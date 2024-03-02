У багатоповерхівці в Одесі, в яку влучив ворожий "Шахед", знищено 18 квартир, ще 7 - пошкоджено

Внаслідок російського атаки "Шахедом" в багатоповерховому будинку в Одесі знищено 18 квартир, іще 7 пошкоджено.

Про це повідомила Одеська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 14:30. 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. На місті трагедії працює оперативний штаб. В пошкодженому будинку відновлено електропостачання", - йдеться у повідомленні.

У міськраді повідомили, що внаслідок удару теплопостачання відсутнє в 11 будинках, школі та дитячому садочку.

Ведуться роботи щодо відновлення роботи котельної. Крім того, у двох будинках відсутнє газопостачання, на місці працюють відповідні служби.

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