Німеччина передала 50 тисяч аптечок для ЗСУ, найближчим часом їх відправлять у війська, - Міноборони
Україна отримала від Німеччини 50 тисяч аптечок для українських військових. Вони вже надійшли на склади Міноборони та невдовзі будуть передані ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зазначається, що загалом з Німеччиною укладено договір на 500 тисяч аптечок.
"Сьогодні перевірила якість та наповнення аптечок, які вже надійшли на склади за контрактом з урядом Німеччини, - залишилася задоволеною, - заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
За її словами, кожну з аптечок доукомплектують додатковим турнікетом та оклюзійною пов’язкою.
Зокрема, Міністерство оборони готується до підписання нових контрактів, які повністю забезпечать потреби ЗСУ.
"Ми маємо відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. Все забезпечення має взяти на себе держава. Цього року ми вирішимо це питання", - додала Калмикова.
Будь ласка, зачекайте...
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Військовослужбовцями вважається за краще їх не отримувати або сховати і не користуватися. А алкашам/наркоманам в підрозділах - пофіг, з них вже виплати зняли і з них крім аналізу нічого не візьмеш, ось і продають або пройо…ють.
нарешті!
Дочекались. Шольц почав діяти як Обама.
Той передав Україні після нападу у 2014… ковдри!
Так чого ж ви чекайте третій рік?!? Гроші виділяють.
А МО як посередник…
Корупціонер…
Ганьба!
Ви повинні мовчки працювати на державу, а не звітувати скільки, хто, чого дав Україні.
Де Леопарли 2 ?
Небуде? @ Бо Путлер нападе?@
як це, передані зсу?
а що ж тоді, умеров, буде перевіряти, перераховувати? шольц запитає, де аптечки?
І дуже багато аптечок-
Ап!
Союзники взяли підряд...
Ап!
І крутиться Маргарет Теччер...
Ап!
І не вистачає солдат...