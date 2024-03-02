Завтра на Одещині оголошено траур за загиблими внаслідок влучання ворожого дрона в 9-поверхівку
У зв’язку з людськими втратами через російську дронову атаку завтра в Одесі та області оголошено траур.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Пошукова операція в Одесі триває.
Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.
Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Особливо вдаряє, коли гинуть дітки....
горіти в пеклі буйлу і його оркам !