12:35 Відповісти
задум такий - це щоб заплутати ворога
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02.03.2024 12:39 Відповісти
 
 