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Новини Агресія Росії проти України
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Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу зросла до 7 осіб: з-під завалів дістали тіла жінки із тримісячною дитиною. ФОТОрепортаж (оновлено)

Кількість загиблих унаслідок влучання ворожого "Шахеда" у багатоповерхівку в Одесі зросла до семи осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"З-під завалів тільки що дістали тіло жінки. Кількість жертв російської атаки збільшилася до шести людей. Пошукова операція триває. Всі відповідні служби працюють", - написав він.

Також читайте: Ворожі дрони маневрували між житловими будинками, атакували рясно з різних напрямків, - ОК "Південь" про нічну атаку РФ на Одесу

Своєю чергою у ДСНС повідомили, що наразі також відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.

Пошукові роботи на місці удару РФ в Одесі
Пошукові роботи на місці удару РФ в Одесі

Також читайте: 11 людей можуть перебувати під завалами будинку в Одесі, - голова ОВА Кіпер

Пошукові роботи на місці удару РФ в Одесі
Пошукові роботи на місці удару РФ в Одесі

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі повідомив, що поряд із жінкою виявлено тіло дитини.

"Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих…

Вже семеро осіб загинуло внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці. Пошуково-рятувальна операція не зупинялася ні на хвилину і триватиме, доки не переконаємося, що більше нікого під завалами немає", - написав він.

Читайте: Завтра на Одещині оголошено траур за загиблими внаслідок влучання ворожого дрона в 9-поверхівку

Жертви в Одесі

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

Автор: 

обстріл (28687) Одеса (5473) жертви (1801)


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Топ коментарі
+26
в мій будинок влучила с-300 в червні 22
десять загиблих, дві сімʼї повністю, це був перший зруйнований будинок в місті

я і досі, коли дивлюсь такі новини знов згадую те жахіття…і це на все життя…
Царство небесне загиблим, співчуття родичам.
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02.03.2024 18:27
+20
лаптєногі існують самі по собі, як природне зло.
а чи все МИ зробили щоб у нас всередені НЕ було лаптєногих ?

