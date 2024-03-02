Минулої доби окупанти втратили на Таврійському напрямку понад 330 осіб, знищено 3 склади боєприпасів і 2 важливі об’єкти ворога, - Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу противник завдав 22 авіаударів, 1 ракетного удару, вчинив 53 бойові зіткнення, 1157 обстрілів та 130 ударів дронами-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наші захисники та захисниці стримують ворожі атаки і проводять активні дії на визначених напрямках.

"Загальні втрати ворога за минулу добу становлять: у живій силі - 336 осіб (вбитими і пораненими); в озброєнні та військовій техніці - 38 одиниць (не враховуючи БпЛА). Зокрема, це 4 танки, 12 ББМ, 6 артсистем, 1 ПТРК, 4 засоби ППО, 10 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або збито 258 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили також 3 склади боєприпасів і ще 2 важливі об'єкти росіян", - зазначає Тарнавський.

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Також інформується, що за останні дві доби взято в полон загалом 10 російських окупантів.