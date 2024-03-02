УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11087 відвідувачів онлайн
Новини
1 554 7

У Європарламенті розглянуть угоду про зону вільної торгівлі з Україною наступного тижня, - Мінагрополітики

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький

Профільний комітет Європарламенту розгляне угоду про зону вільної торгівлі з Україною наступного тижня.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, коментуючи стратегію мінімізації наслідків блокади українських кордонів польськими фермерами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В уряді йде активна робота над тим, щоб продовжити зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка добігає кінця 5 червня цього року. Для України це стратегічно важливо, оскільки це дасть впевненість та горизонт планування для вітчизняних виробників", - сказав Висоцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна реагуватиме економічно на прояви порушень з боку окремих країн Євросоюзу, - ОП

За його словами, від цієї угоди залежить, в тому числі, і потенційна позиція Євросоюзу та, зокрема, польських мітингувальників.

"Наступного тижня очікується розгляд цієї угоди в профільному комітеті Європарламенту. Тому зараз наші урядовці активно працюють в Брюсселі, щоб домовленості були успішно реалізовані для України та українських фермерів, як одних із найбільших постачальників харчової продукції до Європи", - зазначив Висоцький.

Коментуючи ситуацію з блокадою кордонів, він наголосив, що не лише українські, а й польські виробники втрачають чималу частку доходів від зменшення обсягів торгівлі сільськогосподарської продукції та продуктами харчування з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінагрополітики створює реєстр виробників технічної коноплі та механізм відбору проб на вміст наркотичних речовин

"Країни Європейського Союзу усе ж потребують імпорту продуктів харчування з третіх країн, тому ми сподіваємось, що наші логічні аргументи дозволять ситуацію вирішити раніше, ніж мітингувальники, як анонсовано, знову повернуться до блокування кордонів. Адже страждають економіки обох країн. У лютому через блокаду кордону бюджет України, наприклад, не отримав 8 млрд грн, а з часу попередніх протестів, тобто з листопада минулого року, втрати оцінюються у 20 млрд грн", - сказав Висоцький.

Він також засудив рішення Польщі про продовження імпорту агропродукції з країни-агресора.

"Стосовно імпорту агропродукції європейських країн з країни-агресора є відповідна заява нашого уряду про неприйнятність такої торгівлі, оскільки це підтримує спроможність до агресії. Ми сподіваємось, що європейські колеги до нас прислухаються, та заборона на торгівлю з Росією буде застосована", - заявив Висоцький.

Автор: 

Європарламент (1049) торгівля (1290) Висоцький Тарас (88)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На польських презервативів під виглядом фермерів це не подіє. ************* кінчені.
показати весь коментар
02.03.2024 19:26 Відповісти
Вот, пілять. Прідйоцца ісчйо і под Європаламєнт польскіх фєрмєрав, ги-ги, запускать. А ета вєдь тратіцца нада. Пєрєлйот с Москви на Європу ілі чєрєз Стамбул, ілі Грузію.Дорага.
показати весь коментар
02.03.2024 19:37 Відповісти
А с какого х*ра вдруг у козломордии зона свободной торговли с ЕС образовалась?
показати весь коментар
02.03.2024 19:46 Відповісти
Багатостраждальні пщековські рольнікі і пржевознікі про це знають?
показати весь коментар
02.03.2024 19:58 Відповісти
Ці покидьки у КМ України можуть тільки помріяти !
показати весь коментар
02.03.2024 20:12 Відповісти
У польської піторастії звісно буде своя думка, яка полягає у повній забороні ввезення українських товарів у польщу.
показати весь коментар
02.03.2024 20:31 Відповісти
 
 