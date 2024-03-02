Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, - британська розвідка

Втрата російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків РФ у небі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що через тиждень після ураження другого літака А-50 Росія, найімовірніше, заборонила польоти повітряного судна біля України.

"Це триватиме доти, доки росіяни проводитимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ці літаки, а також щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити українська протиповітряна оборона", - йдеться у повідомленні.

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За даними розвідки Британії, втрата літака може значно погіршити ситуаційну обізнаність екіпажів літаків.

На думку аналітиків, Росія не може дозволити собі таку "прогалину" в можливостях. Через це ворог, ймовірно, буде вивчати інші варіанти, щоб подолати цю проблему шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, яку потребують ворожі сухопутні війська.

"Втома літаків і екіпажів майже напевно посилиться, коли А-50 повернуться до операцій, а флот буде дедалі більше розтягнутий. Цілком реально, що Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом'якшити цю проблему", - додали в Міноборони Британії.

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