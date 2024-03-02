Росіяни зганяють особовий склад ЗС РФ на "вибори" в окупації для підвищення "явки", - ЦНС

Російські загарбники намагаються збільшити явку на так званих "виборах президента РФ" на тимчасово окупованих територіях України шляхом примусового голосування особового складу своєї армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головним завдання "виборів" в окупації є не обрання російського диктатора Володимира Путіна, а "висока явка", яка повинна свідчити про підтримку окупації з боку місцевих.

"Для збільшення кількості осіб, що проголосували, росіяни організували "вибори" у своїх окупаційних частинах, що розташовані на ТОТ. За явку відповідають замполіти. Окупаційні війська мають завершити голосування до 15 березня й саме їхні бюлетені стануть основою для фальсифікацій явки", - додає ЦНС.

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