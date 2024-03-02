11 людей можуть перебувати під завалами будинку в Одесі, - голова ОВА Кіпер

11 людей можуть перебувати під завалами будинку в Одесі, куди напередодні вночі влучив ворожий дрон.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кіпера.

"Рятувальна операція не зупиняється ні на секунду. Станом на зараз 11 людей можуть лишатися під завалами. Рятувальники буквально по цеглині розбирають зруйнований російським дроном будинок", - зазначив він.

За його словами, працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину РФ проти цивільного населення Одеси.

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Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.