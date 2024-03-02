Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, - британська розвідка
Втрата російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків РФ у небі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Зазначається, що через тиждень після ураження другого літака А-50 Росія, найімовірніше, заборонила польоти повітряного судна біля України.
"Це триватиме доти, доки росіяни проводитимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ці літаки, а також щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити українська протиповітряна оборона", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки Британії, втрата літака може значно погіршити ситуаційну обізнаність екіпажів літаків.
На думку аналітиків, Росія не може дозволити собі таку "прогалину" в можливостях. Через це ворог, ймовірно, буде вивчати інші варіанти, щоб подолати цю проблему шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, яку потребують ворожі сухопутні війська.
"Втома літаків і екіпажів майже напевно посилиться, коли А-50 повернуться до операцій, а флот буде дедалі більше розтягнутий. Цілком реально, що Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом'якшити цю проблему", - додали в Міноборони Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-------------------
Понятно, что будут пробовать. Спасибj кэпам из МI-6.
А що кажуть британські вчені про Українскьих союзників?
Брити кажуть:
США ЗАВЖДИ прийме правильне рішення
... але перш того перепробує ВСІ інші
там стока води і трупікі...
підводний флот так підводний - героїческий...
в кацапів завжди був неочікуваний для ворога прийом - самозатопитися - там і діди там і онуки...
Ну наприклад бо:
а. Татаров і прочі єрмаки
б. - В президентському літаку зробили ігрову кімнатку, за мільйони гривень.(моральне право? - та ні, не чули)
в. електорат Зелі просто тряпки і лохи, якщо після навіть оцього, вважають що ця істота щось там типу робить "для етой страни".
Вроді би нормальна людина мала б задуматись, але ні, ржуть і любл*ть Бобочку. Ну просто реально - воно в літаку робить ігрову кімнатку, а лохам згодовує - "догогі укгіінци" - сьогодні ми "нещасну Авдіївку блаблабла залишили щоб блаблабла"(закордонним ЗМІ воно таке говорило).
І нічо, скот, бо як ще назвати? - вірить і підтримує подібного собі. - ну це ж кожен виборець Зелі так би робив - нафіг пару мільйонів на дрони якщо можна за 5 годин перельоту, погратись в літаку? яке ж бидло
а то и вовсе тёплая ламповая атмосфера.