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У багатоповерхівці в Одесі, в яку влучив ворожий "Шахед", знищено 18 квартир, ще 7 - пошкоджено

одеса

Внаслідок російського атаки "Шахедом" в багатоповерховому будинку в Одесі знищено 18 квартир, іще 7 пошкоджено.

Про це повідомила Одеська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 14:30. 18 квартир знищено та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. На місті трагедії працює оперативний штаб. В пошкодженому будинку відновлено електропостачання", - йдеться у повідомленні.

У міськраді повідомили, що внаслідок удару теплопостачання відсутнє в 11 будинках, школі та дитячому садочку.

Ведуться роботи щодо відновлення роботи котельної. Крім того, у двох будинках відсутнє газопостачання, на місці працюють відповідні служби.

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Автор: 

обстріл (28687) Одеса (5473)


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Топ коментарі
+4
Давайте речі називати своїми іменами це є свідоме знищення українців, це геноцид ці варвари не жаліють навіть дітей,тому одеській ваті ,це є ваш "русский мир"? ця кров невиноубієних і на вашій совісті
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02.03.2024 17:09
+4
Асфальтом?
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02.03.2024 18:02
+3
А це точно ''шахед''? Летіло низько, маневрувало між будинками, і ще й такі руйнування. Може кацапня вже щось нове вигадала. А наші по інерції шахедом назвали.
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02.03.2024 17:15
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Давайте речі називати своїми іменами це є свідоме знищення українців, це геноцид ці варвари не жаліють навіть дітей,тому одеській ваті ,це є ваш "русский мир"? ця кров невиноубієних і на вашій совісті
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02.03.2024 17:09 Відповісти
А це точно ''шахед''? Летіло низько, маневрувало між будинками, і ще й такі руйнування. Може кацапня вже щось нове вигадала. А наші по інерції шахедом назвали.
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02.03.2024 17:15 Відповісти
Блин, да знищите вже Кримський міст . Да пора бити по паромам на Азовському морі.
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02.03.2024 17:28 Відповісти
Асфальтом?
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02.03.2024 18:02 Відповісти
Тут без тебе ніяк. Поки ти сидиш у Словаччині, ніяк той міст здолати не вдається...
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02.03.2024 19:37 Відповісти
Нога трирічної дитини з під завалів
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02.03.2024 17:31 Відповісти
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02.03.2024 17:32 Відповісти
А може потрібно збивати "шахеди" на підльоті до міста, щоб збите не падало на житлові будинки?
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02.03.2024 18:49 Відповісти
Тобі потрібно провести курс лекцій для ППО. Коли буде час?
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02.03.2024 19:40 Відповісти
Кацапи підораси - це типа "відплата" за Підарбург де наш БПЛА йшов курсом на нафтобазу коли його збили кацапські ППО над хрущовкою, НАД хрущовкою, бо вибух був такої сили що як би влетів у хрущовку, то від неї мало що залишилось би. Ціллю була нафтобаза
Тому цю атаку з людськими жертвами в Одесі кацапи адресують своїм гоблінським громадянами які радіють з цього (отвєтка за підарбург)
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03.03.2024 00:02 Відповісти
интересно, а если "мангалами" оббить или какими сетками - поможет (как минимум от условных "шахедов")?
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03.03.2024 00:08 Відповісти
 
 