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02.03.2024 18:54
+19
Нехай буде проклятий КОЖЕН лаптеногій від малого до старого!!!
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02.03.2024 18:22
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Одесса - руzzкий город?
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02.03.2024 18:09 Відповісти
Їх в Одесі х.єва туча. На каналі "Зупини лося" відео, як адєсіти ******* п.тіна і хочуть "дагаваріцца"
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02.03.2024 18:39 Відповісти
Дагаваріцца хоче вже половина України. Або виїхати звідси.
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02.03.2024 19:16 Відповісти
Так мандуй, хто тебе тримає!!!
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02.03.2024 20:35 Відповісти
А кордони хіба відкриті, мандун?
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02.03.2024 21:33 Відповісти
"А кордони хіба відкриті, мандун?"
Тиса у поміч ризикунам.
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02.03.2024 22:08 Відповісти
Так ії патрулюють краще ніж східний кордон, як же може бути інакше в "вільній країні вільних людей".
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02.03.2024 22:23 Відповісти
Тиса сама патрулює. Чомусь не любить вона ухилянтів.
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02.03.2024 22:35 Відповісти
А ти не ухилянт хіба? З зеркалом розмовляєш?
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03.03.2024 00:57 Відповісти
У перший день сам пішов. І не у сторону Тиси, а у тцк.
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03.03.2024 10:10 Відповісти
Дай вгадаю, "сказали що передзвонять і не передзвонили"?
Вірю-вірю.
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03.03.2024 11:21 Відповісти
Не вгадав.
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03.03.2024 21:21 Відповісти
А чого ж тоді гном- недопалок з усіма його "анало-говнєтами" й " дєсантурою" вже третій рік відсмокчують у "нікчемних хохлів" ? Третій рік, голубе, ти сизий. Так шо сиди ото , і не пи-ди...
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02.03.2024 21:26 Відповісти
Так відсмокчує що саме ми постійно відступаємо? Чи може ми в нього теріторії відтяпали, пенсяра обісраний?
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02.03.2024 21:34 Відповісти
Дякую. "гарного" вам сну цієї ночі...
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02.03.2024 21:59 Відповісти
Чого тут панікуєш. Вєшайся, якщо ньєдАвольєн.
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02.03.2024 22:58 Відповісти
Без твоїх смердючих порад розберусь, воюн диванний.
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03.03.2024 00:58 Відповісти
Я диванний, а ти де воюєш, біля кацапської мошонки?
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03.03.2024 11:20 Відповісти
жалко что в тебя не прилетело, а в нормальных людей
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03.03.2024 02:26 Відповісти
Жалко у пчьолки. А ти Женька підарас та гнида войовнича яка на фронт ніяк не дійде, а не людина.
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03.03.2024 11:22 Відповісти
Больше всего бесит знаете что? Что в то время когда в Одессе или другом городе из под завалов достают тела погибших украинских детей, в отдаленных регионах Украины в барах устраивают песни и пляски и туда не врываются озлобленные тцкшники.
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02.03.2024 18:20 Відповісти
Общее горе и общая беда уже не в тренде и веселящемуся населению нужно напомнить что горит общий дом, а не дом соседей где то в конце улицы.
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02.03.2024 18:26 Відповісти
****** і тут ТЦК приплели.
Як же ви заіпали, сїбіться вплав через Тису, тільки не нийте тут...
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02.03.2024 18:36 Відповісти
Через Тису нехай тікают ті хто зараз в барах. Ті у кого "ничего не происходит"
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02.03.2024 18:39 Відповісти
В Одесі відбувається теж саме. Всім по..й
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02.03.2024 18:41 Відповісти
Тому що такі події потрібно оголошувати всеукраїнським днем траура, а не регіональним. Щоб не забували що війна йде.
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02.03.2024 18:45 Відповісти
для боротьби з шахедами потрібні:

1. крупнокаліберний кулемет/зенітна скорострільна дрібнокаліберна гармата
2. тепловізор
3. транспортний засіб (від джипа до "Газелі"

ЗЄля, курва. коли ти відірвеши небрите хрипало від мікрохвона і почнеш робити роботу ????

чи що, США Петріота проти сраного мопеда не дали ?
ще раз - курва !!!!
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02.03.2024 18:51 Відповісти
Так "мудрий нарід" все влаштовує.
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02.03.2024 19:38 Відповісти
Нехай буде проклятий КОЖЕН лаптеногій від малого до старого!!!
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02.03.2024 18:22 Відповісти
лаптєногі існують самі по собі, як природне зло.
а чи все МИ зробили щоб у нас всередені НЕ було лаптєногих ?

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02.03.2024 18:54 Відповісти
в мій будинок влучила с-300 в червні 22
десять загиблих, дві сімʼї повністю, це був перший зруйнований будинок в місті

я і досі, коли дивлюсь такі новини знов згадую те жахіття…і це на все життя…
Царство небесне загиблим, співчуття родичам.
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02.03.2024 18:27 Відповісти
как вы выжили?
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03.03.2024 02:27 Відповісти
пощастило, мій підʼїзд поряд, все побите але ми живі
але ті відчуття, то вже до кінця життя певно, бо зараз летять літаки ( а тут НАТО кожного дня тренуються)а я присідаю
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03.03.2024 16:18 Відповісти
Поки вони кров'ю не будуть харкать на згарищах маскви і пі -дорбурга це не припиниться...
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02.03.2024 18:37 Відповісти
Таке явище може забезпечити лише Захід, який наразі жує соплі і висловлює стурбованості (може навіть спеціально підігрує Пуйлу)... Самі ми не спроможні дати адекватну відповідь на ці звірства.
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02.03.2024 19:02 Відповісти
Ну що ж, альтернативний спосіб вивчення української мови. Це зайве, Одеса, можна було б бійтися без цих крайнощів.
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02.03.2024 18:38 Відповісти
Ніякої пощади кацапським виродкам на українській землі. Прийшов обісраний кацап зі зброєю в руках в Україну одразу має бути ліквідований.
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02.03.2024 18:38 Відповісти
Так тим, що прийшли нормально від наших "прилітає", а от ті що запускають ракети і шахеди сидять на такій відстані, що ми навіть помститись їм не можемо...
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02.03.2024 19:00 Відповісти
Щоб ви здохли, кацапи смердючі!
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02.03.2024 18:40 Відповісти
Прокльони не діють... за два роки вже переконалися...
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02.03.2024 18:59 Відповісти
На жаль, так.
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02.03.2024 19:35 Відповісти
Кацапи- вбивці.
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02.03.2024 18:42 Відповісти
Земля пухом, спіть спокійно !

