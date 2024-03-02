У Європарламенті розглянуть угоду про зону вільної торгівлі з Україною наступного тижня, - Мінагрополітики

Профільний комітет Європарламенту розгляне угоду про зону вільної торгівлі з Україною наступного тижня.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, коментуючи стратегію мінімізації наслідків блокади українських кордонів польськими фермерами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В уряді йде активна робота над тим, щоб продовжити зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка добігає кінця 5 червня цього року. Для України це стратегічно важливо, оскільки це дасть впевненість та горизонт планування для вітчизняних виробників", - сказав Висоцький.

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За його словами, від цієї угоди залежить, в тому числі, і потенційна позиція Євросоюзу та, зокрема, польських мітингувальників.

"Наступного тижня очікується розгляд цієї угоди в профільному комітеті Європарламенту. Тому зараз наші урядовці активно працюють в Брюсселі, щоб домовленості були успішно реалізовані для України та українських фермерів, як одних із найбільших постачальників харчової продукції до Європи", - зазначив Висоцький.

Коментуючи ситуацію з блокадою кордонів, він наголосив, що не лише українські, а й польські виробники втрачають чималу частку доходів від зменшення обсягів торгівлі сільськогосподарської продукції та продуктами харчування з Україною.

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"Країни Європейського Союзу усе ж потребують імпорту продуктів харчування з третіх країн, тому ми сподіваємось, що наші логічні аргументи дозволять ситуацію вирішити раніше, ніж мітингувальники, як анонсовано, знову повернуться до блокування кордонів. Адже страждають економіки обох країн. У лютому через блокаду кордону бюджет України, наприклад, не отримав 8 млрд грн, а з часу попередніх протестів, тобто з листопада минулого року, втрати оцінюються у 20 млрд грн", - сказав Висоцький.

Він також засудив рішення Польщі про продовження імпорту агропродукції з країни-агресора.

"Стосовно імпорту агропродукції європейських країн з країни-агресора є відповідна заява нашого уряду про неприйнятність такої торгівлі, оскільки це підтримує спроможність до агресії. Ми сподіваємось, що європейські колеги до нас прислухаються, та заборона на торгівлю з Росією буде застосована", - заявив Висоцький.