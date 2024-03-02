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Новини Війна
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Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, - британська розвідка

а-50,а50

Втрата російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків РФ у небі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що через тиждень після ураження другого літака А-50 Росія, найімовірніше, заборонила польоти повітряного судна біля України.

"Це триватиме доти, доки росіяни проводитимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ці літаки, а також щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити українська протиповітряна оборона", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1 березня на Східному напрямку знищено ворожий Су-34, який намагався вдарити КАБами по наших позиціях, - Повітряні сили

За даними розвідки Британії, втрата літака може значно погіршити ситуаційну обізнаність екіпажів літаків.

На думку аналітиків, Росія не може дозволити собі таку "прогалину" в можливостях. Через це ворог, ймовірно, буде вивчати інші варіанти, щоб подолати цю проблему шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, яку потребують ворожі сухопутні війська.

"Втома літаків і екіпажів майже напевно посилиться, коли А-50 повернуться до операцій, а флот буде дедалі більше розтягнутий. Цілком реально, що Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом'якшити цю проблему", - додали в Міноборони Британії.

Читайте також: Літак далекого радіолокаційного спостереження А-50 виявлено в аеропорту Таганрога, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5609) росія (65379) літак (2914) зовнішня розвідка (468)


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Топ коментарі
+12
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02.03.2024 13:18
+6
арестович ..ти ???
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02.03.2024 13:20
+5
Судя по недавно опубликованному фото, там вряд-ли что летать может. Ржавые блохольоты без кусков обшивки.
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02.03.2024 13:12
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Судя по недавно опубликованному фото, там вряд-ли что летать может. Ржавые блохольоты без кусков обшивки.
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02.03.2024 13:12 Відповісти
арестович ..ти ???
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02.03.2024 13:20 Відповісти
Ні, обристович дорого бере-це так, лушпінь медчуківська.
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02.03.2024 15:51 Відповісти
Пытаться пусть пытаются. Профессиональные экипажи закончились, да и застоявшееся железо в виде прототипов не поднимется в воздух дальше ближнего привода.
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02.03.2024 14:10 Відповісти
"Олєг Мандрівник"- заррєстрованй ведмедчуком у жовтні 2023 року. Мета рєєстрації - нести галіматью по вухам
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02.03.2024 14:22 Відповісти
Помиляєтесь. То наш. Я його ще по хоботу пам'ятаю.
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02.03.2024 14:41 Відповісти
Кстати на хобот давно зайти нельзя, блочат нас. А заморачиваться с айпи влом
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02.03.2024 15:48 Відповісти
Вообще-то я давно тут, а то что на цензоре периодически слетает регистрация вы конечно не слышали
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02.03.2024 15:42 Відповісти
А галіматью ти також "безкоштовно і давно" розносиш ?
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02.03.2024 15:50 Відповісти
Ну до твоей галиматьи мне далеко. Меня обвинить в медведчуковкости мог только сильно ударенный головой об асфальт
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02.03.2024 15:59 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 Там один недобитий у Білорусі А-50У, два А-50 з натяками на антени, два майже без натяків. І чотири планера з залишками іншого льотного обладнання для Іл-22М-11. Відстань до найближчої лінії зіткнення, на північний захід від Авдіївки, 140 км. Дальність дії наявних у нас MGM-140A ATACMS Block 1 165 км. Совпадєніє? Нє думаю! Міркую собі що два ATACMS туди значно спростили би москалям "спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки". Нема літаків, нічого й спробувати. Чи, якщо ATACMS "ніяк ніззя", десяток другий крупних дронів однією хвилею. Хоч щось долетить. Ну і цеха "подріхтувати" та в "офісі євроремонт поробити". Це ж едине підприємство де ці шкідливі для екології літаки будують та ремонтують.
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02.03.2024 14:40 Відповісти
Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, - британська розвідка
-------------------
Понятно, что будут пробовать. Спасибj кэпам из МI-6.
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02.03.2024 13:17 Відповісти
росія може спробувати черговий геніальний прогноз британськіх вчених
А що кажуть британські вчені про Українскьих союзників?
Брити кажуть:
США ЗАВЖДИ прийме правильне рішення
... але перш того перепробує ВСІ інші
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02.03.2024 13:50 Відповісти
James Bond - то ти ??)
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02.03.2024 14:11 Відповісти
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02.03.2024 13:18 Відповісти
Так, неодмінно поверне, але це час. І не місяць.
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02.03.2024 13:19 Відповісти
нехай пробують - де два там і три...
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02.03.2024 13:23 Відповісти
підняти цей літак в повітря - ше не означає, повернути його функціональність. по цим літакам була дика канібалізація. що залишилося з електроніки в старих зразках - можна лише гадати.
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02.03.2024 13:24 Відповісти
Не переймайтеся. Замовлять на "Алішкє" нову, китайську електроніку - буде краще, ніж було.
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02.03.2024 13:28 Відповісти
а шо, вже всі мікрохвильовки перебрали?
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02.03.2024 14:59 Відповісти
шо значить підняти?
там стока води і трупікі...
підводний флот так підводний - героїческий...
в кацапів завжди був неочікуваний для ворога прийом - самозатопитися - там і діди там і онуки...
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02.03.2024 13:40 Відповісти
підняти з консервації, звісно
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02.03.2024 15:02 Відповісти
чому Зелі похрін(ну, це як мінімум, бо сподіваємось шо воно просто дебіл, як і Мілованов) на наступ русні?