За вас будуть мстити !
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02.03.2024 18:59 Відповісти
Теперь поздно конечно. Но что показала война. Идиотизм крупноблочного строительства жилья---жуткая ошибка с точки зрения войны оказалось. Если кирпичные хоть как то можно востанавливать или демонтировать быстрее и даже пользоваться вторичным кирпичом, то панельные могила даже тем кто в подвал успел. Слишком долго разбирать, краны нужны с длинной стрелой итд. И вывозить тоже не полезет в самосвал, опять кран и стропальщик. И переработать потом дорого. Особенно подвели 16-этажки с 1 подьездом. Лестничные марши выпали, лифт накрылся с шахтой, а кв допустим уцелели пусть половина, но жить нельзя и востановить как. Ну ещё на 1-4 этажах как то временно пожить. Демонтаж очень опасен и дорог. И доставать даже выживших с последних этажей сложно очень. А скользящая опалубка с монолитным возведением пошла только последние 20 лет и мало. Таки дома крепче конечно. Много дров наломали сдуру передуру при совке. Теперь хлебаем.
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02.03.2024 18:42 Відповісти
Кацапська в такі хвилини особливо нервує.
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02.03.2024 19:46 Відповісти

на чистій мові блеет что надо дагаваривацца.
Це не нервує???
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03.03.2024 02:30 Відповісти
Покажіть це Шольцу. Покажіть це тому хто боїться що ракета на Москву впаде по необережності.
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02.03.2024 18:43 Відповісти
ліверна курва !!!!
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02.03.2024 18:56 Відповісти
сколько уже таких домов было? ему наплевать
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03.03.2024 02:31 Відповісти
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02.03.2024 19:57 Відповісти
Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів

https://champion.com.ua/football/2024/03/02/951299/dynamo-peremohlo-chornomorets-bahato-momentiv-ale-malo-holiv

Це якийсь абсурд .... півсвіту плаче, а півсвіту скаче
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02.03.2024 20:00 Відповісти
Зверніть увагу на останнє фото... з мертвою дитиною...
Коментувати не буду. Бо сильніше, ніж це зробив анонімний "https://t.me/veraafanasyeva/29323 Город Глуповъ " - не зможу.
«служебная собака Тара породы кане-корсо. ... Сегодня Тара вместе с двумя другими служебными собаками и спасателями нашла в обломках тело трехмесячного ребенка.
Спасатели рассказали, что он лежал в кроватке в слезах.
ОН ЛЕЖАЛ И ПЛАКАЛ, ПОКА УМИРАЛ.

Рашисты, будьте вы прокляты!»
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02.03.2024 21:12 Відповісти
я думаю собака тоже плакала. Это ж не русские
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03.03.2024 02:32 Відповісти
А Зе клоун рже з України, а що Україна йому зробить....
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02.03.2024 21:18 Відповісти
діма-"айфончик" не спить. Він в курсі "...Мы заждались Одессу в Российской Федерации."
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02.03.2024 21:33 Відповісти
 
 