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Новини
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Завтра на Одещині оголошено траур за загиблими внаслідок влучання ворожого дрона в 9-поверхівку

одеса

У зв’язку з людськими втратами через російську дронову атаку завтра в Одесі та області оголошено траур.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Пошукова операція в Одесі триває.

Читайте: Внаслідок ворожої атаки "Шахедами" в Одесі без опалення залишаються 11 будинків, для мешканців розгорнули пункти обігріву, - міськрада

Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801)


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R.I.P. загиблим !
Особливо вдаряє, коли гинуть дітки....

горіти в пеклі буйлу і його оркам !
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02.03.2024 13:02 Відповісти
Блазень скликає Раду Безпеки?
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02.03.2024 13:02 Відповісти
Пора в мааацквабаде каждый день оглашать траур по сотням местных свинособак.
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02.03.2024 13:03 Відповісти
ЗЕвлада не приняла еще закон, по которому их могут оштрафовать за то что бьіли не в сховищі?
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02.03.2024 13:11 Відповісти
Жалоба, ні?
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02.03.2024 13:16 Відповісти
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02.03.2024 13:49 Відповісти
 
 