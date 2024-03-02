Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу зросла до 7 осіб: з-під завалів дістали тіла жінки із тримісячною дитиною. ФОТОрепортаж (оновлено)
Кількість загиблих унаслідок влучання ворожого "Шахеда" у багатоповерхівку в Одесі зросла до семи осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
"З-під завалів тільки що дістали тіло жінки. Кількість жертв російської атаки збільшилася до шести людей. Пошукова операція триває. Всі відповідні служби працюють", - написав він.
Своєю чергою у ДСНС повідомили, що наразі також відомо про 8 поранених, з яких 1 дитина. Врятовано 5 людей.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі повідомив, що поряд із жінкою виявлено тіло дитини.
"Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих…
Вже семеро осіб загинуло внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці. Пошуково-рятувальна операція не зупинялася ні на хвилину і триватиме, доки не переконаємося, що більше нікого під завалами немає", - написав він.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.
Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.
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Тиса у поміч ризикунам.
Вірю-вірю.
Як же ви заіпали, сїбіться вплав через Тису, тільки не нийте тут...
1. крупнокаліберний кулемет/зенітна скорострільна дрібнокаліберна гармата
2. тепловізор
3. транспортний засіб (від джипа до "Газелі"
ЗЄля, курва. коли ти відірвеши небрите хрипало від мікрохвона і почнеш робити роботу ????
чи що, США Петріота проти сраного мопеда не дали ?
ще раз - курва !!!!
а чи все МИ зробили щоб у нас всередені НЕ було лаптєногих ?
десять загиблих, дві сімʼї повністю, це був перший зруйнований будинок в місті
я і досі, коли дивлюсь такі новини знов згадую те жахіття…і це на все життя…
Царство небесне загиблим, співчуття родичам.
але ті відчуття, то вже до кінця життя певно, бо зараз летять літаки ( а тут НАТО кожного дня тренуються)а я присідаю
За вас будуть мстити !
на чистій мові блеет что надо дагаваривацца.
Це не нервує???
https://champion.com.ua/football/2024/03/02/951299/dynamo-peremohlo-chornomorets-bahato-momentiv-ale-malo-holiv
Це якийсь абсурд .... півсвіту плаче, а півсвіту скаче
Коментувати не буду. Бо сильніше, ніж це зробив анонімний "https://t.me/veraafanasyeva/29323 Город Глуповъ " - не зможу.
«служебная собака Тара породы кане-корсо. ... Сегодня Тара вместе с двумя другими служебными собаками и спасателями нашла в обломках тело трехмесячного ребенка.
Спасатели рассказали, что он лежал в кроватке в слезах.
ОН ЛЕЖАЛ И ПЛАКАЛ, ПОКА УМИРАЛ.
Рашисты, будьте вы прокляты!»