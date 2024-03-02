Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу зросла до 7 осіб: з-під завалів дістали тіла жінки із тримісячною дитиною. ФОТОрепортаж (оновлено)

Кількість загиблих унаслідок влучання ворожого "Шахеда" у багатоповерхівку в Одесі зросла до семи осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"З-під завалів тільки що дістали тіло жінки. Кількість жертв російської атаки збільшилася до шести людей. Пошукова операція триває. Всі відповідні служби працюють", - написав він.

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Своєю чергою у ДСНС повідомили, що наразі також відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.





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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі повідомив, що поряд із жінкою виявлено тіло дитини.

"Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих…



Вже семеро осіб загинуло внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці. Пошуково-рятувальна операція не зупинялася ні на хвилину і триватиме, доки не переконаємося, що більше нікого під завалами немає", - написав він.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.