Польща краще передасть техніку для ЗСУ, ніж відправить свої війська в Україну, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Польща знову відкинула можливість відправлення своїх військ в Україну. Варшава вважає, що краще було б передати українській армії необхідну техніку.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Kresy.

Коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки військ, він сказав: "Це не ініціатива НАТО. Це французька ініціатива".

"Ми вважаємо, що набагато краще передати техніку", - наголосив міністр оборони Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не відправлятиме свої війська до України, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Глава Міноборони нагадав, що Польща навчає третину українських військових.

"Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам. НАТО таких планів не має", - додав він.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Дональд Туск також коментували пропозицію Макрона. Польська влада заявила, що не розглядає такої можливості.

Читайте також: Канада може відправити своїх військових в Україну для підготовки українських військовослужбовців, але не для участі у бойових діях, - глава Міноборони Блер