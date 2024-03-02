Глава МЗС Франції Сежурне: Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, щоб змінити баланс сил з Москвою
Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, щоб змінити баланс сил з Москвою. Міністри оборони та закордонних справ блоку обговорять прогрес у наданні допомоги Україні на зустрічі 5 березня.
Про це міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне розповів у суботньому інтерв’ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нам потрібна послідовність. Коли за два тижні до зустрічі (в Парижі, 26 лютого. – Ред.) ми чуємо, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус каже, що через п'ять років ми, ймовірно, будемо воювати з Росією, ми думаємо, що нам потрібно окреслити наслідки. Тож ця дискусія буде розвиватись в часі у Європі, тому що вона необхідна. Вона повинна була виникнути", - заявив міністр.
"Наша мета - зробити більше, краще і по-іншому, щоб змінити баланс сил з Москвою. Ми повинні вести ці дебати - навіть, якщо поки що немає консенсусу. Бо в нас однаковий аналіз ситуації і однакові цілі: перемогти Росію", - уточнив Сежурне.
За його словами, європейських лідерів, які брали участь у зустрічі в Парижі, ця тема не застала зненацька. Навпаки – добре знали, що стоїть на порядку денному.
Глава французької дипломатії також спростував твердження про наявність дипломатичного протистояння між Парижем та Берліном з цього питання. За словами Сежурне, між країнами є згода на рівні 80%.
"Я говорив зі своєю німецькою колегою Бербок, і ми зустрінемося в Парижі у вівторок, 5 березня. Я кажу це абсолютно щиро: все, що ми не хотіли робити в один час, ми зробили через пів року, оскільки ситуація змінювалася. Ми вже маємо різні рівні зобов'язань з Німеччиною, наприклад, щодо ракет. Тут немає ніякої драми, тому що у нас однакова мета - підтримати Україну", - пояснив французький міністр.
Він також укотре запевнив, що військової присутності Франції в Україні немає, є лише підтримка у вигляді обладнання та зброї. Все інше – вигадки російської пропаганди. "Ми не ведемо війну проти Росії, але вона хоче, щоб ми повірили, що ми на неї нападаємо. Ми не повинні потрапити в цю пастку", - сказав він.
Сежурне повторив, що Франція повинна бути "на правильному боці історії" та добре розуміє, що Росія не зупиниться на досягнутому. Особливо - на тлі невизначеності напередодні американських виборів. "Якщо американці не будуть на нашому боці, нам доведеться робити набагато більше", - додав міністр.
Таким чином французький дипломат згадав у розмові також дату можливої зустрічі міністрів закордонних справ та збройних сил країн Європи. Йдеться про 5 березня, коли урядовці мають намір зустрітись в Парижі, щоб обговорити конкретний прогрес у питанні допомоги України та захист Молдови, якій загрожує дестабілізація з боку Росії.
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Це не до того, що вважаю варіант з найманцями добрим. Найманці завжди є загрозою для наймача і не можуть бути головним військовим інструментом.
Найманці (чи слабі союзники) корисні головним чином як доповнення (переважно для держав з імперськими амбіціями, для адаптації до клімату/рель'єфу/типових тактик чи технологій ворога/ітп, щоб не бути змушеним міняти виучку і структуру армії під кожен конфлікт).
Для оборони власної країни найманці майже завжди були гіршими від власних військ, а переважно і від ополчення. А теж небезпечними!
Потому что в случае тысячной армии будет 5 построений по 200 кацапов, в случае десятитысячной армии будет 50 построений по 200 кацапов.
Сильно хаймерсы помогли сохранить (в обоих смыслах) Авдеевку? Аж никак, когда на тебя с трех сторон ползут полчища крыс, а у тебя три рожка.
Все эти хаймерсовые высокотехнологичные армии хороши в войне с бабуинами, которая даже не война, а принуждение к миру. В войне с зубастыми все скатывается к принципам первой мировой.
Війська ЄС в Україні змінять баланс сил.
А от дискусії про них - ні.
