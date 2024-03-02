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Новини
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11 людей можуть перебувати під завалами будинку в Одесі, - голова ОВА Кіпер

одеса

11 людей можуть перебувати під завалами будинку в Одесі, куди напередодні вночі влучив ворожий дрон.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кіпера.

"Рятувальна операція не зупиняється ні на секунду. Станом на зараз 11 людей можуть лишатися під завалами. Рятувальники буквально по цеглині розбирають зруйнований російським дроном будинок", - зазначив він.

За його словами, працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину РФ проти цивільного населення Одеси.

Також читайте: Завтра на Одещині оголошено траур за загиблими внаслідок влучання ворожого дрона в 9-поверхівку

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801) дрони (4762)


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А ви як думали? Вночі по житловій багатоповерхівці. Звичайно, там багато людей, хто кожної ночі з дому вибігає під час тривоги?
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02.03.2024 14:24 Відповісти
В Дніпрі тривога реве до десяти раз за добу, тому здебільшого вже ніхто нікуди не ховаєтьця!
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02.03.2024 14:30 Відповісти
Дійсно не набігаєшся. Особливо якщо укриття квартала за три
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02.03.2024 14:51 Відповісти
Виродкі, нацисти кацапські ,щоб вам ,бумерангом повернулися кошмари і жахіття ,за ваші нелюдські знущання над Україною !
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02.03.2024 14:52 Відповісти
Не повернуться. У них ЯЗ і спецслужби.
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02.03.2024 15:00 Відповісти
Бумеранги неумістні-
Не Австралія...
Я живу у цьому місті-

І питаю в президента...
І в Ігната...
Що ******* багато...

Скільки буде це тривати?
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02.03.2024 15:07 Відповісти
вічно поки зелена кодла буде при владі
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02.03.2024 16:07 Відповісти
До кінця березня...
І Зеля всьо...
Складає крила...

Може в вересні...
Або через рік...

Треба чекати Гетьмана...
Сильного?
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02.03.2024 16:33 Відповісти
 
 