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Глава МЗС Франції Сежурне: Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, щоб змінити баланс сил з Москвою

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне

Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, щоб змінити баланс сил з Москвою. Міністри оборони та закордонних справ блоку обговорять прогрес у наданні допомоги Україні на зустрічі 5 березня.

Про це міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне розповів у суботньому інтерв’ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібна послідовність. Коли за два тижні до зустрічі (в Парижі, 26 лютого. – Ред.) ми чуємо, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус каже, що через п'ять років ми, ймовірно, будемо воювати з Росією, ми думаємо, що нам потрібно окреслити наслідки. Тож ця дискусія буде розвиватись в часі у Європі, тому що вона необхідна. Вона повинна була виникнути", - заявив міністр.

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"Наша мета - зробити більше, краще і по-іншому, щоб змінити баланс сил з Москвою. Ми повинні вести ці дебати - навіть, якщо поки що немає консенсусу. Бо в нас однаковий аналіз ситуації і однакові цілі: перемогти Росію", - уточнив Сежурне.

За його словами, європейських лідерів, які брали участь у зустрічі в Парижі, ця тема не застала зненацька. Навпаки – добре знали, що стоїть на порядку денному.

Глава французької дипломатії також спростував твердження про наявність дипломатичного протистояння між Парижем та Берліном з цього питання. За словами Сежурне, між країнами є згода на рівні 80%.

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"Я говорив зі своєю німецькою колегою Бербок, і ми зустрінемося в Парижі у вівторок, 5 березня. Я кажу це абсолютно щиро: все, що ми не хотіли робити в один час, ми зробили через пів року, оскільки ситуація змінювалася. Ми вже маємо різні рівні зобов'язань з Німеччиною, наприклад, щодо ракет. Тут немає ніякої драми, тому що у нас однакова мета - підтримати Україну", - пояснив французький міністр.

Він також укотре запевнив, що військової присутності Франції в Україні немає, є лише підтримка у вигляді обладнання та зброї. Все інше – вигадки російської пропаганди. "Ми не ведемо війну проти Росії, але вона хоче, щоб ми повірили, що ми на неї нападаємо. Ми не повинні потрапити в цю пастку", - сказав він.

Сежурне повторив, що Франція повинна бути "на правильному боці історії" та добре розуміє, що Росія не зупиниться на досягнутому. Особливо - на тлі невизначеності напередодні американських виборів. "Якщо американці не будуть на нашому боці, нам доведеться робити набагато більше", - додав міністр.

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Таким чином французький дипломат згадав у розмові також дату можливої зустрічі міністрів закордонних справ та збройних сил країн Європи. Йдеться про 5 березня, коли урядовці мають намір зустрітись в Парижі, щоб обговорити конкретний прогрес у питанні допомоги України та захист Молдови, якій загрожує дестабілізація з боку Росії.

Автор: 

допомога (8375) Сежурне Стефан (30)


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Топ коментарі
+13
Вперше чую від ЕС слова "Наша ціль - перемогти Росію". Цікаво, чи розірветься пердак у путіна від цих слів?
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02.03.2024 20:23
+11
Макрон дуже правильно зробив.. нехай касапота трохи на землю опуститься..
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02.03.2024 20:25
+10
Боже , невже дожили до таких слів ? Може доживимо і до дій ? Браво Макрон , браво Франція!
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02.03.2024 20:38
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Вперше чую від ЕС слова "Наша ціль - перемогти Росію". Цікаво, чи розірветься пердак у путіна від цих слів?
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02.03.2024 20:23 Відповісти
Це, наскільки зрозуміло, в тому разі, якщо куйло нападе на них. Зараз такої цілі нема.
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02.03.2024 23:23 Відповісти
Мабуть,до цього була ціль спершу послабити кацапстан. І в принципі її досягнуто.
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03.03.2024 00:27 Відповісти
Війська нам потрібно з серйозним озброєнням. Щоб Кіму та Сі навіть у жахливому сні не захотілося присилати в Україну свої м'ясні орди.
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02.03.2024 20:24 Відповісти
Нам не потрібні їх війська, бо їх буде не більше кількох тисяч на фоні мільонних армій. Буде краще, щоб вони оплачували мільони найманців з Африки і Азії
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02.03.2024 20:28 Відповісти
Мільйонні армії тепер нічого не значать. Хаймарсу нема різниці чи вишикувалися 5 кацапів чи 5000 кацапів. Всі помруть від одного хаймарсозалпу. Такий собі ефект масштабу.
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02.03.2024 20:33 Відповісти
Не зовсім так. Раніше вагнери, а тепер і регулярні кацапські війська показують, як можна з користю використовувати слабо навчене "м'ясо".