скабеева і решта зійдуть з розуму
Париж в момент перетворився на проактивного прихильника Києва: у такий спосіб Франція відновила боротьбу з ФРН за домінування в ЄС. Це добра нагода подолати синдром страху кремля.
Анамнез взаємин Берліна та Парижа добре відстежується на прикладі останньої зустрічі європейських лідерів: французький президент Макрон танком проїхався по бундесканцлеру ФРН Шольцу. Спершу роздратував його https://t.me/orestokratiia/946 "припущенням" про відрядження західних сухопутних військ до України , а згодом - відверто знущався.
"Багато людей, які сьогодні кажуть "ніколи-ніколи", були тими самими людьми, які сказали "ніколи-ніколи танки, ніколи-ніколи літаки, ніколи-ніколи ракети великої дальності, ніколи-ніколи всього цього"... Я нагадую вам, що 2 роки тому багато хто за цим столом говорив: "Ми запропонуємо спальні мішки й шоломи", - https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-and-emmanuel-macron-feud-over-ukraine-aid/ Макрон .
Німці відповіли, що Макрон такий крутий лише на словах. Франція відправила військової допомоги Україні лише на €640 млн, тоді як Німеччина надала і чи запланувала - на €17,7 млрд: "Шольц використовує кожну нагоду натиснути на країни ЄС, зокрема на Францію, щоб ті надіслали Україні більше зброї та ***********".
Французи теж не змовчали: мовляв, надають справді важливу зброю, і роблять це з меншим ваганням, ніж німці. І згадали по Taurus.
Taurus спричинив окремий міжнародний срач. Шольц вигадав цілу пригорщу причин, чому не ділиться цими ракетами: починаючи від того, що канцлер сильно переживає за зовнішній вигляд москви, який може бути зіпсований українськими атаками, закінчуючи складною системою наведення, яка відбувається лише за участі офіцерів німецької армії: мовляв, не хочу повторювати досвід французьких та британських колег, котрі для обслуговування SCALP та Storm Shadows скерували своїх фахівців до України, які стали співучасниками війни. Французи та британці відповіли контроверсійно: по-перше, це не правда; по-друге, інколи варто жувати, а не вибовкувати розвіддані.
Першим була Москва: ексканцлер ФРН Ангела Меркель так завзято затискала в обіймах Путіна не стільки для умиротворення кремля… а щоб, отримавши доступ до дешевих російських ресурсів, які створювали економічні преференції, дозволяючи обганяти Францію.
Вашингтон також з особливою любовʼю і при кожній нагоді утискав Париж. Наприклад, гучною виявилася історія, коли США умикнули уже підписаний з Австралією французький контракт в €50 млрд на виготовлення підводних човнів. Не дивно, що https://t.me/orestokratiia/754 Макрон сповідує гасла про "автономізацію від США", і про економічну співпрацю з Китаєм , з яким "треба порозумітися геополітично".
Макронівська ідея введення європейських сухопутних військ в Україну - це не лише можливість самоствердитися над нерішучістю партнерів. Це шанс обʼєднати довкола Парижа нових членів ЄС, які власною потилицею відчують агресивне дихання кремля.
Зараз французька влада намагається заручитися підтримкою всередині країни. З останнього: прем'єр Габріель Атталь повторив у Сенаті, що держава може відправити своїх солдатів до України для "захисту певної кількості кордонів"; а Макрон запросив лідерів парламентських партій країни для розмови про Україну.
Логічно припустити, що кулуарно Париж працює і з новими членами ЄС та НАТО, аби надати ініціативі міжнародної ваги. Якщо спершу ми чули лише негативні коментарі лідерів європейських країн, то зараз уже Естонія, Литва і Нідерланди "підтримують" чи "не виключають" такого розвитку подій.
Озвучена ініціатива - не стільки про війська, скільки про зміну ставлення Заходу до путінської війни: Макрон пропонує активну стратегію підтримки Києва, не доводячи до межі, коли бункерний фюрер сам нападе на одну з держав НАТО. І це правильно, адже вся ота західна логіка "уникнення ескалації", відома як "https://t.me/orestokratiia/631 валяння Шольца ", була хибною.
Авиация решает всё