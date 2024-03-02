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Новини Війна
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Ворожі дрони маневрували між житловими будинками, атакували рясно з різних напрямків, - ОК "Південь" про нічну атаку РФ на Одесу

шахед

Тактика російської атаки у ніч на 2 березня була зосереджена на тому, щоб у стислий період часу, дуже рясно атакувати з різних напрямків Одесу та передмістя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповіла начальниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми не вперше спостерігаємо такі маневри противника ударними безпілотниками, зокрема над Одесою. Над житловими кварталами та промисловими районами міста відбувається складне маневрування з вивідуванням, очевидно, систем ППО, з пошуком відповідних об'єктів, які ймовірно слугують їхніми цілями, і з наслідками такої роботи ворога по об'єктах житлового сектору", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, у ніч на 2 березня під час атаки "шахедів" на Одесу та передмістя наші сили ППО працювали дуже напружено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Одесу: кількість загиблих зросла до 5 осіб, серед них дитина. ФОТОрепортаж

"Тактика ворожої атаки була зосереджена на тому, щоб у дуже стислий період часу, дуже рясно атакувати з різних напрямків. Однак заходили дрони переважно з акваторії Чорного моря, потім змінювали свої маршрути й намагалися з різних боків оточити Одесу та передмістя, маневруючи серед різних ділянок місцевості та об'єктів.

Один з таких дронів залетів якраз у спальний район, де велика кількість висотних багатоквартирних будівель, і відбулося це влучання", - додала речниця ОК "Південь".

Читайте також: Внаслідок ворожої атаки "Шахедами" в Одесі без опалення залишаються 11 будинків, для мешканців розгорнули пункти обігріву, - міськрада

Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

Автор: 

Одеса (5473) Гуменюк Наталія (804) дрони (4762)


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Топ коментарі
+11
а де наші дрони чому вони не атакують кацапію може просто їх нема а зелений мерзотник нам знову збрехав
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02.03.2024 16:05
+11
між житловими будинками
Над житловими кварталами та промисловими районами міста відбувається складне маневрування
Між - це нижче рівня дахів. Таке майже неможливе в автоматичному режимі.
Хочете сказати, що ішакєди тепер з камерами і керуванням оператором через супутник?
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02.03.2024 16:07
+10
На зе-мерзоті море української крові. Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно.
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02.03.2024 16:16
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а де наші дрони чому вони не атакують кацапію може просто їх нема а зелений мерзотник нам знову збрехав
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02.03.2024 16:05 Відповісти
ти не бачиш мільона дронів ?
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02.03.2024 16:17 Відповісти
Один долетів до петербургу, кіла два тротилу, побив стекла. Хоча зелені брехали що вже вийшли на паритет по шахедах.
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02.03.2024 16:25 Відповісти
між житловими будинками
Над житловими кварталами та промисловими районами міста відбувається складне маневрування
Між - це нижче рівня дахів. Таке майже неможливе в автоматичному режимі.
Хочете сказати, що ішакєди тепер з камерами і керуванням оператором через супутник?
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02.03.2024 16:07 Відповісти
аБрестович уже дав в свій час коментар по м.Дніпро - був резонанс!
Доля аБрестовича не дає їй спокою.......
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02.03.2024 16:43 Відповісти
Думаю московитська агентура маяків понаставляла от і летіли по вуличках нижче будинків.
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02.03.2024 17:56 Відповісти
Таке може бути й за відсутності оператора, ідей існує багато, навіть без ШІ, лічити не буду, може щось кацап і створив, або скоріше - *******. АРХ М
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02.03.2024 20:18 Відповісти
Потужно загундосила перед вечірнім відосиком головного гундосного....
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02.03.2024 16:10 Відповісти
я не проти і буду з поляком в одному окопі стояти як вже до дідів...
а між іншим це теж відповідальна зона пана Буданва - не тільки рот і не тільки язик..
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02.03.2024 16:10 Відповісти
Наталя зранку знову під шафе?

Як дрони могли маневрувати і вивідувати потрібні цілі, якщо у них наведення по джі-пі-ес?

Чи курва маск старлінки кацапам продав ?
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02.03.2024 16:10 Відповісти
Ворожі дрони маневрували між житловими будинками На секундочку -це не про мавики, це про шахеди. А як вони це роблять?
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02.03.2024 16:10 Відповісти
новий вид шахеда - "шахед блукаючий"
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02.03.2024 16:13 Відповісти
На зе-мерзоті море української крові. Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно.
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02.03.2024 16:16 Відповісти
Як орки корегують політ своїх дронів? Не через мобільну мережу?
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02.03.2024 16:19 Відповісти
Ну танки, бмп, бтр на нуль виходять ясно втрати, а куди ділися Кроталі, Містралі, Рбси, Марлети, Перуни, Стінгери, Британські ЗРК, Гепарди, шо на кришах висоток по лінії набережной крупноколіберні кулемети поставити мозгу не хвата, чі для цього з Київа приказувати потрібно, це пі...ць від цього дов.о..бізма
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02.03.2024 16:22 Відповісти
только один прорвался сбито 7 с 8
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02.03.2024 16:27 Відповісти
у зв'язку із "рясною", починаючи з 2019 року брехнею "зелених слуг куйла в Україні" і до сьогоднішнього дня ,як і за відсутності ,для захисту України , випущених ,анонсованих раніше кулєбою штикових, та совкових лопат для фронту, рашистські дрони були в українській Одесі,як в себе вдома
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02.03.2024 16:37 Відповісти
Рашиська паскуда навіть з гітлерівцями під час другої світової війни ні в яке порівняня не йде ,ця погань спеціально намагаєтся вбити побільше цивільних включаючи дітей ,побільше зруйнувати житла та інфраструктури та розстрілювати військовополонених ,це рашизм ,гірше фашизму чи нацизму.
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02.03.2024 16:50 Відповісти
Дурепа. Такі заяви лише надають більше аргументів пропаганді ворога про те, що це ППО винні в смертях.
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02.03.2024 17:00 Відповісти
Поки всі обговорюють заяву Придністров'я,москалі прорубують туди коридор(Так,поки що дронами по життях в Одесі,але це поки що(((
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02.03.2024 17:00 Відповісти
Що вона меле?
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02.03.2024 21:16 Відповісти
Те що зелені сприймають і хочуть почути.
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02.03.2024 22:15 Відповісти
 
 