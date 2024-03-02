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Повітряні сили вдарили з ЗРК по двох російських Су-34 та Су-35 на Східному напрямку. Очікуємо підтвердження результату, - Олещук

су34

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що зенітні керовані ракети українських захисників відпрацювали по російським Су-34 та Су-35.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Олещука.

"Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату", - написав Олещук у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації, але літати окупантам стає дедалі важче.

"Та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо", - додав командувач ПС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, - Олещук. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

літак (2914) Повітряні сили (2676) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+30
Надіємось, що "Акела не промахнувся" (крутимо дулі).
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02.03.2024 17:41
+25
https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine?__cft__[0]=AZVWSqelVLXR7egX0rGJIQz7kglc-***********************************************************************************************************-A4POWwdoKff0ynm81-VUpLRz1pBi5WpLOWnaQ&__tn__=-UC%2CP-R Alexander Kovalenko

https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/3269503476688883?__cft__[0]=AZVWSqelVLXR7egX0rGJIQz7kglc-***********************************************************************************************************-A4POWwdoKff0ynm81-VUpLRz1pBi5WpLOWnaQ&__tn__=%2CO%2CP-R 8 хв ·

вкс рф получили новый А-50У!

Ну, надо же!

После того, как с начала 2024 было уничтожено два А-50, российская пропаганда решила срочно компенсировать потери? Именно сейчас вдруг был передан "новый" А-50!

Напомню, что ещё в январе этого года, когда был сбит первый А-50, я отмечал, что среди тех, что в лётном состоянии, один находится уже несколько лет на модернизации. У современной россии большие проблемы в техническом и технологическом аспектах, по модернизации данных самолётов. Они, фактически, даже повреждённый в Беларуси А-50 не могут уже как год отремонтировать! А тут модернизация, длившаяся несколько лет в момент завершилась!

В общем, по ходу, тот борт, что находился на вечном усовершенствовании решили резко сделать лётным и функционабельным.

Страна "Потёмкинским деревень". А когда кремль сгорит, то скажут, что новый построили за полярным кругом? С мавзолеем и красной площадью? И вправду, зачем нам эта, в загазованной москве, на свежем полярном воздухе намного лучше же, и иличу нравится!
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02.03.2024 17:46
+23
Ради сушкопада я готов ждать и ждать! Надо будет, спать не лягу. ПВО ЗСУ - сила, всем сушкам - могила!
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02.03.2024 17:50
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Ну що, долетіли ракети до літаків, чи ще ні???
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02.03.2024 18:38 Відповісти
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02.03.2024 18:54 Відповісти
ГОП !
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02.03.2024 18:56 Відповісти
Саме так! Є підтвердження!!!

На східному напрямку українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це https://t.me/kpszsu/11347 повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«На жаль, тільки один», - йдеться в повідомленні, яке підтвердили в повітряному командуванні «Схід»

Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук написав про бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.

«Очікуємо підтвердження бажаного результату!» - казав Олещук.
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02.03.2024 18:57 Відповісти
Гоп, гоп, гоп, чiда, гоп, а ми танцюєм. Гоп, гоп, гоп
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02.03.2024 18:58 Відповісти
Є збиття
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02.03.2024 18:59 Відповісти
Щас спою !
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02.03.2024 18:59 Відповісти
Су-34 главная цель , скорее всего применили две ракеты по нему
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02.03.2024 19:01 Відповісти
Ні , 34 прикриває 35 кілометрах в 5 позаду і в нього є локатор який бачить дещо далі чім 34 і вірізко розвертається і падає до самої землі і це іноді рятує
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02.03.2024 19:03 Відповісти
а шож су35 не защитил его
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02.03.2024 19:02 Відповісти
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02.03.2024 19:11 Відповісти
Як шо?
"Ми сваіх не брасаєм"
От і натуя таке прикриття? Пілот Су-35 повинен був грудями захистити бомбера! На юх під трибунал "за невиконання бойового завдання, потім -"за капонір"
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02.03.2024 19:26 Відповісти
назовите самый сбиваемый самолет в мире ?
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02.03.2024 19:18 Відповісти
всі рашистскі
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02.03.2024 19:24 Відповісти
після атаки Одеси якось не дуже радісно , поки не запалають рашистські міста заспокоєння не буде, але хлопці робіть свою справу, знищуйте потвор де тільки можна
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02.03.2024 19:22 Відповісти
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02.03.2024 19:35 Відповісти
Олещук, спробуй себе на зомбомарафоні. І не забудь розповісти про випущені по окупантові снаряди та патрони. І про їхню кількість.
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02.03.2024 21:51 Відповісти
Олещук командує повітряними силами. Чого ви до нього чипляєтесь з якимось патронами та снарядами, це не його парафія.
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02.03.2024 23:15 Відповісти
Тут деякими персонажами прийнято обсерати і знецінювати ЗСУ, психологія ухилянтишок так працює.
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02.03.2024 23:47 Відповісти
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