Повітряні сили вдарили з ЗРК по двох російських Су-34 та Су-35 на Східному напрямку. Очікуємо підтвердження результату, - Олещук
Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що зенітні керовані ракети українських захисників відпрацювали по російським Су-34 та Су-35.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Олещука.
"Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату", - написав Олещук у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації, але літати окупантам стає дедалі важче.
"Та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо", - додав командувач ПС.
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На східному напрямку українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це https://t.me/kpszsu/11347 повідомили Повітряні сили ЗСУ.
«На жаль, тільки один», - йдеться в повідомленні, яке підтвердили в повітряному командуванні «Схід»
Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук написав про бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.
«Очікуємо підтвердження бажаного результату!» - казав Олещук.
"Ми сваіх не брасаєм"
От і натуя таке прикриття? Пілот Су-35 повинен був грудями захистити бомбера! На юх під трибунал "за невиконання бойового завдання, потім -"за капонір"