Це не до того, що вважаю варіант з найманцями добрим. Найманці завжди є загрозою для наймача і не можуть бути головним військовим інструментом.
Найманці (чи слабі союзники) корисні головним чином як доповнення (переважно для держав з імперськими амбіціями, для адаптації до клімату/рель'єфу/типових тактик чи технологій ворога/ітп, щоб не бути змушеним міняти виучку і структуру армії під кожен конфлікт).

Для оборони власної країни найманці майже завжди були гіршими від власних військ, а переважно і від ополчення. А теж небезпечними!
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02.03.2024 20:53 Відповісти
Конечно значат.

Потому что в случае тысячной армии будет 5 построений по 200 кацапов, в случае десятитысячной армии будет 50 построений по 200 кацапов.

Сильно хаймерсы помогли сохранить (в обоих смыслах) Авдеевку? Аж никак, когда на тебя с трех сторон ползут полчища крыс, а у тебя три рожка.

Все эти хаймерсовые высокотехнологичные армии хороши в войне с бабуинами, которая даже не война, а принуждение к миру. В войне с зубастыми все скатывается к принципам первой мировой.
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03.03.2024 01:16 Відповісти
Брись кацапський троль

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03.03.2024 07:38 Відповісти
Макрон дуже правильно зробив.. нехай касапота трохи на землю опуститься..
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02.03.2024 20:25 Відповісти
Давайте вже швидше висувайте армію до нас, ми ж не Китай нас мало , закриєте нам кордон з біло підарами
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02.03.2024 20:27 Відповісти
не вийде! іх нещасні польскіє рольнікі на кордоні не пропустять...
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02.03.2024 20:29 Відповісти
Нагадує, як Зеля в перші дні війни кричав "Закрийте нам небо", і від його неадекватності ставало ще гірше
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02.03.2024 20:30 Відповісти
Схоже,європейці остаточно розчарувалися в нікчемних амерах..Скоро амерів будуть скрізь посилати до....Мерілін Монро....
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02.03.2024 20:28 Відповісти
Макрон собирает лидеров партий, чтобы обсудить отправку войск в Украину Как сообщает издание Le Figaro, президент назначил встречу с ними на 7 марта. Информацию подтвердил Елисейский дворец. Кроме партийных руководителей во встрече примет участие премьер-министр Габриэль Атталь
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02.03.2024 20:28 Відповісти
Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, аби змінити баланс сил з Москвою

Війська ЄС в Україні змінять баланс сил.
А от дискусії про них - ні.
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02.03.2024 20:29 Відповісти
Навпаки. Іноді краще говорити, а не жувати
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02.03.2024 20:39 Відповісти
Дискусіі це добре -- підкупіть снарядів - поки Європа розкочегарюється
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02.03.2024 20:30 Відповісти
Вперше чую, щоб дискусії міняли баланс сил на полі бою
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02.03.2024 20:34 Відповісти
Боже , невже дожили до таких слів ? Може доживимо і до дій ? Браво Макрон , браво Франція!
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02.03.2024 20:38 Відповісти
Ну мабуть в розумінні французів ворога можна забалакати до смерті. Якщо подивитися на результат воєн, які вела Франція останнє століття, то працювати язиком це все що вони вміють.
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02.03.2024 20:39 Відповісти
Їх остання війна була в Лівії, де Франція очолила коаліцію, яка знищила Каддафі
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02.03.2024 20:41 Відповісти
Изменить баланс сил разговорами. Истинно европейский подход.
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02.03.2024 20:43 Відповісти
Хлопці, давайте вже щось робіть!
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02.03.2024 20:48 Відповісти
дискусії Україні накуй даром не потрібні .Зброєю можна куйла зупинити...а не дискусіями.яких за два роки війни в Україні набагато більше.як в базарної суки блохів...
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02.03.2024 20:58 Відповісти
але як же гарно звучить, просто пісня: " Батальон ЄСесівців розбив руских під Белгородом"
скабеева і решта зійдуть з розуму
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02.03.2024 20:59 Відповісти
х-ло, шо с иплом?
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02.03.2024 21:03 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/2371.htm?_gl=1*lygpl4*_ga*MTczNjkwNTgyNC4xNjU5MjEwOTUz*_ga_JBX3X27G7H*MTcwOTQwMjc0Ni43ODEuMS4xNzA5NDA3NDE1LjYwLjAuMA.. Орест Сохар

Париж в момент перетворився на проактивного прихильника Києва: у такий спосіб Франція відновила боротьбу з ФРН за домінування в ЄС. Це добра нагода подолати синдром страху кремля.

