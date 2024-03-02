Повітряні сили вдарили з ЗРК по двох російських Су-34 та Су-35 на Східному напрямку. Очікуємо підтвердження результату, - Олещук

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що зенітні керовані ракети українських захисників відпрацювали по російським Су-34 та Су-35.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Олещука.

"Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату", - написав Олещук у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації, але літати окупантам стає дедалі важче.

"Та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо", - додав командувач ПС.

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