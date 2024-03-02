Гроші на снаряди для України мають бути знайдені негайно, - міністр оборони Фінляндії Хяккянен

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликає Захід посилити військову підтримку України.

За словами Хяккянена, Європа не усвідомила серйозність війни крізь призму історії і не надала Україні достатньої підтримки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Мета ЄС – поставити Україні мільйон артилерійських снарядів цього року.

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Чехія раніше повідомила, що виявила 800 000 одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Країна звернулася до інших країн ЄС і НАТО з проханням допомогти у фінансуванні закупівель.

Оціночна вартість боєприпасів становить близько 1,3 млрд євро. Рішення про фінансування поки що не ухвалено.

"Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно", – заявив Хяккянен.

Також глава Міноборони наголосив на важливості збільшення власного виробництва озброєнь у країнах ЄС. Певні успіхи в цьому вже є, зазначив Хяккянен.

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"Європейські країни змогли збільшити власне виробництво, і вони близькі до досягнення мети", – сказав він.