Анамнез взаємин Берліна та Парижа добре відстежується на прикладі останньої зустрічі європейських лідерів: французький президент Макрон танком проїхався по бундесканцлеру ФРН Шольцу. Спершу роздратував його https://t.me/orestokratiia/946 "припущенням" про відрядження західних сухопутних військ до України , а згодом - відверто знущався.

"Багато людей, які сьогодні кажуть "ніколи-ніколи", були тими самими людьми, які сказали "ніколи-ніколи танки, ніколи-ніколи літаки, ніколи-ніколи ракети великої дальності, ніколи-ніколи всього цього"... Я нагадую вам, що 2 роки тому багато хто за цим столом говорив: "Ми запропонуємо спальні мішки й шоломи", - https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-and-emmanuel-macron-feud-over-ukraine-aid/ Макрон .

Німці відповіли, що Макрон такий крутий лише на словах. Франція відправила військової допомоги Україні лише на €640 млн, тоді як Німеччина надала і чи запланувала - на €17,7 млрд: "Шольц використовує кожну нагоду натиснути на країни ЄС, зокрема на Францію, щоб ті надіслали Україні більше зброї та ***********".

Французи теж не змовчали: мовляв, надають справді важливу зброю, і роблять це з меншим ваганням, ніж німці. І згадали по Taurus.

Taurus спричинив окремий міжнародний срач. Шольц вигадав цілу пригорщу причин, чому не ділиться цими ракетами: починаючи від того, що канцлер сильно переживає за зовнішній вигляд москви, який може бути зіпсований українськими атаками, закінчуючи складною системою наведення, яка відбувається лише за участі офіцерів німецької армії: мовляв, не хочу повторювати досвід французьких та британських колег, котрі для обслуговування SCALP та Storm Shadows скерували своїх фахівців до України, які стали співучасниками війни. Французи та британці відповіли контроверсійно: по-перше, це не правда; по-друге, інколи варто жувати, а не вибовкувати розвіддані.
Першим була Москва: ексканцлер ФРН Ангела Меркель так завзято затискала в обіймах Путіна не стільки для умиротворення кремля… а щоб, отримавши доступ до дешевих російських ресурсів, які створювали економічні преференції, дозволяючи обганяти Францію.

Вашингтон також з особливою любовʼю і при кожній нагоді утискав Париж. Наприклад, гучною виявилася історія, коли США умикнули уже підписаний з Австралією французький контракт в €50 млрд на виготовлення підводних човнів. Не дивно, що https://t.me/orestokratiia/754 Макрон сповідує гасла про "автономізацію від США", і про економічну співпрацю з Китаєм , з яким "треба порозумітися геополітично".

Макронівська ідея введення європейських сухопутних військ в Україну - це не лише можливість самоствердитися над нерішучістю партнерів. Це шанс обʼєднати довкола Парижа нових членів ЄС, які власною потилицею відчують агресивне дихання кремля.

Зараз французька влада намагається заручитися підтримкою всередині країни. З останнього: прем'єр Габріель Атталь повторив у Сенаті, що держава може відправити своїх солдатів до України для "захисту певної кількості кордонів"; а Макрон запросив лідерів парламентських партій країни для розмови про Україну.

Логічно припустити, що кулуарно Париж працює і з новими членами ЄС та НАТО, аби надати ініціативі міжнародної ваги. Якщо спершу ми чули лише негативні коментарі лідерів європейських країн, то зараз уже Естонія, Литва і Нідерланди "підтримують" чи "не виключають" такого розвитку подій.

Озвучена ініціатива - не стільки про війська, скільки про зміну ставлення Заходу до путінської війни: Макрон пропонує активну стратегію підтримки Києва, не доводячи до межі, коли бункерний фюрер сам нападе на одну з держав НАТО. І це правильно, адже вся ота західна логіка "уникнення ескалації", відома як "https://t.me/orestokratiia/631 валяння Шольца ", була хибною.
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02.03.2024 21:28 Відповісти
хорошая статья. Спасибо
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03.03.2024 01:56 Відповісти
У Макрона яйця ого-го, а у Шольца очко жим-жим.
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02.03.2024 21:32 Відповісти
не могу понять чего вдруг Францию так переклинило резко, но и на том спасибо
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03.03.2024 02:01 Відповісти
Нам хватило бы от них штурмовой авиации и это очень быстро бы изменило ситуацию в нашу пользу. Поверьте штурмовые эскадрилии полностью в первую очередь доминировали в небе и урон наносимый ими был бы невосполним для маскаля.
Авиация решает всё
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03.03.2024 06:49 Відповісти
 
 