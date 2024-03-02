Гроші на снаряди для України мають бути знайдені негайно, - міністр оборони Фінляндії Хяккянен
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликає Захід посилити військову підтримку України.
За словами Хяккянена, Європа не усвідомила серйозність війни крізь призму історії і не надала Україні достатньої підтримки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Мета ЄС – поставити Україні мільйон артилерійських снарядів цього року.
Чехія раніше повідомила, що виявила 800 000 одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Країна звернулася до інших країн ЄС і НАТО з проханням допомогти у фінансуванні закупівель.
Оціночна вартість боєприпасів становить близько 1,3 млрд євро. Рішення про фінансування поки що не ухвалено.
"Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно", – заявив Хяккянен.
Також глава Міноборони наголосив на важливості збільшення власного виробництва озброєнь у країнах ЄС. Певні успіхи в цьому вже є, зазначив Хяккянен.
"Європейські країни змогли збільшити власне виробництво, і вони близькі до досягнення мети", – сказав він.
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ексгенпрокурор України
Під враженням від рішення Уряду від 23/02 №199: виділити Агентству відновлення інфраструктури 17,1 млрд. Йде наступ росіян. У нас - снарядний голод. 17,1 млрд грн це рівно 1 млн дронів fpv. Це вбʼє мінімум 200 тис. ворогів. Але Уряд рахує по іншому. Нема слів…
*****!!!🤪 В житті кращого не бачив 👍
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Тобто купити є де , вся справа в грошах і в умінні домовлятись .
І лише зараз почали озвучувати СПРАВЖНЮ вартість цих 800 тисяч...
...ахметов, беня, ... кучмопінчук,....