УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11097 відвідувачів онлайн
Новини
598 7

"Наша компанія продовжує підтримувати рятувальників та завжди відкрита до співпраці", - керівник "Променергообладнання" Заліський

Новини компаній

Компанія "Променергообладнання" передала для рятувальників Дніпропетровщини благодійну допомогу у вигляді пожежного обладнання.

Керівник компанії Андрій Заліський відвідав Нікополь та підтримав рятувальників, які щодня ліквідовують наслідки ворожих атак на місто, - розповіли у пресслужбі компанії.

Променергообладнання

Рятувальники 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, який розташований у місті Нікополь, отримали пожежні стволи від компанії MAGIRUS, пожежні рукава GH 75мм-15м та GH 42мм-20м з головками, пожежні шоломи VFR-EVO, адаптери GOST DN x SRORZ та пожежно-рятувальні каски EOM на суму близько 300 тис. грн. Як зазначив Андрій Заліський, це не перша гуманітарна допомога для рятувальників України.

Променергообладнання

"Дніпропетровщина - це та місцевість, яку майже щодня обстрілює ворог. І рятувальники працюють у режимі нон-стоп, намагаючись врятувати усе живе. Їм велика шана та подяка.

Це не перша благодійна допомога, яку наша команда передає для рятувальників України. З початку повномасштабного вторгнення ми неодноразово допомагали рятувальникам з усієї України. Все необхідне обладнання, яке ми мали на складі, віддали у підрозділи ДСНС у перші ж дні війни. Наша компанія продовжує підтримувати рятувальників та завжди відкрита до співпраці, - розповів Андрій Заліський.

Автор: 

компанія (119) обладнання (155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так. Зараз « Майдан 3» це іпсо Кремля!

Нема ніяких сумнівів. Кацапня хоче реваншу.
Вони рахують що якщо у 2014 вони захопили Крим , то зараз впаде уся Україна.
показати весь коментар
02.03.2024 17:13 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/economics/other/eks-golova-dsns-sergiy-kruk-ta-biznesmen-andriy-zaliskiy-zavolodili-sotnyami-mln-grn-na-zakupivli-pozhezhnih-avtodrabin-rozsliduvannya-ostanni-novini-amp-12547596.html
показати весь коментар
02.03.2024 21:57 Відповісти
Дивлюсь, що проти Андрія Заліського і його команди реально почали інформаційну атаку. Ви вірите продажним ЗМІ щодо вигоди 100500 відсотків?? Реально я чув про його компанію, як вона працює, і це не яйця резнікова по 17 грн, в мінус ніхто, звісно, не працює, але і державу його компанія ніхто не ображає.
Ознайомтесь з іншим https://www.unian.ua/economics/other/u-promenergoobladnanni-poperedili-pro-poshirennya-feyku-stvoreniy-dlya-diskreditaciji-kompaniji-12549075.html матеріалом про Андрія Заліського на тому ж Уніані!
показати весь коментар
03.03.2024 17:57 Відповісти
 
 