"Наша компанія продовжує підтримувати рятувальників та завжди відкрита до співпраці", - керівник "Променергообладнання" Заліський

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Компанія "Променергообладнання" передала для рятувальників Дніпропетровщини благодійну допомогу у вигляді пожежного обладнання.

Керівник компанії Андрій Заліський відвідав Нікополь та підтримав рятувальників, які щодня ліквідовують наслідки ворожих атак на місто, - розповіли у пресслужбі компанії.

Рятувальники 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, який розташований у місті Нікополь, отримали пожежні стволи від компанії MAGIRUS, пожежні рукава GH 75мм-15м та GH 42мм-20м з головками, пожежні шоломи VFR-EVO, адаптери GOST DN x SRORZ та пожежно-рятувальні каски EOM на суму близько 300 тис. грн. Як зазначив Андрій Заліський, це не перша гуманітарна допомога для рятувальників України.

"Дніпропетровщина - це та місцевість, яку майже щодня обстрілює ворог. І рятувальники працюють у режимі нон-стоп, намагаючись врятувати усе живе. Їм велика шана та подяка.

Це не перша благодійна допомога, яку наша команда передає для рятувальників України. З початку повномасштабного вторгнення ми неодноразово допомагали рятувальникам з усієї України. Все необхідне обладнання, яке ми мали на складі, віддали у підрозділи ДСНС у перші ж дні війни. Наша компанія продовжує підтримувати рятувальників та завжди відкрита до співпраці, - розповів Андрій Заліський.