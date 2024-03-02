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Новини Війна
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Німеччина передала 50 тисяч аптечок для ЗСУ, найближчим часом їх відправлять у війська, - Міноборони

аптечки,міноборони

Україна отримала від Німеччини 50 тисяч аптечок для українських військових. Вони вже надійшли на склади Міноборони та невдовзі будуть передані ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що загалом з Німеччиною укладено договір на 500 тисяч аптечок.

"Сьогодні перевірила якість та наповнення аптечок, які вже надійшли на склади за контрактом з урядом Німеччини, - залишилася задоволеною, - заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина аптечок на складах Командування медсил потребує перекомплектування через неякісні складові, - Міноборони

За її словами, кожну з аптечок доукомплектують додатковим турнікетом та оклюзійною пов’язкою.

Зокрема, Міністерство оборони готується до підписання нових контрактів, які повністю забезпечать потреби ЗСУ.

"Ми маємо відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. Все забезпечення має взяти на себе держава. Цього року ми вирішимо це питання", - додала Калмикова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ запроваджується спрощена процедура списання аптечок, - Міноборони

Автор: 

Німеччина (7386) Міноборони (7409) аптечки (20) Калмикова Наталія (30)


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Топ коментарі
+14
Чекайте на OLX.
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02.03.2024 15:36
+5
Браво, Шольц!
нарешті!

Дочекались. Шольц почав діяти як Обама.
Той передав Україні після нападу у 2014… ковдри!
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02.03.2024 15:36
+3
захисні шоломи ще були
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02.03.2024 15:39
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Чекайте на OLX.
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02.03.2024 15:36 Відповісти
на центральнихколгоспних ринках
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02.03.2024 15:42 Відповісти
Яка ціна такої аптечки на олх?
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02.03.2024 16:41 Відповісти
Якщо аптечки і продають, то військові ЗСУ, яким на горілку не вистачило.
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02.03.2024 17:15 Відповісти
Робітники МО вже військовими вважаються ?
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02.03.2024 19:47 Відповісти
За індивідуальними аптечками, особливо по офіційній іноземній допомозі, контроль як за "Ескалібурами". Їх, як інвентарне майно, списати можна лише за результатами розслідування або засіданням комісії по зміні якісного стану майна.
Військовослужбовцями вважається за краще їх не отримувати або сховати і не користуватися. А алкашам/наркоманам в підрозділах - пофіг, з них вже виплати зняли і з них крім аналізу нічого не візьмеш, ось і продають або пройо…ють.
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02.03.2024 20:09 Відповісти
Браво, Шольц!
нарешті!

Дочекались. Шольц почав діяти як Обама.
Той передав Україні після нападу у 2014… ковдри!
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02.03.2024 15:36 Відповісти
захисні шоломи ще були
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02.03.2024 15:39 Відповісти
«Ми маємо відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. Все забезпечення має взяти на себе держава. Цього року ми вирішимо це питання", - додала Калмикова. Джерело: »

Так чого ж ви чекайте третій рік?!? Гроші виділяють.

А МО як посередник…
Корупціонер…

Ганьба!
Ви повинні мовчки працювати на державу, а не звітувати скільки, хто, чого дав Україні.
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02.03.2024 15:42 Відповісти
А де Тауруси, Шольц?

Де Леопарли 2 ?

Небуде? @ Бо Путлер нападе?@
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02.03.2024 15:46 Відповісти
А всього то треба було на брифінгу зеленского українським журналістам спитати - Де Грім-2, уова?
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02.03.2024 20:00 Відповісти
а де тамагавки jaasm,абрамси? чого не спитаєш? у кого більше можливостей у США чи Німеччини? скільки там крилатих ракет передали США? НУЛЬ,чи трохи менше?
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03.03.2024 03:55 Відповісти
не зрозумів!
як це, передані зсу?
а що ж тоді, умеров, буде перевіряти, перераховувати? шольц запитає, де аптечки?
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02.03.2024 15:58 Відповісти
Щоб нарешті вже ці аптечки вам стали у пригоді!! Амінь.
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02.03.2024 16:01 Відповісти
Ап!
І дуже багато аптечок-
Ап!
Союзники взяли підряд...
Ап!
І крутиться Маргарет Теччер...
Ап!
І не вистачає солдат...
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02.03.2024 16:07 Відповісти
вони вже мають бути там
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02.03.2024 16:20 Відповісти
Або на Олх))) та інтернет магазинам, а розкажіть як вона вигляда і який вній вміст, щоб крадіжку можно було ідентифікувати!!!
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02.03.2024 16:26 Відповісти
А хто виробник тих аптечок і сроки придатності ?
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02.03.2024 16:59 Відповісти
О ні, краще роздайте їх військовим!
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02.03.2024 17:13 Відповісти
Замість ракет.
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02.03.2024 17:23 Відповісти
Ці аптечки певно вже мародери продали !
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02.03.2024 19:45 Відповісти
То шоломи тепер аптечки,мабуть вони не виспались? Просипайтесь поки не пізно !
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02.03.2024 21:41 Відповісти
угу,танки,ппо,снаряди,системи розмінування,автотехніка.але вкраїнчики побачили тільки аптечки і шоломи...
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03.03.2024 03:56 Відповісти
 
 