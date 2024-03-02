Глава МЗС Франції Сежурне: Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, щоб змінити баланс сил з Москвою

Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, щоб змінити баланс сил з Москвою. Міністри оборони та закордонних справ блоку обговорять прогрес у наданні допомоги Україні на зустрічі 5 березня.

Про це міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне розповів у суботньому інтерв’ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібна послідовність. Коли за два тижні до зустрічі (в Парижі, 26 лютого. – Ред.) ми чуємо, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус каже, що через п'ять років ми, ймовірно, будемо воювати з Росією, ми думаємо, що нам потрібно окреслити наслідки. Тож ця дискусія буде розвиватись в часі у Європі, тому що вона необхідна. Вона повинна була виникнути", - заявив міністр.

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"Наша мета - зробити більше, краще і по-іншому, щоб змінити баланс сил з Москвою. Ми повинні вести ці дебати - навіть, якщо поки що немає консенсусу. Бо в нас однаковий аналіз ситуації і однакові цілі: перемогти Росію", - уточнив Сежурне.

За його словами, європейських лідерів, які брали участь у зустрічі в Парижі, ця тема не застала зненацька. Навпаки – добре знали, що стоїть на порядку денному.

Глава французької дипломатії також спростував твердження про наявність дипломатичного протистояння між Парижем та Берліном з цього питання. За словами Сежурне, між країнами є згода на рівні 80%.

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"Я говорив зі своєю німецькою колегою Бербок, і ми зустрінемося в Парижі у вівторок, 5 березня. Я кажу це абсолютно щиро: все, що ми не хотіли робити в один час, ми зробили через пів року, оскільки ситуація змінювалася. Ми вже маємо різні рівні зобов'язань з Німеччиною, наприклад, щодо ракет. Тут немає ніякої драми, тому що у нас однакова мета - підтримати Україну", - пояснив французький міністр.

Він також укотре запевнив, що військової присутності Франції в Україні немає, є лише підтримка у вигляді обладнання та зброї. Все інше – вигадки російської пропаганди. "Ми не ведемо війну проти Росії, але вона хоче, щоб ми повірили, що ми на неї нападаємо. Ми не повинні потрапити в цю пастку", - сказав він.

Сежурне повторив, що Франція повинна бути "на правильному боці історії" та добре розуміє, що Росія не зупиниться на досягнутому. Особливо - на тлі невизначеності напередодні американських виборів. "Якщо американці не будуть на нашому боці, нам доведеться робити набагато більше", - додав міністр.

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Таким чином французький дипломат згадав у розмові також дату можливої зустрічі міністрів закордонних справ та збройних сил країн Європи. Йдеться про 5 березня, коли урядовці мають намір зустрітись в Парижі, щоб обговорити конкретний прогрес у питанні допомоги України та захист Молдови, якій загрожує дестабілізація з боку Росії.