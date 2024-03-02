У партії Шольца невдоволені розбіжностями між канцлером та Макроном. Суперечка небезпечна для України, - ЗМІ

Напруження між канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном викликає занепокоєння серед німецьких соціал-демократів. Голова комітету у закордонних справах ФРН Міхаель Рот заявив, що їхня суперечка шкодить Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Німецька газета цитує голову комітету у закордонних справах ФРН Міхаеля Рота, який заявив, що суперечка двох європейських лідерів "є небезпечною для України".

Він зазначив, що між Шольцем та Макроном існує "глибоко вкорінене нерозуміння один одного".

Водночас Рот очікувано підтримує главу власного уряду і, як і Шольц, каже, що "Париж повинен робити більше". Він додав, що зараз у Європі всі "ховаються один за одного, а Кремль посміхається".

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"Україна зараз потребує прагматичної, швидкої допомоги, особливо боєприпасів і протиповітряної оборони", - наголосив Рот.

Інший представник СДПН Аксель Шефер зауважив, що між французькими президентами та німецькими канцлерами завжди були непрості стосунки.

На думку Шефера, Франція сама по собі навряд чи має достатню економічну силу, щоб бути лідером у Європі.

"Коли йдеться про військові питання, Федеративна Республіка повинна поводитися інакше, ніж Франція. У повсякденному житті ці відносини працюють, але Макрон залежить від Шольца", - заявив він.

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За словами політика, тепер саме Шольц повинен взяти на себе роль лідера в Європі, як він це зробив у суперечці з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час голосування за фінансову допомогу ЄС Україні.

Водночас жоден з депутатів СДПН не згадав про постачання далекобійних ракет Taurus Україні, проти яких послідовно виступає німецький канцлер.

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