Ну наприклад бо:
а. Татаров і прочі єрмаки
б. - В президентському літаку зробили ігрову кімнатку, за мільйони гривень.(моральне право? - та ні, не чули)
в. електорат Зелі просто тряпки і лохи, якщо після навіть оцього, вважають що ця істота щось там типу робить "для етой страни".

Вроді би нормальна людина мала б задуматись, але ні, ржуть і любл*ть Бобочку. Ну просто реально - воно в літаку робить ігрову кімнатку, а лохам згодовує - "догогі укгіінци" - сьогодні ми "нещасну Авдіївку блаблабла залишили щоб блаблабла"(закордонним ЗМІ воно таке говорило).
І нічо, скот, бо як ще назвати? - вірить і підтримує подібного собі. - ну це ж кожен виборець Зелі так би робив - нафіг пару мільйонів на дрони якщо можна за 5 годин перельоту, погратись в літаку? яке ж бидло
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02.03.2024 13:27 Відповісти
Так як захід постачає їм обладнання не здивуюсь шо у рашні це вийде
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02.03.2024 13:28 Відповісти
Хіба що донорами.Проблема законсервованих літаків що в 80% це вже не літальні апарати якщо навіть не 90%.Це не авто.А тут ще специфічне обладнання на 20 тон.Пилюку не протреш.
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02.03.2024 13:34 Відповісти
очі заблищали. злий усмішок з'явився на обличчі незнайомця. і тут, усі впізнали в ньому, ігната.
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02.03.2024 13:34 Відповісти
Там де вони тепер будуть літати це 200 км мінімум від лінії фронту , ефективність сильно впаде
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02.03.2024 13:53 Відповісти
Если А-50 с консервации, то там вся начинка на уровне транзистора "Селга", или WEF-Spidola?
а то и вовсе тёплая ламповая атмосфера.
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02.03.2024 14:45 Відповісти
Тобто консерви будуть літати ? У Маріку на консервному заводі будуть красти ?
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02.03.2024 15:23 Відповісти
Как это потеря самолета может усугубить осведомленность?
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02.03.2024 15:26 Відповісти
а начиння ? РАДІОЕЛЕКТРОНІКА В ЛІТАКУ НА ТРАНЗИСТОРАХ В КРАЩОМУ РАЗІ.сам літак без обладнання нічого не може.
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02.03.2024 18:09 Відповісти
 
 