Німеччина передала 50 тисяч аптечок для ЗСУ, найближчим часом їх відправлять у війська, - Міноборони

Україна отримала від Німеччини 50 тисяч аптечок для українських військових. Вони вже надійшли на склади Міноборони та невдовзі будуть передані ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що загалом з Німеччиною укладено договір на 500 тисяч аптечок.

"Сьогодні перевірила якість та наповнення аптечок, які вже надійшли на склади за контрактом з урядом Німеччини, - залишилася задоволеною, - заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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За її словами, кожну з аптечок доукомплектують додатковим турнікетом та оклюзійною пов’язкою.

Зокрема, Міністерство оборони готується до підписання нових контрактів, які повністю забезпечать потреби ЗСУ.

"Ми маємо відійти від практики, коли аптечки привозять на фронт волонтери. Все забезпечення має взяти на себе держава. Цього року ми вирішимо це питання", - додала Калмикова.

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