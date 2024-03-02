"Наша компанія продовжує підтримувати рятувальників та завжди відкрита до співпраці", - керівник "Променергообладнання" Заліський
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Компанія "Променергообладнання" передала для рятувальників Дніпропетровщини благодійну допомогу у вигляді пожежного обладнання.
Керівник компанії Андрій Заліський відвідав Нікополь та підтримав рятувальників, які щодня ліквідовують наслідки ворожих атак на місто, - розповіли у пресслужбі компанії.
Рятувальники 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, який розташований у місті Нікополь, отримали пожежні стволи від компанії MAGIRUS, пожежні рукава GH 75мм-15м та GH 42мм-20м з головками, пожежні шоломи VFR-EVO, адаптери GOST DN x SRORZ та пожежно-рятувальні каски EOM на суму близько 300 тис. грн. Як зазначив Андрій Заліський, це не перша гуманітарна допомога для рятувальників України.
"Дніпропетровщина - це та місцевість, яку майже щодня обстрілює ворог. І рятувальники працюють у режимі нон-стоп, намагаючись врятувати усе живе. Їм велика шана та подяка.
Це не перша благодійна допомога, яку наша команда передає для рятувальників України. З початку повномасштабного вторгнення ми неодноразово допомагали рятувальникам з усієї України. Все необхідне обладнання, яке ми мали на складі, віддали у підрозділи ДСНС у перші ж дні війни. Наша компанія продовжує підтримувати рятувальників та завжди відкрита до співпраці, - розповів Андрій Заліський.
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Нема ніяких сумнівів. Кацапня хоче реваншу.
Вони рахують що якщо у 2014 вони захопили Крим , то зараз впаде уся Україна.
Ознайомтесь з іншим https://www.unian.ua/economics/other/u-promenergoobladnanni-poperedili-pro-poshirennya-feyku-stvoreniy-dlya-diskreditaciji-kompaniji-12549075.html матеріалом про Андрія Заліського на тому ж Уніані!