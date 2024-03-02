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Новини Окуповані території
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Росіяни зганяють особовий склад ЗС РФ на "вибори" в окупації для підвищення "явки", - ЦНС

рф,вибори

Російські загарбники намагаються збільшити явку на так званих "виборах президента РФ" на тимчасово окупованих територіях України шляхом примусового голосування особового складу своєї армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головним завдання "виборів" в окупації є не обрання російського диктатора Володимира Путіна, а "висока явка", яка повинна свідчити про підтримку окупації з боку місцевих.

"Для збільшення кількості осіб, що проголосували, росіяни організували "вибори" у своїх окупаційних частинах, що розташовані на ТОТ. За явку відповідають замполіти. Окупаційні війська мають завершити голосування до 15 березня й саме їхні бюлетені стануть основою для фальсифікацій явки", - додає ЦНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Студентам з РФ обіцяють виплати за участь у масовках під час "виборів" на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Автор: 

армія рф (17526) окупація (6718) Центр національного спротиву (820) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+2
Якої в жопу "явки"? Типу це має якесь значення...
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02.03.2024 16:25
+2
А зелені дєрьмаки говорять про "неможливість" виборів
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02.03.2024 16:28
+1
Це вони так хочуть самі себе надурити? Я чогось думав що їм абсолютно похер скільки і кого на ті "вибори" прийде.
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02.03.2024 16:28
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Якої в жопу "явки"? Типу це має якесь значення...
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02.03.2024 16:25 Відповісти
А зелені дєрьмаки говорять про "неможливість" виборів
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02.03.2024 16:28 Відповісти
Були у нас вибори, Крим в окупації, частини двух областей. Йшли бойові дії.
То вони так хочуть в тюрму на нари. Адже той хто прийде після них обов'язково почне розбиратись з зеленою шоблою.
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02.03.2024 16:32 Відповісти
Це вони так хочуть самі себе надурити? Я чогось думав що їм абсолютно похер скільки і кого на ті "вибори" прийде.
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02.03.2024 16:28 Відповісти
Ні, це мутний центр мутного спротиву піднімає рейтинги "вибаров" - ось бачте як за явку заботяться значить буде всьо чесно, ..ля.
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02.03.2024 16:34 Відповісти
Було б непогано зробити ім прописку в украінськіи землі
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02.03.2024 16:29 Відповісти
Намагаються побити рекорд статистичний при проведенні незаконного «референдуму» в Криму коли у ньому будьто би взяли участь понад 80% кримчан, а проголосували за «возз'єднання» понад 90% виборців.
За царька буде мабудь 90 на 100!
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02.03.2024 16:35 Відповісти
ОголтЄло...
Ряди голосують-

Тєло *****-
Треба вибрати...

Жони тоскують-
Мобілізантів-

Хочуть, щоб їх теж вибрали...
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02.03.2024 16:41 Відповісти
Потрібно по цій рашиській нечисті на окупованих територіях під час так званих виборах міжнародного терориста і воєного злочинця путіна запустити як дрони так і ракети думаю розумні українці на той рашиський фарс не підуть ,тому думаю ця мерзота тремтить.
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02.03.2024 16:41 Відповісти
Яке підвищення явки ? Всё уже украдено до нас .
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02.03.2024 17:00 Відповісти
Ну може це вони хочуть побачити реальну картину підтримки. Ну а далі намають скільки захочуть.
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02.03.2024 17:02 Відповісти
Я так розумію кандидат один на виборах ?
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02.03.2024 17:55 Відповісти
ЗЕЛЕНИЙ КЛОУН - сценарій рашистів на Донбасі часів АТО повторюється.
Тобі за це головою відповідати і ніякий Сирський не відмаже.
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02.03.2024 23:56 Відповісти
 
 