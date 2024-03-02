Ворожі дрони маневрували між житловими будинками, атакували рясно з різних напрямків, - ОК "Південь" про нічну атаку РФ на Одесу

Тактика російської атаки у ніч на 2 березня була зосереджена на тому, щоб у стислий період часу, дуже рясно атакувати з різних напрямків Одесу та передмістя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповіла начальниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми не вперше спостерігаємо такі маневри противника ударними безпілотниками, зокрема над Одесою. Над житловими кварталами та промисловими районами міста відбувається складне маневрування з вивідуванням, очевидно, систем ППО, з пошуком відповідних об'єктів, які ймовірно слугують їхніми цілями, і з наслідками такої роботи ворога по об'єктах житлового сектору", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, у ніч на 2 березня під час атаки "шахедів" на Одесу та передмістя наші сили ППО працювали дуже напружено.

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"Тактика ворожої атаки була зосереджена на тому, щоб у дуже стислий період часу, дуже рясно атакувати з різних напрямків. Однак заходили дрони переважно з акваторії Чорного моря, потім змінювали свої маршрути й намагалися з різних боків оточити Одесу та передмістя, маневруючи серед різних ділянок місцевості та об'єктів.

Один з таких дронів залетів якраз у спальний район, де велика кількість висотних багатоквартирних будівель, і відбулося це влучання", - додала речниця ОК "Південь".

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Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.