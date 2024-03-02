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Новини Війна
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Польща краще передасть техніку для ЗСУ, ніж відправить свої війська в Україну, - міністр оборони Косіняк-Камиш

косіняк-камиш

Польща знову відкинула можливість відправлення своїх військ в Україну. Варшава вважає, що краще було б передати українській армії необхідну техніку.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Kresy.

Коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки військ, він сказав: "Це не ініціатива НАТО. Це французька ініціатива".

"Ми вважаємо, що набагато краще передати техніку", - наголосив міністр оборони Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не відправлятиме свої війська до України, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Глава Міноборони нагадав, що Польща навчає третину українських військових.

"Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам. НАТО таких планів не має", - додав він.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Дональд Туск також коментували пропозицію Макрона. Польська влада заявила, що не розглядає такої можливості.

Читайте також: Канада може відправити своїх військових в Україну для підготовки українських військовослужбовців, але не для участі у бойових діях, - глава Міноборони Блер

Автор: 

НАТО (6461) Польща (8534) Косіняк-Камиш Владислав (47)


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Топ коментарі
+30
Та вы, мидоры, границу разблокируйте лучше.
Это как в той еврейской шутке: вам помочь? не, лучше просто не мешайте.
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02.03.2024 14:01
+23
Вони краще заблокують кордон, щоб ніяка допомога Україні не надходила.
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02.03.2024 14:04
+18
ну так давайте, передавайте... чи говорити простіше?
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02.03.2024 14:01
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Как только позавчера наш журналист около белорусской границы снял на камеру поток грузов в Рашку и обратно так сразу нарисовалась польская полиция и разведка.
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02.03.2024 16:51 Відповісти
Як же ж ви сцитесь всі... Недивно, що ***** вами маніпулює як захоче.
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02.03.2024 17:38 Відповісти
Нумо. Ми зробимо в Польщі дороги на 17 млрд грн( 420 млн. Євро)а ви нам на ці гроші техніку військову.
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02.03.2024 17:49 Відповісти
Підтримую поляків ! Повна Польща чоловіків українців призивного віку , які не повернулися після 24 лютого 2022 з заробітків , які втекли в перші дні , і тікають досі . То навіщо їм відправляти до нас війська , якщо деякі українці не хочуть воювати ? Все шановне панство-логічно !!! Дякуємо Польщі за зброю !
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02.03.2024 18:05 Відповісти
Ну, Тата, никто не мешает полякам копняка дать украинским ухилянтам в Польше. Но не хотят. Почему?
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02.03.2024 18:23 Відповісти
А ще краще буде блокадою душити й так стікаючу кров'ю країну паралельно пропускаючі рашистське зерно, правильно?
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02.03.2024 20:14 Відповісти
Сцикунва знову обтікає,бубочкіни жополизи!
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02.03.2024 20:40 Відповісти
очко жим жим..якщо кацап з калінінграду до вас піде ,то ви до німців відступати будете? але там також сумнівні вояки..
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02.03.2024 21:49 Відповісти
Передайте в Украіну блокувальників кордону, ми іх під Купянськом вишикуємо, хай блокують
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02.03.2024 22:10 Відповісти
Бла бла бла, розблокуйте кордон Іроди 😡🤦🤦
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02.03.2024 22:36 Відповісти
Чого вони лізуть з цим відправить-невідправить, начебто їх Україна просить. Не треба нам ваших псевдофермерів ще й на лінії зіткнення. Бо тікати будуть як угорці з-під Сталінграду у 1943 році. Воювати поляки вміють з зерном ! На більше них не вистачає !
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03.03.2024 10:43 Відповісти
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